Vlada v Bruselj pošilja svojo interpretacijo o vladavini prava v Sloveniji

To seveda ni prvi primer, ko je slovenska vlada v Bruselj poslala svoj interpretacijo notranjepolitičnega dogajanja, navkljub drugačnim navodilom. Maja 2020 je denimo zunanji minister Anže Logar poročilu dodal še spremno pismo, v katerem je Komisiji pojasnjeval politično ozadje stanja v Sloveniji. Omenjal je sodnike, ki nosijo "simbole totalitarnih režimov", domnevno pranje iranskega denarja, dolge postopke pred sodišču in še nekatere druge obtožbe na račun političnih nasprotnikov. Pismo je takrat celo presenetilo nekatere koalicijske partnerje.

Vlada se je minuli konec tedna seznanila z odgovori na vprašalnik Evropske komisije za pripravo poročila o vladavini prava v EU. V poročilu, ki sta ga pripravila MZZ in kabinet predsednika vlade Janeza Janše , so avtorji večkrat odstopili od predpisanih smernic, po katerih naj bi v dokumentu zapisovali le dejstva in pripadajoče statistične podatke.

V odgovorih Evropski komisiji tako navajajo, da je bilo v zadnjih 27 letih v službo imenovanih več sto sodnikov, ki so osumljeni kršitev človekovih pravic in da je bilo prav to po letu 2008 kriterij za napredovanje sodnikov in tožilcev. Kot navajajo več kot polovica sodnikov ustavnega sodišča spada v to kategorijo.

Tudi v tem letnem poročilu, ki je v času, ko Evropsko komisijo vodi Ursula von der Leyen postalo obveza za vse države članice, so se znašle nekatere domnevne nepravice, ki so doletele stranko SDS - med drugim tudi Janšev odhod na prestajanje zaporne kazni le nekaj tednov pred volitvami leta 2014, ko naj bi ankete stranki napovedovale zmago ter preiskavo sedeža SDS, ki se je zgodila naslednje leto. Izpostavili so tudi neraziskano pranje več kot milijarde evrov iranskega denarja.

V poglavju "Medijska svoboda in pluralizem", ki zadeva tudi preglednost lastništva medijev in varovalke pred vmešavanjem vlade ali politike v medije, so zapisali, da "na tem področju ni novega razvoja dogodkov" . Prav tako se po njihovem mnenju nič ne dogaja na področju ukrepov za transparentno zagotavljanje javnih sredstev in ukrepov za zagotavljanje uredniške neodvisnosti medijev, tako javnih kot zasebnih. Kljub nedavnim spremembam v programskem in nadzornem svetu RTV Slovenija in nefinanciranju Slovenske tiskovne agencije (STA).

"Vsaka kazniva dejanja zoper novinarje, storjena na shodih ali kje drugje, policija preiskuje z vso potrebno skrbnostjo in v skladu s strokovnimi standardi, saj se dobro zaveda pomena novinarstva v demokratičnih družbah," so zapisali. MZZ in Janšev kabinet tudi ne vidita omembe vrednih dogajanj na področju pritiskov na novinarje preko tožb. Spomnimo, da je Rok Snežič , dober znanec predsednika vlade, proti trem novinarjem vložil 39 tožb, na kar je opozoril tudi Svet Evrope.

"Mediji, nevladne organizacije in vplivneži podpihovali proteste proti ukrepom"

Glede poročanja o epidemiji in ukrepih, poročilo izpostavlja dve glavni televizijski postaji, ki da sta med septembrom in oktobrom pozitivno poročali o epidemioloških ukrepih, vendar le za "majhno razliko" v primerjavi z negativnim poročanjem. "Do konca oktobra je počasi začel usihati predhodni trend negativnega poročanja," navajajo v poročilu.

"Vlada tudi ugotavlja, da so določene organizacije, aktivisti in vplivneži na družbenih omrežjih, ki se predstavljajo kot aktivni državljani ali predstavniki civilne družbe, v letu 2021 organizirali vrsto nezakonitih protestov. Protesti so bili usmerjeni proti vladi in ukrepom, ki jih je sprejela v kontekstu epidemije covida-19, vključno z nošenjem mask, uvedbo pogojev PCT in cepljenjem." V osnutku poročila navajajo, da so protestniki dobili svoj medijski prostor ter, da so jih večji mediji podprli.

"V času slovenskega predsedovanja Svetu EU so bile večkrat blokirane glavne prometne poti in omejen dostop do ključne infrastrukture, vključno s hotelskimi prizorišči, v katerih so bivali visoki gostje med vrhom EU-Zahodni Balkan oktobra 2021. Več uglednih članov nekaterih nevladnih organizacij, ki so jim bila dodeljena znatna sredstva iz proračunskega sklada nevladnih organizacij, je aktivno sodelovalo pri teh protestih," še navaja poročilo, ki medije obtožuje, da so pomagali pri stopnjevanju napetosti v družbi.