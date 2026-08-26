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Slovenija

Poročilo potrdilo: uporaba orožja pri streljanju v Fužinah je bila zakonita

Ljubljana, 26. 08. 2026 09.36 pred 44 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA
Policija na Fužinah po streljanju

Poročilo komisije je potrdilo, da sta policistka in policist, ki sta marca po napadu z nožem na ljubljanskih Fužinah ustrelila 25-letnika, zakonito uporabila orožje. Komisija je sicer ugotovila posamezne nepravilnosti, med drugim policisti ustreljenega niso opozorili pred streljanjem ali mu nudili prve pomoči.

Komisija se je strinjala, da je bila uporaba pištole zaradi kratke razdalje in neposrednega napada na policista edino varno in učinkovito prisilno sredstvo. "Zaradi nenadnega napada na policiste in okoliščin na kraju policisti niso imeli časa ali možnosti, da bi se pred napadalcem varno umaknili v zaklon in tako pridobili čas in možnost uporabe katerega drugega prisilnega sredstva," je po povzemanju Dnevnika zapisano v poročilu komisije.

Policija na Fužinah po streljanju
Policija na Fužinah po streljanju
FOTO: Damjan Žibert

Policisti sicer pred streljanjem niso sprožili opozorilnega strela ali 25-letnika opozorili, da bodo streljali. Slednje je v poročilo potrdila tudi komisija, ki odziv policistov pripisuje stresu. Kot so zapisali, je stres povzročila neposredna bližina napadalca, kratek čas za ustrezen odziv in intenzivnost napada. Na policiji so po preiskavi tudi zaključili, da je imel napadalec že v izhodišču namen, da policisti streljajo nanj.

Preiskovalci pred in med streljanjem tako niso ugotovili nepravilnosti, ni pa bilo optimalno ravnanje policista in policistke po streljanju, piše časnik. Komisija je ocenila, da bi lahko policista s praznjenjem pištol počakala do prihoda v enoto ali pa ju na kraju izpraznila v bolj varni smeri, kot sta to storila.

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Komisija je nepravilnosti prav tako ugotovila pri ravnanju policistov po streljanju, ko 25-letniku niso nudili prve pomoči. Slednje so sicer pripisali predvsem psihološkemu vidiku in odzivu policistov v stresnem dogodku, njihova pasivnost pa ni vplivala na smrt, saj je 25-letnik ob streljanju utrpel prehude notranje poškodbe.

Na specializiranem državnem tožilstvu so se pred kratkim odločili, da policista ne bodo preganjali, saj sta orožje uporabila zakonito in sta se imela pravico braniti pred napadalcem, ki se je proti njima zapodil oborožen z nožema.

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KOMENTARJI4

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Misanthrope
26. 08. 2026 10.25
Kakšna trapasta pravila, kakšna komisija nekaj. Sramota, da se policijo kakorkoli obravnava po takih dogodkih. V ameriki bi ga ustrelili tolikokrat kolikor bi imeli pri sebi nabojev.
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0 0
aple2014
26. 08. 2026 10.23
Premalo Policija strelja!!
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+1
1 0
vlahov
26. 08. 2026 10.22
Nimaš kaj , če je preblizu , ga ustreliš. Žal.
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0 0
IKOSS
26. 08. 2026 10.06
Absolutno je pomembno upoštevati interese vseh deležnikov incidenta, ne nazadnje tudi storilcev kaznivih dejanj, oziroma prekrškov. Mora pa družba biti pri presojanju pragmatična in pri svojih odločitvah upoštevati strokovna merila povezana s taktiko. Žal nekateri v želji zavarovati interese storilca postavijo tako visoka merila, da postanejo strokovno ustrezna ravnanja osebe, ki se brani, pravno sporna. T se nikoli ne bi smelo zgoditi! Družba bi namreč vedno morala primarno zavarovati interes družbeno neproblematičnih, tudi v primeru hujših posledic za storilca, če je takšno dejanje strokovno smiselno za učinkovito zavarovanje napadenega! Prav tako je treba dosledno upoštevati specifično situacijo in ravnanj ne presojati na podlagi vseh informacij in presojanj, ko je incident že končan! K sreči je tožilstvo tokrat sprejelo strokovno ustrezno odločitev in se ni odločilo za pregon policistov.
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