Poročilo potrdilo: uporaba orožja pri streljanju v Fužinah je bila zakonita

Komisija se je strinjala, da je bila uporaba pištole zaradi kratke razdalje in neposrednega napada na policista edino varno in učinkovito prisilno sredstvo. "Zaradi nenadnega napada na policiste in okoliščin na kraju policisti niso imeli časa ali možnosti, da bi se pred napadalcem varno umaknili v zaklon in tako pridobili čas in možnost uporabe katerega drugega prisilnega sredstva," je po povzemanju Dnevnika zapisano v poročilu komisije.

Policisti sicer pred streljanjem niso sprožili opozorilnega strela ali 25-letnika opozorili, da bodo streljali. Slednje je v poročilo potrdila tudi komisija, ki odziv policistov pripisuje stresu. Kot so zapisali, je stres povzročila neposredna bližina napadalca, kratek čas za ustrezen odziv in intenzivnost napada. Na policiji so po preiskavi tudi zaključili, da je imel napadalec že v izhodišču namen, da policisti streljajo nanj.

Preiskovalci pred in med streljanjem tako niso ugotovili nepravilnosti, ni pa bilo optimalno ravnanje policista in policistke po streljanju, piše časnik. Komisija je ocenila, da bi lahko policista s praznjenjem pištol počakala do prihoda v enoto ali pa ju na kraju izpraznila v bolj varni smeri, kot sta to storila.