Objavili celotno poročilo nemške analize prisluhov

Vlada je na četrtkovi seji ugodila zahtevi, da se javno in v celoti objavi poročilo nemškega forenzičnega laboratorija o vsebini posnetkov. Policija je posnetke marca poslala na analizo v tujino, do celotne javne objave poročila pa je bila zadržana.

Urad vlade za komuniciranje je po odločitvi vlade poslal celotno poročilo, ki je spisano na enajstih straneh. V analizi so nemški forenziki preverjali, ali so bili posnetki manipulirani oziroma obdelani.

Slovenska policija je Nemcem naročila, naj ugotovijo datum in čas nastanka posnetkov, ali so posnetki avtentični ali ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence in ali so bili posnetki spremenjeni in s katero programsko opremo.

S poročila je razvidno, da so na analizo poslali 27 datotek v dolžini od nekaj več kot deset sekund do skoraj pet minut.