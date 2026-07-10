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Slovenija

Objavili celotno poročilo nemške analize prisluhov

Ljubljana, 10. 07. 2026 12.24 pred 1 uro 3 min branja 120

Avtor:
N.L.
Poročilo o forenzični preiskavi

Vlada je objavila celotno poročilo nemškega forenzičnega laboratorija o vsebini posnetkov, ki so bili pred volitvami objavljeni na strani Anticorruption. Glavne ugotovitve so, da ni mogoče ugotoviti, kdaj so posnetki nastali in kje ter s kakšno napravo, a hkrati ni bilo mogoče ugotoviti nobene manipulacije z uporabo umetne inteligence. Vse datoteke so sicer bile obdelane, je navedeno v poročilu.

Vlada je na četrtkovi seji ugodila zahtevi, da se javno in v celoti objavi poročilo nemškega forenzičnega laboratorija o vsebini posnetkov. Policija je posnetke marca poslala na analizo v tujino, do celotne javne objave poročila pa je bila zadržana.

Urad vlade za komuniciranje je po odločitvi vlade poslal celotno poročilo, ki je spisano na enajstih straneh. V analizi so nemški forenziki preverjali, ali so bili posnetki manipulirani oziroma obdelani.

Slovenska policija je Nemcem naročila, naj ugotovijo datum in čas nastanka posnetkov, ali so posnetki avtentični ali ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence in ali so bili posnetki spremenjeni in s katero programsko opremo.

S poročila je razvidno, da so na analizo poslali 27 datotek v dolžini od nekaj več kot deset sekund do skoraj pet minut.

Ugotovitve

"Nobena datoteka ni izvirna datoteka snemalne naprave. Vse datoteke so bile obdelane. Deloma so bili glasovi popačeni in več videoposnetkov je bilo združenih v eno datoteko. Natančen življenjski cikel datotek nam ni znan. V zvočnem signalu so bili ugotovljeni deli frekvence, ki jih je mogoče razlagati kot signal frekvence električnega omrežja, vendar jih ni mogoče ovrednotiti. Znakov, ki bi nakazovali, da so posnetki v celoti ali deloma nastali s pomočjo umetne inteligence (UI), ni bilo mogoče ugotoviti," piše v povzetku rezultatov.

Posnetki 'Anti-corruption2026'

V metapodatkih teh datotek ni bilo mogoče ugotoviti informacij o času, kraju, snemalni napravi, časovnem žigu in osebi, ki je posnetek posnela ali obdelala.

Vizualnih neskladnosti pri posnetkih niso mogli ugotoviti, zaradi slabše kakovosti posnetkov pa tudi preiskava šuma, ki je v pomoč pri identifikaciji snemalnih naprav, ni bila mogoča. Ob tem sicer niso zaznali zvočnih vsebin, ki bi nakazovale na uporabo umetne inteligence. "Tudi sicer ni bilo mogoče ugotoviti nobene manipulacije," so zapisali v poročilu.

Posnetki 'Facebook maske padajo'

Na analizo so poslali tudi posnetke, ki so se pojavili na Facebook strani maske padajo. Tudi pri teh ni bilo mogoče ugotoviti, kdaj in kje so nastali ter ostalih metapodatkov: tudi tu vsebin, ki bi nakazovale na uporabo umetne inteligence, ni bilo mogoče zaznati.

Kdo je datoteke naložil na Facebook, ni bilo mogoče ugotoviti, prav tako ne, ali je šlo prvotno za zvočne ali video datoteke.

Kdo je bil na posnetkih?

Na družbenih omrežjih so se v začetku marca začeli pojavljati anonimno objavljeni prisluhi pogovorov funkcionarjev Svobode in znanih političnih imen. Na posebni spletni strani so bili objavljeni še posnetki različnih nastavljenih poslovnih pogovorov, med drugim nekdanje ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan, z odvetnico Nino Zidar Klemenčič, lobistom Rokom Hodejem in Dejanom Paravanom ter Tomislavom Vukmanovićem, obema s poznanstvi v podjetju Gen-i.

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Sredi marca je Sova z internim poročilom Policijo obvestila tudi o svojih ugotovitvah v zadevi Black Cube in prikritega tajnega snemanja. Podatki o imenih so v dokumentu prikriti.

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Forenzično poročilo
posnetki prisluhi nemška forenzika vlada politika policija ukom

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KOMENTARJI120

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Free Izrael
10. 07. 2026 13.55
Alenka vrni denar!
Odgovori
+2
2 0
igy02
10. 07. 2026 13.53
Analiza je za Dominiko ugotovila, da ni jedla špagetov, ampak taljatele.
Odgovori
-1
1 2
zvoneti
10. 07. 2026 13.52
Kdaj in kje so nastali morajo vedeti udeleženci.
Odgovori
+1
2 1
SpamEx
10. 07. 2026 13.52
Mi državljani imamo v rokah škarje in platno na volilni dan.Pa se vedno odločimo za iste preverjene face. Ne jokati potem
Odgovori
+4
4 0
ŠeVednoPlešem
10. 07. 2026 13.52
Torej posnetki so pristni, vendar pa popačeni in zmanipulirani ter slabe kakovosti in jih nikakor ni mogoče uporabiti kot dokazno gradivo za karkoli? A to pravi ta nemška analiza?
Odgovori
+0
3 3
Misika1967
10. 07. 2026 13.51
Vse je bilo zlepljeno.
Odgovori
-2
3 5
janez horvat
10. 07. 2026 13.59
Večerja, ali kar koli je že bilo, je trajala verjetno vsaj uro. Objavili so kočljive dele posnetkov. Dober večer, dober tek, kako ste kaj.... in podobno so izpustili. Katastrofa.
Odgovori
+1
1 0
grumf
10. 07. 2026 13.49
Torej, lahko računam na uspešne kazenske postopke, sedaj, ko so tapravi na oblasti in imajo pod sabo policijo in sodstvo? Ali si naj kr sam vnaprej narišem izgovore, zakaj se to ne da spelati?
Odgovori
-1
1 2
nova pot
10. 07. 2026 13.49
Drugič naj objavijo kar cele posnetke, da se bo videlo kako si ženske z zobotrebci trebijo zobe, ker nekatere moške strašno moti, da se tega ni pokazalo.
Odgovori
-2
1 3
janez horvat
10. 07. 2026 14.00
pa če so si vmes kaj jo....ške popravljale.
Odgovori
0 0
Hames
10. 07. 2026 13.48
Saj vsi vemo da to ni bilo zmanipulirano da so posnetki resnični. Problem je da se nikogar ne preganja. Problem je tudi da so Izraelci za te posnetke že izstavili račun in ga že plačujemo.
Odgovori
-5
2 7
Nidami
10. 07. 2026 13.50
Mi trdimo ,da Švarc Pipan ni jedla špagetov ampak pico .Pa sem volil Robija.
Odgovori
-2
1 3
Nebodijetreba
10. 07. 2026 13.48
In kaj je bilo mogoče ugotoviti? In koliko so te silne (ne) ugotovitve tujih strokovnjakov stale našo državo?
Odgovori
+2
3 1
Kimberley Echo
10. 07. 2026 13.48
In koliko stane tak pregled materiala, da se ne ugotovi nič? Material bi morali poslati na pregled v neko nevtralno državo, ne pa v Nemčijo, ki podpira žide na vseh področjih. Me zanima kaj bi lahko odkrili naprimer Kitajci.
Odgovori
+1
3 2
ReAnDa
10. 07. 2026 13.47
Mojstri iz Tel Aviva.
Odgovori
+4
5 1
Nidami
10. 07. 2026 13.47
Mi ,ki smo volili Robija ne vidimo špagetov pri Švarc Pipan.
Odgovori
-3
0 3
Cupko
10. 07. 2026 13.44
Naj vsi ki so na posnetki povedo, kje in kdaj so jih posneli. Dejstvo je, da so bili posnetki narejeni iz znanih razlogov in od znanega naročnika, ki pa na koncu ne bo kaznovan. Ti, ki so jih ujeli v prisluhih naj pojasnijo zadeve na sodišču in prav tako tisti, ki so bili gostobesedni! Izraelci pa bodo na koncu še nagrajeni iz strani naše nadvse sposobne nove vlade, ker so vsi ministri brezmadežni vključno s predsednikom
Odgovori
+1
4 3
Martinović
10. 07. 2026 13.40
Povedano drugače vse kar je na posnetkih so posnete osebe tudi dejansko izjavile.
Odgovori
+4
12 8
Celjan78
10. 07. 2026 13.42
so, samo ne v tem kontekstu kot je na zmontiranem posnetku
Odgovori
-5
5 10
Bassettt
10. 07. 2026 13.43
Zbudi se raje ali pa preuči z več zornih kotov, še med vrsticami. Bo šlo?
Odgovori
+3
5 2
Masturbator
10. 07. 2026 13.39
Kdor ne krade ni slovenec!
Odgovori
+0
6 6
konec_oderuških_davkov
10. 07. 2026 13.36
treba vse zapret k so na posnetkih najprej... potem dolga zasliševanja...
Odgovori
+3
11 8
Roko66
10. 07. 2026 13.42
Najprej pa tiste ki so posnetke naročili in plačali!
Odgovori
-3
6 9
SpamEx
10. 07. 2026 13.49
Treba je izvolit nekaj tretjega. Ločimo enkrat zrnje od plevela
Odgovori
0 0
sosed5
10. 07. 2026 13.36
Zato ni bilo ukrepov, ker jih matoz in ekipa pokvarjencev ne dovoli. Vsi javni usluzbenci so odvisni od place in sluzbe!. Kdo bo kaj naredil v zavedanju, da bo v trenutni politicni situaciji, jutri matoz ukinil njegovo delovno mesto in ga poslal na borzo. Ali pa prestavil iz kopra v hodos. Kruta realnost in to kaze na strahotno pokvarjenost politicno pravnega sistema! In na vladi in v parlamentu je kar nekaj kriminalcev, obsojencev, ki nam skozi svoje kriminalne izkusnje krojijo - grenijo zivljenje!
Odgovori
+7
13 6
rob3rt
10. 07. 2026 13.36
Mene samo zanima, kdaj se bo Golobova vlada v senci preselila v Dobrunje ali na Dob.
Odgovori
-9
8 17
Bassettt
10. 07. 2026 13.38
Odpri raje oči kot da si s takimi vprašanji okupiraš glavo
Odgovori
+8
11 3
AFŽ
10. 07. 2026 13.35
kill the messenger
Odgovori
+2
2 0
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