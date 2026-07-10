Objavili celotno poročilo nemške analize prisluhov

Vlada je na četrtkovi seji ugodila zahtevi, da se javno in v celoti objavi poročilo nemškega forenzičnega laboratorija o vsebini posnetkov. Policija je posnetke marca poslala na analizo v tujino, do celotne javne objave poročila pa je bila zadržana.
Urad vlade za komuniciranje je po odločitvi vlade poslal celotno poročilo, ki je spisano na enajstih straneh. V analizi so nemški forenziki preverjali, ali so bili posnetki manipulirani oziroma obdelani.
Slovenska policija je Nemcem naročila, naj ugotovijo datum in čas nastanka posnetkov, ali so posnetki avtentični ali ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence in ali so bili posnetki spremenjeni in s katero programsko opremo.
S poročila je razvidno, da so na analizo poslali 27 datotek v dolžini od nekaj več kot deset sekund do skoraj pet minut.
Ugotovitve
"Nobena datoteka ni izvirna datoteka snemalne naprave. Vse datoteke so bile obdelane. Deloma so bili glasovi popačeni in več videoposnetkov je bilo združenih v eno datoteko. Natančen življenjski cikel datotek nam ni znan. V zvočnem signalu so bili ugotovljeni deli frekvence, ki jih je mogoče razlagati kot signal frekvence električnega omrežja, vendar jih ni mogoče ovrednotiti. Znakov, ki bi nakazovali, da so posnetki v celoti ali deloma nastali s pomočjo umetne inteligence (UI), ni bilo mogoče ugotoviti," piše v povzetku rezultatov.
Posnetki 'Anti-corruption2026'
V metapodatkih teh datotek ni bilo mogoče ugotoviti informacij o času, kraju, snemalni napravi, časovnem žigu in osebi, ki je posnetek posnela ali obdelala.
Vizualnih neskladnosti pri posnetkih niso mogli ugotoviti, zaradi slabše kakovosti posnetkov pa tudi preiskava šuma, ki je v pomoč pri identifikaciji snemalnih naprav, ni bila mogoča. Ob tem sicer niso zaznali zvočnih vsebin, ki bi nakazovale na uporabo umetne inteligence. "Tudi sicer ni bilo mogoče ugotoviti nobene manipulacije," so zapisali v poročilu.
Posnetki 'Facebook maske padajo'
Na analizo so poslali tudi posnetke, ki so se pojavili na Facebook strani maske padajo. Tudi pri teh ni bilo mogoče ugotoviti, kdaj in kje so nastali ter ostalih metapodatkov: tudi tu vsebin, ki bi nakazovale na uporabo umetne inteligence, ni bilo mogoče zaznati.
Kdo je datoteke naložil na Facebook, ni bilo mogoče ugotoviti, prav tako ne, ali je šlo prvotno za zvočne ali video datoteke.
Kdo je bil na posnetkih?
Na družbenih omrežjih so se v začetku marca začeli pojavljati anonimno objavljeni prisluhi pogovorov funkcionarjev Svobode in znanih političnih imen. Na posebni spletni strani so bili objavljeni še posnetki različnih nastavljenih poslovnih pogovorov, med drugim nekdanje ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan, z odvetnico Nino Zidar Klemenčič, lobistom Rokom Hodejem in Dejanom Paravanom ter Tomislavom Vukmanovićem, obema s poznanstvi v podjetju Gen-i.
Sredi marca je Sova z internim poročilom Policijo obvestila tudi o svojih ugotovitvah v zadevi Black Cube in prikritega tajnega snemanja. Podatki o imenih so v dokumentu prikriti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.