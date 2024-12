Poročilo razkriva: varnostniki kupovali drage obleke in fitnes opremo, obnovili savno ...

V ponedeljek je notranji minister Boštjan Poklukar s poročila o izrednem nadzoru dela v Centru za varovanje in zaščito (CVZ), ki je potekal od marca do aprila letos, umaknil stopnjo tajnosti. Generalni direktor direktorata za Policijo in druge varnostne naloge Darijo Levačić je na novinarski konferenci razkril, da so ugotovili odtekanje informacij, neustrezen način ravnanja s tajnimi podatki, neustrezno načrtovanje ukrepov varovanja, vožnjo pod vplivom alkohola med delovnim časom, nepravilnosti pri odrejanju dela in poročanja o opravljenem delu, denimo nepravilno obračunavanje delovnih ur in dodatkov. Nadzorna skupina direktorata za Policijo je ugotovila tudi pretirano oseben odnos med varovanimi osebami in policisti.

"V nadzoru so zaznali pomanjkanje strokovnega stanja na področju varovanja oseb. Nadzor je razkril številne sistemske in individualne anomalije, kar je v zadnjem času privedlo do več težav, ki jih ni mogoče prezreti. Nujno bo treba okrepiti notranjo komunikacijo, hierarhijo in nadzor," je povedal.