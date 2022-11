Poročilo: Slovenija po zaupanju javnosti v cepljenje na repu EU

V 27 državah članicah EU se 81,5 odstotkov vprašanih strinja, da so cepiva pomembna, 85,6 odstotka, da so učinkovita, za 82,3 odstotke anketiranih pa so tudi varna. Po nihanjih med pandemijo covida-19 se je zaupanje v cepljenje v uniji letos vrnilo na raven iz leta 2018, a se je znižalo v primerjavi z letom 2020.

Primerjava zaupanja javnosti med starejšimi od 65 let in osebami, starimi od 18 do 34 let, kaže na vse večjo vrzel v zaupanju v cepiva glede na starost. V zadnjih štirih letih so mladi med 18 in 34 let postali manj zaupljivi do cepiv.

"Pandemija covida-19 je pokazala, kako pomembna so cepiva, saj so v prvem letu po odobritvi rešila približno 20 milijonov življenj," je ob objavi poročila dejala evropska komisarka za zdravje Stela Kiriakides in dodala, da "poročilo izpostavlja hitrost, s katero se lahko spreminja zaupanje, in številne dejavnike, ki lahko nanj vplivajo".

Slovenija se je po zaupanju splošne javnosti v cepljenje s 37,2 odstotka letos uvrstila šele na 23. mesto, pred Hrvaško (37 odstotkov) in Češko (36,8 odstotka) ter za Bolgarijo (37,3 odstotka) in Malto (38,1 odstotka). Na prvem mestu je Portugalska, kjer cepljenju zaupa 75,3 odstotka javnosti.

Omenjeni odstotki predstavljajo delež tistih vprašanih, ki so cepiva pozitivno ocenili pri vseh točkah - kot varna, učinkovita, pomembna in tudi skladna z njihovimi prepričanji.

Je pa visoko zaupanje slovenskih zdravstvenih delavcev v cepljenje, in sicer 95,2-odstotno, kar Slovenijo uvršča na 8. mesto v EU, pred Portugalsko, Litvo in Nemčijo ter za Finsko, Italijo in Španijo. Na prvem mestu sta Luksemburg in Malta s stoodstotnim zaupanjem zdravstvenih delavcev v cepljenje.

67,4 odstotka slovenske javnosti meni, da so cepiva v splošnem varna, 72 odstotkov jih ima za učinkovita. Po vprašanju varnosti je zaupanje med Slovenci v primerjavi z letom 2020 nižje za 14,6 odstotka, po vprašanju učinkovitosti pa za kar 19,7 odstotka. V obeh primerih je Slovenija precej pod povprečjem EU (78,4 odstotka) ter je med tistimi članicami unije, kjer je bil padec zaupanja največji.

74 odstotkov Slovencev meni, da so cepiva OMR (proti ošpicam, mumpsu in rdečkam) varna, 75,9 odstotkov pa, da so učinkovita. Glede cepiv proti gripi se 69,6 odstotka slovenske javnosti strinja, da so varna, 58,8 odstotka pa, da so učinkovita, medtem ko pri cepivih proti virusu HPV 67,4 odstotka Slovencev zaupa v njihovo varnost, 68,5 odstotka pa v njihovo učinkovitost.

Najnižje vrednosti zaupanja so v Sloveniji zabeležili pri cepivih proti covidu-19. Le 52,3 odstotka vprašanih meni, da so ta varna, 51,7 odstotka, da so učinkovita proti okužbi z novim koronavirusom, 62,3 odstotka, da so učinkovita v boju proti bolezni covid-19, in le 47,9 odstotka, da so učinkovita pri zaviranju prenašanja virusa. 62,1 odstotka vprašanih Slovencev meni, da so cepiva proti covidu-19 združljiva z njihovimi prepričanji.

Poročilo o zaupanju v cepljenje je del ukrepanja Evropske komisije na podlagi priporočila Sveta EU iz leta 2018 o okrepljenem sodelovanju proti boleznim, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem. Pripravljeno je bilo v sklopu programa EU4Health.

Skupaj je bilo med marcem in avgustom letos anketiranih 25.143 predstavnikov splošne javnosti in 3012 zdravstvenih delavcev v 27 državah članicah EU.