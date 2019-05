Poročilo: sodišča lani spet zmanjšala število nerešenih zadev

Sodišča so v letu 2018 rešila za 1 odstotek manj zadev kot leto prej, še vedno pa rešijo več zadev kot jih prejmejo. Zaradi določenih vrst sporov in novih pristojnosti je izjema le Upravno sodišče, ki je rešilo nekoliko manj zadev od prejetih.

V letu 2018 so vsa sodišča skupaj prejela v reševanje nekaj več kot 838.000 zadev, medtem ko so jih rešila še več - nekaj čez 853.000. Število nerešenih zadev se je tako spet zmanjšalo - v primerjavi z letom 2017 za devet odstotkov, v primerjavi z letom 2013 pa celo za 51 odstotkov. Prav tako se je nekoliko skrajšal pričakovani čas rešitve posamezne zadeve, ki je znašal dva meseca za vse vrste zadev in 7,6 meseca za pomembnejše zadeve.

"Po letih obremenjenosti z velikim številom nerešenih zadev se tako slovensko sodstvo s svojimi analizami in aktivnostmi vedno bolj poglobljeno posveča vprašanjem kakovosti – od kakovosti kadrov, do kakovosti odločanja in pravičnosti obravnave udeležencev. V tem kontekstu je Vrhovno sodišče izvedlo vrsto aktivnosti na področju usposabljanja sodnikov in sodnega osebja, medtem ko je bilo za udeležence sodnih postopkov v okviru prve faze projekta Postopkovne pravičnosti pripravljenih več brošur, animacij in spletna stran, ki naj bi udeležencem čim bolj približali delovanje sodnega sistema," so zapisali na Vrhovnem sodišču (VS).

'Število sodnikov se ne more več zmanjševati'

V Sloveniji je na sodiščih zaposlenih 891 sodnikov ali 43 sodnikov na 100.000 prebivalcev. Slednje je po besedah predsednika VS Damijana Florjančiča nad tistim, kar sta si kot strateško usmeritev zadala sodstvo in država, to je 42 sodnikov na 100.000 prebivalcev. A je opozoril, da se število sodnikov več ne bo moglo zmanjševati, saj so sodišča dobila nove pristojnosti, med drugim s sprejetjem družinskega zakonika, je poročal STA.