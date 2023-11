Poročilo strokovne službe DZ ugotavlja, kaj je šlo narobe pri glasovanju

Strokovna služba DZ, pristojna za razvoj informacijskega sistema, je morala do danes pripraviti pisno poročilo glede zapleta pri glasovanju o dopolnilu k zakonu o izvrševanju proračunov, ki je bilo nazadnje ponovljeno. V omenjenem poročilu ugotavljajo, da je bilo med prvotnim glasovanjem zabeleženih več sprememb statusa identifikacijskih kartic posameznih poslancev, kar je najverjetneje povzročilo motnje v delovanju glasovalnega sistema. Strojna in programska oprema je glasovalne aktivnosti sicer zabeležila, vendar niso bile pravočasno obdelane in posredovane v jedrni del konferenčnega glasovalnega sistema. Strokovne službe DZ so za dodatne informacije že zaprosile tudi zastopnika proizvajalca omenjene opreme.

Zapletlo se je pri 5. točki dnevnega reda 14. redne seje Državnega zbora, natančneje 22. novembra 2023 ob 21:28:47, pri glasovanju o amandmaju poslanskih skupin SDS in NSi k predlogu zakona o izvrševanju proračunov za prihodnje dve leti.

Informacijski sektor DZ in zunanji izvajalec sta morala nato pripraviti poročilo o dogajanju pri glasovanju in predlog ukrepov. Kot sporočajo iz DZ-ja, je iz pripravljenega dokumenta razvidno, da so se nemudoma po izvedbi glasovanja, pri katerem so poslanke in poslanci izrazili dvom o pravilnosti glasovanja, začele izvajati dejavnosti, ki so običajne v primerih nedelovanja ali sumov o pravilnem delovanju glasovalnega sistema. Spremembe statusa identifikacijskih kartic poslancev Kot kažejo analize, je bilo med omenjenim glasovanjem zabeleženih več sprememb statusa identifikacijskih kartic posameznih poslancev, kar je najverjetneje povzročilo motnje v delovanju glasovalnega sistema, v sporočilu za javnost pojasnjujejo v DZ-ju.

icon-expand Zaplet pri delovanju glasovalne naprave v DZ-ju 22. novembra 2023. FOTO: POP TV

Pravijo, da je po doslej zbranih podatkih strojna in programska oprema glasovalne aktivnosti ob konkretnem glasovanju sicer zabeležila, vendar niso bile pravočasno oz. do izteka časovnega okvira glasovanja obdelane in posredovane v jedrni del konferenčnega glasovalnega sistema. Posledica tega je bila, da je bil na ekranih v veliki dvorani Državnega zbora javno objavljen vmesni, ne pa končni rezultat glasovanja.

Glede dogajanja med glasovanjem je bilo ugotovljeno tudi, da 11 poslancev Svobode in trije SD, katerih glasovanja niso bila zabeležena v objavljenem rezultatu, med samim glasovanjem ni vstavljalo in/ali umikalo identifikacijskih kartic, dodajajo. Kadar glasovalna naprava ne deluje, se glasovanje ponovi Glasovanje o omenjenem amandmaju je bilo v nadaljevanju 14. redne seje DZ-ja nato ponovljeno 24. novembra. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je odločitev o ponovitvi glasovanja sprejela na osnovi informacije strokovne službe, da naj bi prišlo do neskladja med javno objavljenimi in končnimi rezultati glasovanja, posledica katerega je bila, da javno objavljeni podatki glasovanja o omenjenem amandmaju na seji 22. novembra niso odražali prave volje poslank in poslancev, sporočajo iz DZ.