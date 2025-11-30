Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Preobrat v poročni modi: nekdanje paradne konje je izpodrinila Ukrajina

Ljubljana, 30. 11. 2025 07.06 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 6 min
Avtor
Urša Zupan
Komentarji
12

Slovenska poročna scena se iz leta v leto spreminja: neveste se vse pogosteje odločajo za nakup poročne obleke, izposoja pa izgublja svoj nekdanji pomen, zato saloni razmišljajo o opustitvi te storitve. Na evropskem modnem trgu pa se je zgodil še večji preobrat – Italijo, Francijo in Španijo je z mesta vodilnih proizvajalk poročnih oblek izrinila Ukrajina, ki je s kakovostjo, cenovno dostopnostjo in prodornim marketingom postala nova sila poročne industrije. Preverili smo tudi, kakšni so poročni trendi za leto 2026.

Drugo nadstropje Grand Hotela Plaza v Ljubljani je pred kratkim preplavilo na stotine zaljubljenih parov, ki načrtujejo svojo poroko. Poročni saloni, zlatarji, cvetličarji, potovalne agencije, fotografi, snemalci ... vsi so bili na voljo za informacije, ki so potrebne za ta slavnostni dogodek.

Nekateri pari pridejo izbirat ponudnike, drugi zgolj nabirat ideje. "Pare, ki se poročijo prihodnje leto, so zanimali predvsem poročna moda, prstani, cvetličarji, pa tudi organizacija in koordinacija poroke. Iščejo fotografe in snemalce, v zadnjem času so postali zelo priljubljeni t. i. content creatorji, ki ustvarjajo vsebine za družbena omrežja," pove Julija Vidergar, urednica revije Moja poroka. Med približno 1200 pari, ki so se dogodka udeležili, so bili večinoma tisti, ki poroko načrtujejo za leti 2026 in 2027, nekaj pa je bilo tudi parov, ki se poročijo šele leta 2028.

Poročne obleke: vračamo se v viktorijansko dobo

V Sloveniji se vsako leto poroči več kot 6000 parov, Vidergarjeva pa pri svojem delu opaža, da se za ta korak odloča vse več mladih. Zdaj, ko se je vročica dvodnevnega poročnega sejma polegla, smo se z njo pogovarjali o poročnih trendih za leto 2026. Ti se vsako leto začrtajo na katalonskem tednu mode v Barceloni, kjer predstavijo poročno kolekcijo za naslednje leto.

Pri modi se po njenih besedah vračamo v viktorijansko dobo. "To pomeni izstopajoče korzete in voluminozna krila (baskovski izrez). Veliko je čipke, cvetličnih motivov in pentelj. Po drugi strani pa je tudi veliko minimalizma, čistosti, s poudarkom na kroju. Med materiali prevladujeta saten in organza."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Manj klasične in nekoliko drugačne so dvodelne poročne obleke ali hlače – gre za trend zadnjih let, ki mu sledijo zlasti mlajše generacije. "Pri nas na vsakih 20 nevest ena izstopa iz okvirjev in jaz sem navdušena nad vsako, ki to poskusi," pove naša sogovornica, katere družina vodi tudi enega od poročnih salonov.

Večina slovenskih nevest je za poročno obeko pripravljena odšteti od 800 do 1000 evrov.
Večina slovenskih nevest je za poročno obeko pripravljena odšteti od 800 do 1000 evrov. FOTO: Shutterstock

Konec izposoje v salonih, kmalu samo še nakup?

Zaradi majhne razlike v ceni se vse več nevest odloča za nakup svoje poročne obleke in ne več za izposojo. "Izposoja poročnih oblek je nekaj, kar je pri nas ostalo po jugoslovanskem sistemu, drugje po svetu tega ni. A ta trend se v zadnjih letih obrača in računam, da bo zelo kmalu pretehtal nakup. Ta je v Sloveniji trikrat cenejši od tujine in povprečno stane okoli 1500 evrov. Hrvaška modna hiša Vesna Sposa, pri kateri je svojo obleko vzela Tina Gaber, na primer, je že sporočila, da s prihodnjim letom uvaja samo nakup. Če se je to zgodilo na Hrvaškem, se bo slej ali prej tudi pri nas," napoveduje.

Slovenske neveste so za poročno obleko sicer pripravljene odšteti od 800 do 1000 evrov, a tudi ta znesek se v zadnjih letih zvišuje. "Če jim je nekaj zares všeč, so pripravljene iti tudi čez svoj budget. Velikokrat vidimo tudi, da družina stopi skupaj in nevesti pomaga, da si lahko privošči svojo sanjsko obleko, če je ta zanjo predraga."

V poročnem svetu je zadnje čase tudi veliko personalizacije – nevestam na primer na tančico izvezejo napis ali inicialke.

Slovenske neveste se rade držijo tradicije, da imajo na poročni dan oblečeno "nekaj novega, nekaj starega, nekaj modrega in nekaj izposojenega". Največkrat vzamejo modre podvezice.
Slovenske neveste se rade držijo tradicije, da imajo na poročni dan oblečeno "nekaj novega, nekaj starega, nekaj modrega in nekaj izposojenega". Največkrat vzamejo modre podvezice. FOTO: Shutterstock

Ukrajina izpodrinila nekdanje paradne konje

Globalni poročni trendi se spreminjajo ves čas in zanimivo je videti, kako se poročna modna industrija spreminja, še pove strokovnjakinja. "Včasih so bili paradni konji poročne modne industrije Italija, Francija, Španija, ki pa jih je izrinila – ne boste verjeli – Ukrajina! Hitro je ujela trend, imela je kakovostno proizvodnjo za dobro ceno in dober marketing. Pridobivala je na imenu in uspela." Ukrajinske modne hiše, katerih imena pogosto zvenijo italijansko (npr. Milla Nova, Armonia Bridal, Anna Sposa), so popolnoma zdominirale evropski trg. Na globalnem trgu medtem še vedno prevladuje Azija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenci imamo radi naravo in dobro hrano

Kaj pa ostali trendi? Slovenci imamo radi naravo in dobro hrano, zato so na prvem mestu priljubljenosti poroke v naravnem okolju, kot so skednji, kozolci in domačije z dobro kulinariko. Iz mode po njenih besedah nikoli ne gredo niti komercialne lokacije, kot sta Bled ali slovenska obala, pa tudi štajerski konci in gradovi, ki jih ima Slovenija ogromno. "Po drugi strani pa, na primer, ni več tako veliko urbanih porok in porok v hotelih kot včasih."

Vse več nevest se odloča za najem organizatorke ali koordinatorke poroke, pri čemer pa Vidergarjeva opozarja, da ne gre za isto stvar. "Nekateri ponudniki namreč ponujajo samo organizacijo do dneva poroke, ne pa tudi koordinacijo poročnega dne. Paziti morate, da se z organizatorjem natančno dogovorite, kaj vse vključujejo njegove storitve, in si po potrebi uredite tudi koordinatorja," svetuje.

V Sloveniji so na prvem mestu priljubljenosti poroke v naravnem okolju, kot so skednji, kozolci in domačije z dobro kulinariko.
V Sloveniji so na prvem mestu priljubljenosti poroke v naravnem okolju, kot so skednji, kozolci in domačije z dobro kulinariko. FOTO: Shutterstock

Tudi pri cvetju in dekoraciji se trendi obračajo. "Če je bilo pred leti veliko evkaliptusa in travniškega cvetja, zdaj to počasi izginja, nazaj pa prihajajo barve in posamezna dekoracija iz orhidej in kal. Šopki niso več tako bogati, pač pa podolgovati in malo viseči. Takšen stil je bil moderen v devetdesetih – poročni šopek moje mame, na primer, je zdaj spet popolnoma aktualen," se smeji.

Pri prstanih je postalo priljubljeno, da se zaročni prstan lepo ujema s poročnim, da neveste lahko nosijo oba. Vračamo se v minimalizem, posegamo po tanjših in bolj estetskih prstanih.

Pogostitev ni več povsod sestavljena iz odprtega bifeja, več je večhodnih menijev, ki jih postrežejo pri mizi. Namesto večnadstropnih tort se veliko parov zdaj odloča za monoporcijske tortice ali eno večjo, ki jo mladoporočenca skupaj pred gosti okrasita.

Poročno potovanje: raje kot na peščene plaže, na Japonsko in v Vietnam

Poroke v tujini so še vedno priljubljene, le da se klasične destinacije, kot so peščene plaže na Maldivih, Sejšelih, Mavriciju in Zanzibarju, umikajo novim lokacijam, ki poleg belega peska in kristalnega morja nudijo tudi doživetja. "Tako za poroke kot poročna potovanja pari vse pogosteje izbirajo potovanja, na katerih potem raziskujejo. Zelo priljubljene destinacije so Japonska, Kostarika in Vietnam."

Pari po poroki ne odhajajo več toliko na rajske otoke, vse bolj postaja priljubljena Japonska.
Pari po poroki ne odhajajo več toliko na rajske otoke, vse bolj postaja priljubljena Japonska. FOTO: Shutterstock

Naša sogovornica je v poročno industrijo vpeta že celo življenje, zato ne moremo mimo vprašanja, kako si predstavlja svojo poroko. "O tem vsi drugi govorijo več kot jaz, ki se je po pravici povedano kar malo bojim," prizna. Prepričana je, da bo to zaradi pričakovanj njenih bližnjih velik zalogaj. "Najraje bi se poročila na barki ali jadrnici, kjer bi s partnerjem po obredu skočila v vodo in imela piknik. Zelo spontano in preprosto. Morda prav zato, ker sem videla že toliko porok, želim nekaj, kar ni tipično."

Časa za razmišljanje ima še dovolj, stara je namreč prav toliko kot revija, kateri je 25 let urednikovala njena mama. Letos je vajeti prevzela ona. Kot pravi, se zaveda odgovornosti in čuti veliko pripadnost platformi, ki nevestam pomaga pri tako pomembnih odločitvah. "Moja mama je zelo stroga ženska z visokimi standardi – zanima jo samo najboljša kakovost in verjamem, da je revija prav zato obstala toliko časa. Jaz pa moram biti še boljša od nje!"

poroka trendi leto 2026 poročne obleke modna poročna industrija poročni sejem
Naslednji članek

S prvo adventno nedeljo začetek priprav na božič

Naslednji članek

Božični sejmi: kakšen je prvi obisk in kakšne so cene?

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
30. 11. 2025 08.30
Piše, da je pri nas izposoja ostala iz časov YU in da tujina tega ne pozna. Naslednji stavek pa, da tudi Hrvati razmišljajo, da ne bodo več izposojali. Do danes sem bil prepričan, da je CRO tujina, le čudno se mi zdi, da je dnevno vedno več člankov iz CRO in ostale "tujine", kot pa iz naše domovine Slovenije.
ODGOVORI
0 0
biggbrader
30. 11. 2025 08.24
+0
Edini pomen ima cerkvena poroka. Ostalo je samo formalnost.
ODGOVORI
1 1
Prelepa Soča
30. 11. 2025 08.31
big... 🤣
ODGOVORI
0 0
Prokontra
30. 11. 2025 08.19
+4
Kdo se sploh še poroča, če pa se, pa se kasneje loči al pa kaj hujšega, kot vidimo zadnje čase
ODGOVORI
4 0
Stajerc22
30. 11. 2025 08.13
+2
dvignit carine na izdelke iz ukrajine
ODGOVORI
5 3
vvvilice
30. 11. 2025 08.11
+6
Ponavadi je tako: večji kot je pomp okoli poroke, dražje kot so svatbe, obleke, darila, manj časa traja zakon.
ODGOVORI
6 0
vvvilice
30. 11. 2025 08.10
+3
Število porok pada iz leta v leto. Poročajo se vse starejši pari, zakoni pa trajajo manj časa. Manj je otrok. Število ločitev je stabilno, več je ločitev zakonov, kjer ni otrok.
ODGOVORI
3 0
Hrast1234
30. 11. 2025 08.09
+3
Sem gre torej naš “obrambni” denar…
ODGOVORI
5 2
JanezNovak13
30. 11. 2025 08.08
+3
Se pravi je še vedno preveč denarja.
ODGOVORI
4 1
Uporabnik1921539
30. 11. 2025 08.07
+0
v resnici za poroko potrebujes nevesto in zenina in duhovnikaKdaj se bo mogoce v Sloveniji porociti z istim clovekom le enkrat?Kdaj bomo lahko izbrali obred,ki nam res nekaj pomeni?Nekateri cerkveno in drugi pac ne.Ne pa,sa nakprej ono,potem pa hitenje v cerkev???
ODGOVORI
3 3
JanezNovak13
30. 11. 2025 08.09
+0
Duhovnika ne potrebujemo.
ODGOVORI
4 4
ptuj.si
30. 11. 2025 08.02
+3
Kaj je moderno je zelo subjektivno.
ODGOVORI
4 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385