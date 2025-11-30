Preobrat v poročni modi: nekdanje paradne konje je izpodrinila Ukrajina

Slovenska poročna scena se iz leta v leto spreminja: neveste se vse pogosteje odločajo za nakup poročne obleke, izposoja pa izgublja svoj nekdanji pomen, zato saloni razmišljajo o opustitvi te storitve. Na evropskem modnem trgu pa se je zgodil še večji preobrat – Italijo, Francijo in Španijo je z mesta vodilnih proizvajalk poročnih oblek izrinila Ukrajina, ki je s kakovostjo, cenovno dostopnostjo in prodornim marketingom postala nova sila poročne industrije. Preverili smo tudi, kakšni so poročni trendi za leto 2026.

Drugo nadstropje Grand Hotela Plaza v Ljubljani je pred kratkim preplavilo na stotine zaljubljenih parov, ki načrtujejo svojo poroko. Poročni saloni, zlatarji, cvetličarji, potovalne agencije, fotografi, snemalci ... vsi so bili na voljo za informacije, ki so potrebne za ta slavnostni dogodek. Nekateri pari pridejo izbirat ponudnike, drugi zgolj nabirat ideje. "Pare, ki se poročijo prihodnje leto, so zanimali predvsem poročna moda, prstani, cvetličarji, pa tudi organizacija in koordinacija poroke. Iščejo fotografe in snemalce, v zadnjem času so postali zelo priljubljeni t. i. content creatorji, ki ustvarjajo vsebine za družbena omrežja," pove Julija Vidergar, urednica revije Moja poroka. Med približno 1200 pari, ki so se dogodka udeležili, so bili večinoma tisti, ki poroko načrtujejo za leti 2026 in 2027, nekaj pa je bilo tudi parov, ki se poročijo šele leta 2028.

icon-expand FOTO: Klemen Skočir

























Poročne obleke: vračamo se v viktorijansko dobo

V Sloveniji se vsako leto poroči več kot 6000 parov, Vidergarjeva pa pri svojem delu opaža, da se za ta korak odloča vse več mladih. Zdaj, ko se je vročica dvodnevnega poročnega sejma polegla, smo se z njo pogovarjali o poročnih trendih za leto 2026. Ti se vsako leto začrtajo na katalonskem tednu mode v Barceloni, kjer predstavijo poročno kolekcijo za naslednje leto. Pri modi se po njenih besedah vračamo v viktorijansko dobo. "To pomeni izstopajoče korzete in voluminozna krila (baskovski izrez). Veliko je čipke, cvetličnih motivov in pentelj. Po drugi strani pa je tudi veliko minimalizma, čistosti, s poudarkom na kroju. Med materiali prevladujeta saten in organza."

Manj klasične in nekoliko drugačne so dvodelne poročne obleke ali hlače – gre za trend zadnjih let, ki mu sledijo zlasti mlajše generacije. "Pri nas na vsakih 20 nevest ena izstopa iz okvirjev in jaz sem navdušena nad vsako, ki to poskusi," pove naša sogovornica, katere družina vodi tudi enega od poročnih salonov.

Večina slovenskih nevest je za poročno obeko pripravljena odšteti od 800 do 1000 evrov. FOTO: Shutterstock icon-expand

Konec izposoje v salonih, kmalu samo še nakup?

Zaradi majhne razlike v ceni se vse več nevest odloča za nakup svoje poročne obleke in ne več za izposojo. "Izposoja poročnih oblek je nekaj, kar je pri nas ostalo po jugoslovanskem sistemu, drugje po svetu tega ni. A ta trend se v zadnjih letih obrača in računam, da bo zelo kmalu pretehtal nakup. Ta je v Sloveniji trikrat cenejši od tujine in povprečno stane okoli 1500 evrov. Hrvaška modna hiša Vesna Sposa, pri kateri je svojo obleko vzela Tina Gaber, na primer, je že sporočila, da s prihodnjim letom uvaja samo nakup. Če se je to zgodilo na Hrvaškem, se bo slej ali prej tudi pri nas," napoveduje. Slovenske neveste so za poročno obleko sicer pripravljene odšteti od 800 do 1000 evrov, a tudi ta znesek se v zadnjih letih zvišuje. "Če jim je nekaj zares všeč, so pripravljene iti tudi čez svoj budget. Velikokrat vidimo tudi, da družina stopi skupaj in nevesti pomaga, da si lahko privošči svojo sanjsko obleko, če je ta zanjo predraga." V poročnem svetu je zadnje čase tudi veliko personalizacije – nevestam na primer na tančico izvezejo napis ali inicialke.

Slovenske neveste se rade držijo tradicije, da imajo na poročni dan oblečeno "nekaj novega, nekaj starega, nekaj modrega in nekaj izposojenega". Največkrat vzamejo modre podvezice. FOTO: Shutterstock icon-expand

Ukrajina izpodrinila nekdanje paradne konje

Globalni poročni trendi se spreminjajo ves čas in zanimivo je videti, kako se poročna modna industrija spreminja, še pove strokovnjakinja. "Včasih so bili paradni konji poročne modne industrije Italija, Francija, Španija, ki pa jih je izrinila – ne boste verjeli – Ukrajina! Hitro je ujela trend, imela je kakovostno proizvodnjo za dobro ceno in dober marketing. Pridobivala je na imenu in uspela." Ukrajinske modne hiše, katerih imena pogosto zvenijo italijansko (npr. Milla Nova, Armonia Bridal, Anna Sposa), so popolnoma zdominirale evropski trg. Na globalnem trgu medtem še vedno prevladuje Azija.

Slovenci imamo radi naravo in dobro hrano

Kaj pa ostali trendi? Slovenci imamo radi naravo in dobro hrano, zato so na prvem mestu priljubljenosti poroke v naravnem okolju, kot so skednji, kozolci in domačije z dobro kulinariko. Iz mode po njenih besedah nikoli ne gredo niti komercialne lokacije, kot sta Bled ali slovenska obala, pa tudi štajerski konci in gradovi, ki jih ima Slovenija ogromno. "Po drugi strani pa, na primer, ni več tako veliko urbanih porok in porok v hotelih kot včasih." Vse več nevest se odloča za najem organizatorke ali koordinatorke poroke, pri čemer pa Vidergarjeva opozarja, da ne gre za isto stvar. "Nekateri ponudniki namreč ponujajo samo organizacijo do dneva poroke, ne pa tudi koordinacijo poročnega dne. Paziti morate, da se z organizatorjem natančno dogovorite, kaj vse vključujejo njegove storitve, in si po potrebi uredite tudi koordinatorja," svetuje.

V Sloveniji so na prvem mestu priljubljenosti poroke v naravnem okolju, kot so skednji, kozolci in domačije z dobro kulinariko. FOTO: Shutterstock icon-expand

Tudi pri cvetju in dekoraciji se trendi obračajo. "Če je bilo pred leti veliko evkaliptusa in travniškega cvetja, zdaj to počasi izginja, nazaj pa prihajajo barve in posamezna dekoracija iz orhidej in kal. Šopki niso več tako bogati, pač pa podolgovati in malo viseči. Takšen stil je bil moderen v devetdesetih – poročni šopek moje mame, na primer, je zdaj spet popolnoma aktualen," se smeji. Pri prstanih je postalo priljubljeno, da se zaročni prstan lepo ujema s poročnim, da neveste lahko nosijo oba. Vračamo se v minimalizem, posegamo po tanjših in bolj estetskih prstanih. Pogostitev ni več povsod sestavljena iz odprtega bifeja, več je večhodnih menijev, ki jih postrežejo pri mizi. Namesto večnadstropnih tort se veliko parov zdaj odloča za monoporcijske tortice ali eno večjo, ki jo mladoporočenca skupaj pred gosti okrasita.

Poročno potovanje: raje kot na peščene plaže, na Japonsko in v Vietnam

Poroke v tujini so še vedno priljubljene, le da se klasične destinacije, kot so peščene plaže na Maldivih, Sejšelih, Mavriciju in Zanzibarju, umikajo novim lokacijam, ki poleg belega peska in kristalnega morja nudijo tudi doživetja. "Tako za poroke kot poročna potovanja pari vse pogosteje izbirajo potovanja, na katerih potem raziskujejo. Zelo priljubljene destinacije so Japonska, Kostarika in Vietnam."

Pari po poroki ne odhajajo več toliko na rajske otoke, vse bolj postaja priljubljena Japonska. FOTO: Shutterstock icon-expand