Poročni šopek je unikatno delo florista

In da ne bo več dilem, zakaj je cvetje še posebej pa poročni šopek za poroko dražje od klasičnega namiznega šopka, je Metka iz Sanjskega šopka nanizala nekaj razlogov, ki upamo, da bodo razjasnili večne dvome, zakaj so poročni šopki dražji od klasičnih šopkov.

Ja, ko boste izbirali stvari za svojo poroko, bodo nekatere stvari dražje. Ena izmed takšnih je tudi cvetje. A le malo ljudi se zaveda, da je v ozadju na koncu veliko več kot le končni izdelek, ki ga bo nevesta držala v roki in ga še leta kasneje občudovala na fotografiji in obujala spomine na najlepši dan svojega življenja.

2. faza je priprava ponudbe in razmišljanje o kreaciji. Gre za čas, ko si Metka v glavi ustvari načrt in razmišlja, kako bi pripravila šopek, ki bo nevesti pisan na kožo.

Zaželite si šopek za na mizo, se odpravite v bližnjo cvetličarno, izberete cvetlice, ki so na voljo in cvetličar vam šopek pripravi v dobrih petnajstih minutah. Celotna priprava poročnega šopka pa vzame precej več časa. Metka jo razdeli na več faz:

Poročni šopek je unikatno delo poročnega florista

Vsaka nevesta ima svoj stil, svoje želje in poročni šopek mora biti narejen z mislijo nanjo. Zato je prav vsak poročni šopek unikatno umetniško delo poročnega florista, za katerega pa mora dobro poznati nevesto in točno vedeti, kakšno obleko bo nosila, kakšno bo imela frizuro in kakšne postave je. Seveda je obvezno poznavanje tudi barvne sheme, saj se morata poročni šopek in dekoracija skladati z vsemi ostalimi elementi. Če šopek ne bo pripravljen posebej zanjo, bo na fotografijah lahko izpadel zelo čudno, kot da ni narejen za nevesto, ki ga nosi - tega pa si ne želimo, saj fotografije ostanejo za celo življenje in so glavni spomin na ta prelepi dan.

Tehnike priprave poročnega šopka so drugačne

Če je klasičen namizni šopek oblikovan v petnajstih minutah, se poročni šopek pripravlja zadnjo noč pred poroko ali navsezgodaj zjutraj na dan poroke. Obstajajo prav posebne tehnike, ki bodo poskrbele, da so skupaj prave rože, da bo šopek videti odlično z vseh kotov, florist pa poskrbi tudi, da so vsi listki perfektni in da je vsak cvet, ki sestavlja šopek, popoln. Na koncu se poročni šopek poprši s prav posebnim sprejem, ki poleg kakovostnih rož in posebne tehnike poskrbi za še dodatno zaščito pred ovenelostjo. Seveda pa vsak poročni florist uporabi še kakšen poseben trik, s katerim šopek izpade še bolj čudovit.