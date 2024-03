Poročni trendi 2024

Pri načrtovanju cvetja za poroko pa se veliko poročnih parov ustavi in sploh ne vedo, kako in kje začeti. Ob pomanjkanju časa se oprimejo varne in preverjene odločitve izbire belega cvetja. A le redki si vzamejo več časa za raziskavo trenutnih trendov v floristiki in ko že najdejo ideje, je težko najti pravega dizajnerja ali poročnega florista, ki bi znal kreirati izven okvirjev klasike.

Pari si pri načrtovanju poroke hitro izberejo poročni prostor in stil glasbe. Dekleta še pred zaroko sanjarijo o poročni obleki in imajo shranjeno kakšno fotografijo poročne obleke, ki jim je všeč- tako za vsak slučaj.

Pantone barva leta 2024 je barva breskve, natančneje Peach Fuzz. Sicer ni tipična drzna barva, a predstavljajte si to nežno, malenkost bolj umirjeno barvo v kombinaciji z močnejšimi barvami! Malo drugačno, a izredno modno in v koraku s poročnimi trendi 2024. Kombinirate jo lahko čisto z vsako barvo, le pazljivi morate biti pri izbiri odtenka. Če je ta pravi, se bo lepo povezal s trendi marelično barvo. V nasprotnem primeru, pa lahko z napačno izbranim odtenkom, Peach Fuzz barvo "ubijete". In tu lahko najdete že en razlog, da si za sanjske poročne kreacije poiščite cvetličnega dizajnerja in poročnega florista, saj vam bo pri tem zagotovo znal svetovati.

Maksimalizem in eleganca

Maksimalizem bo letos povsem prevzel poročne trende 2024 – več in še več cvetja. Celoten poročni prostor lahko postane pravo mesto sanj, v katerem prevladujejo barve, bogati in raznoliki vzorci in kombinacije barv, ki jih ne bi nikoli pričakovali. Pari si namreč zares želijo užiti svobodo, ki smo jo končno dočakali po več letih covida, zato je letošnje leto namenjeno praznovanju in energiji – in ne držimo se več nazaj. Naj cvetje na poročni dan izraža svežino, veselje in uživanje življenja. Vsekakor pa je tudi pri maksimalizmu potrebno najti pravo mero. Več cvetja še ne pomeni popolne elegance, ampak le to dosežemo šele s pravilno umestitvijo cvetja v prostor.

Pravo razmerje odtenkov, kontrastov in tekstur

Tudi maksimalističen koncept lahko izpade izredno moderen in brezčasen, če florist sledi pravemu razmerju med odtenki, kontrasti in teksturami – več barv in več vzorcev, bolje bo vse skupaj izpadlo. Unikatni elementi bodo ustvarili zanimiv vizualni učinek, zato uporabite različne teksture, predvsem pa se ne bojte eksperimentirati z različnimi slogi.

Elegantni poročni šopki

Trendovski poročni šopki izražajo mehkobo, nežnost in energijo ljubezni. Tokrat ne igra pomembne vloge velikost, ampak sestava in razgibanost šopka. Cvetje v poročnem šopku naj diha in z vami poplesuje skozi celoten poročni dan. Za dosego takšnega efekta, dober poročni florist pozna določene tehnike izdelovanja in kot je prepričana Metka iz Sanjskega šopka, vam bo tak šopek, ko ga boste zagledali, izvabil solze sreče. In takrat boste vedele, da ste izbrale prav.