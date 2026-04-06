Poročni cvetlični trendi: vrača se belina, klasika in eleganca

Vodja središča za vseživljenjsko učenje v Biotehničnem centru Peter Ribič opaža, da se sicer poraba cvetja pri porokah in tudi pogrebih v zadnjem času nekoliko zmanjšuje, rahel porast pa je opaziti pri porabi cvetja za vsakdanjo rabo. Prepričan je, da poklic cvetličarja ne bo nikoli izumrl. "Hortikultura je taka dejavnost, ki jo ljudje sicer ne potrebujejo nujno za svoje življenje. Ko torej gospodarstvo zaniha, ko se pojavi kakšna kriza, se to zelo hitro odrazi na tem področju hortikulture," pojasni ter doda, da so na takšna valovanja pri povpraševanju po cvetju navajeni.

Ob tem pa poudarja, da je neizpodbitno dejstvo, "ne glede na to, ali si premožen ali nekoliko manj, ko se ljudje poročajo, mora biti prisoten tudi poročni šopek". Podobno seveda velja tudi ob smrti osebe.

'Belo, elegantno, klasično'

A če se osredotočimo na tisti bolj vesel trenutek življenja, ko je vsakdan prenapolnjen z ljubeznijo, srečo pa želi par okronati s skupno zavezo drug drugemu - poroko. Kakšni so na tem področju trendi v floristiki, če te razdelimo po različnih letnih časih?

Leja Brenkuš Porenta FOTO: Aljoša Kravanja

Tako svetovni podprvak v floristiki 2025 Gabor Nagy kot diplomantka hortikulture na Biotehničnem centru Leja Brenkuš Porenta sta v odgovoru jasna - v ospredje bi postavila sezonsko cvetje. Na sejmu floristike februarja so predstavili tudi številne poročne šopke - od bolj klasičnih do tistih ekstravagantnih, v katere so poleg cvetja vpletli tudi številne tehnike in druge materiale. Vendar pa Brenkuš Porentova meni, da ti ne bodo narekovali trendov slovenskih porok. "Zdi se mi, da bomo šli bolj v to klasiko, eleganco, belo barvo, da ne bo teh kričečih porok," napoveduje za letošnjo sezono. Kot primer navede belo vrtnico, bele lilije, bele orhideje, potonike: "Torej belo oz. čisto cvetje."

Od telohov in hijacint do 'ledenega cvetja'

In katero cvetje postaviti v ospredje poročnega aranžmaja za pomlad, poletje, jesen in zimo 2026? "Spomladi bi zagotovo ustvarjal z značilnim spomladanskim cvetjem, kot so tulipani, telohi, hijacinte in narcise. Poleti bi izbral lahkotne in zračne aranžmaje, morda z okrasnimi travami in poletnim cvetjem," našteva Nagy. Jeseni pa bi se, kot pravi, namesto na cvetje, osredotočil bolj na barve: "Uporabil bi jagodičevje, plodove ter tople jesenske barve - bordo, oranžna, rdeča in rumena." Podobno tudi pri zimski poroki, pri kateri bi se osredotočil na bele in zeleno-bele aranžmaje "z zimskim cvetjem ter vejami bora in podobnim zelenjem".

Svetovni podprvak v floristiki 2025 Gabor Nagy FOTO: Aljoša Kravanja

Brenkuš Porentova medtem pravi, da bi za pomladno poroko izbrala ranunkule, poleti potonike, jeseni pa šipke. "Za zimsko poroko pa bi se odločila za ledeno cvetje, evkaliptus, bele vrtnice," našteje.