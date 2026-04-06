Poročni cvetlični trendi: vrača se belina, klasika in eleganca

Naklo, 06. 04. 2026 18.05 pred eno minuto 3 min branja 0

Maja Pavlin
Poročni trendi v floristiki

Pred nami so toplejši dnevi in meseci, s tem pa tudi glavna sezona porok. Ta običajno traja od maja do oktobra in če je torej najmanj priljubljen letni čas za ta svečan dogodek, ko par dahne "usodni da", zima, pa so prav poletni meseci običajno tisti, ki stopijo v ospredje. A idej, želja in preferenc je v resnici prav toliko, kot je ljudi na Zemlji. Kakšni pa so letošnji trendi v poročni floristiki? Tri strokovnjake smo vprašali o tem, kakšno cvetje bi v različnih letnih časih postavili v ospredje poročnega šopka.

Vodja središča za vseživljenjsko učenje v Biotehničnem centru Peter Ribič opaža, da se sicer poraba cvetja pri porokah in tudi pogrebih v zadnjem času nekoliko zmanjšuje, rahel porast pa je opaziti pri porabi cvetja za vsakdanjo rabo. Prepričan je, da poklic cvetličarja ne bo nikoli izumrl.

"Hortikultura je taka dejavnost, ki jo ljudje sicer ne potrebujejo nujno za svoje življenje. Ko torej gospodarstvo zaniha, ko se pojavi kakšna kriza, se to zelo hitro odrazi na tem področju hortikulture," pojasni ter doda, da so na takšna valovanja pri povpraševanju po cvetju navajeni.

Ob tem pa poudarja, da je neizpodbitno dejstvo, "ne glede na to, ali si premožen ali nekoliko manj, ko se ljudje poročajo, mora biti prisoten tudi poročni šopek". Podobno seveda velja tudi ob smrti osebe.

'Belo, elegantno, klasično'

A če se osredotočimo na tisti bolj vesel trenutek življenja, ko je vsakdan prenapolnjen z ljubeznijo, srečo pa želi par okronati s skupno zavezo drug drugemu - poroko. Kakšni so na tem področju trendi v floristiki, če te razdelimo po različnih letnih časih?

Leja Brenkuš Porenta
Leja Brenkuš Porenta
FOTO: Aljoša Kravanja

Tako svetovni podprvak v floristiki 2025 Gabor Nagy kot diplomantka hortikulture na Biotehničnem centru Leja Brenkuš Porenta sta v odgovoru jasna - v ospredje bi postavila sezonsko cvetje.

Na sejmu floristike februarja so predstavili tudi številne poročne šopke - od bolj klasičnih do tistih ekstravagantnih, v katere so poleg cvetja vpletli tudi številne tehnike in druge materiale. Vendar pa Brenkuš Porentova meni, da ti ne bodo narekovali trendov slovenskih porok. "Zdi se mi, da bomo šli bolj v to klasiko, eleganco, belo barvo, da ne bo teh kričečih porok," napoveduje za letošnjo sezono.

Kot primer navede belo vrtnico, bele lilije, bele orhideje, potonike: "Torej belo oz. čisto cvetje."

Od telohov in hijacint do 'ledenega cvetja'

In katero cvetje postaviti v ospredje poročnega aranžmaja za pomlad, poletje, jesen in zimo 2026?

"Spomladi bi zagotovo ustvarjal z značilnim spomladanskim cvetjem, kot so tulipani, telohi, hijacinte in narcise. Poleti bi izbral lahkotne in zračne aranžmaje, morda z okrasnimi travami in poletnim cvetjem," našteva Nagy.

Jeseni pa bi se, kot pravi, namesto na cvetje, osredotočil bolj na barve: "Uporabil bi jagodičevje, plodove ter tople jesenske barve - bordo, oranžna, rdeča in rumena." Podobno tudi pri zimski poroki, pri kateri bi se osredotočil na bele in zeleno-bele aranžmaje "z zimskim cvetjem ter vejami bora in podobnim zelenjem".

Svetovni podprvak v floristiki 2025 Gabor Nagy
Svetovni podprvak v floristiki 2025 Gabor Nagy
FOTO: Aljoša Kravanja

Brenkuš Porentova medtem pravi, da bi za pomladno poroko izbrala ranunkule, poleti potonike, jeseni pa šipke. "Za zimsko poroko pa bi se odločila za ledeno cvetje, evkaliptus, bele vrtnice," našteje.

Preberi še 'Cvetje spregovori tudi, ko besede utihnejo': kakšni so valentinovi trendi?

Ob tem poudarja, da je pri cvetličnih aranžmajih pomembno tudi, da se ustvarjalec prilagodi stranki in njenim željam ter da stranke tudi pravilno usmeri v izbiro cvetja glede na sezono poroke.

"Prav tako se je treba pogovoriti tudi o stilu poroke; ali gre torej za boho, elegantno, t. i. old money poroko itd.," še dodaja.

bibaleze
Portal
Genialen trik očeta, zaradi katerega otrok zaspi v nekaj minutah
Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
6 znakov čustvenega zanemarjanja v otroštvu
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
zadovoljna
Portal
Preobrat, ki ga ni pričakoval nihče
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Znani igralec je postal neprepoznaven
vizita
Portal
Ta vrsta bolečine v hrbtu ni nedolžna – lahko kaže na resnejšo težavo
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
cekin
Portal
Kako se izogniti globam in celo aretaciji na potovanju?
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Poletje je pred vrati, letalski prevozniki pa trepetajo
moskisvet
Portal
To drevo je nočna mora za vaš avto: ne parkirajte pod njim med nevihto
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Na POP TV in VOYO prihaja film, ki vas bo ganil do solz!
dominvrt
Portal
Od plevela do kraljice vrtov in balkonov
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Preprost trik: Kako skrajšati čas sušenja perila?
Idealna rastlina za začetnike: preživi, tudi če jo pozabite zaliti
okusno
Portal
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Super ideja, kako porabiti potico
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
voyo
Portal
Air
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Zajčja šola: Velika kraja jajc
