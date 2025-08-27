Poroka leta: Kje bo, kdo bo vabljen, koliko staneta najem vile in pogostitev?

Predsednik vlade, njegova partnerica, ljubljanski župan s tako imenovano župansko verigo okoli vratu, čestitke in šopek. Prizor, ki je sicer iz letošnjega maja na Dnevu Ljubljane, a se bo že kmalu ponovil - 6. septembra bo namreč Janković, tudi uradno, poročil premierja Goloba in Tino Gaber. Četudi je bil ob našem vprašanju danes sprva zadržan in skrivnosten: "To soboto delam pet porok, tako da praktično tri v Ljubljani, ena v Strunjanu ena pa v Brdih." Je katera od teh premierjeva? "Moram pogledati seznam, naj on pove."

Pa je ljubljanski župan neuradne informacije, da bo premierja Goloba in Tino Gaber pospremil v zakonski stan, nato vendarle potrdil: "Ja drži, da bom ta službeni del opravil jaz." Kje? Neuradno v Vili Tartini, protokolarnem objektu v Strunjanu, tik ob plaži in neposredni bližini - zanimivo naključje - Hotela Svoboda.

"Na obalnem robu na najlepšem delu slovenske obale strunjanskega zaliva stoji očem skrita očarljiva Vila Tartini." Tako jo oglašujejo v poročni ponudbi. In cena? Najem prostora od petka do nedelje, kar naj bi neuradno premier in Gabrova tudi zakupila, stane 12.000 evrov, pogostitev pa od 180 evrov na osebo. Kar denimo za 100 gostov, kolikor naj bi jih vila sprejela, pomeni od 18.000 evrov naprej. Tu je še pijača, ambientalna osvetlitev, poročno cvetje in denimo darila.

Boste tam tudi kot gost ali boste bolj ta formalni del? Kot odgovarja Janković:"Jaz sem se dogovoril za to, da delam ta formalni del, o gostih bosta pa onadva povedala." A premier glede gostov za zdaj ostaja skrivnosten. Po naših neuradnih informacijah pa naj bi vabilo prejela vsaj dva člana Golobove ministrske ekipe, ki sta obenem tudi podpredsednika vlade - povabila naj bi finančnega ministra Klemna Boštjančiča in ministra za zamejce Mateja Arčona. Neuradno pa tudi poročno pričo Roberta Goloba iz prejšnjega zakona, aktualnega šefa HSE Tomaža Štoklja. Kaj pa Janković v vlogi matičarja napoveduje premierju in prvi dami? Ne le njima, vsem parom, ki jih poroči, kot pravi: "Dam garancijo 50 let." Ali bo poroka predsednika vlade odprta za medije, sicer še vedno ni jasno.