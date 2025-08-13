Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Robert Golob in Tina Gaber naj bi se v kratkem poročila

Ljubljana, 13. 08. 2025 21.55 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Kaja Kobetič
Komentarji
11

Kot kaže, predsednika vlade Roberta Goloba čaka velik korak v zasebnem življenju, ki je zaradi opravljanja svoje funkcije seveda tudi pod drobnogledom javnosti. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah naj bi namreč Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber v začetku septembra, predvidoma 6. septembra, dahnila usodni da in približno tri leta zveze nadgradila s poroko. Po naših informacijah naj bi ju poročil Golobov najtesnejši politični podpornik, ljubljanski župan Zoran Janković. Seveda smo informacijo preverjali tudi pri predsedniku vlade.

V beli obleki smo Tino Gaber že večkrat videli, tudi ko jo je premier Robert Golob, kot svojo partnerko, na proslavi februarja 2023 prvič predstavil javnosti. A že čez dobre tri tedne takšen prizor ne utegne biti le običajen mimohod, obleka pa ne le bela. Bila naj bi namreč poročna.

Državna proslava pred kulturnim praznikom v Cankarjevem domu, februar 2023.
Državna proslava pred kulturnim praznikom v Cankarjevem domu, februar 2023. FOTO: Luka Kotnik

Že spomladi smo lahko brali naslove o tem, da naj bi se poročila, ampak tokrat naj bi res držalo. 

Premier Golob in Gabrova naj bi dahnila usodni da prvo soboto v septembru, torej 6. 9. To nam je potrdilo več med seboj nepovezanih virov, ki so vabilo na poroko že prejeli. Med njimi pa naj bi bil, ne le kot gost, pač pa tudi kot matičar, nihče drug kot Golobov tesni politični zaveznik, ki se dobro razume tudi s prvo damo, ljubljanski župan Zoran Janković, ki naj bi premierja in Gabrovo poročil.

Ljubljanski župan Zoran Janković
Ljubljanski župan Zoran Janković FOTO: Luka Kotnik

Svoje načrte sta sicer dolgo in predvsem dobro skrivala. Gabrove denimo v javnosti ali na objavah družbenih omrežij, kjer je precej aktivna, nismo zasledili z zaročnim prstanom. Izbrskali smo le en posnetek, iz katerega naši viri ugibajo, da je lanskega decembra ob slavnostnem odprtju prenovljene pariške katedrale Notre Dame francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu in njegovi soprogi Gabrova veselo novico potrdila. Najprej lahko namreč vidimo nekaj šepetanja med slovenskim premierjem in francoskim predsednikom, pozdrave in - vsaj zdi se - tudi čestitke. Nato pa še pogovor med prvo damo Brigitte Macron in Gabrovo, ko jo je Macronova vprašala: "Ste rekli 'ja'?" In Gabrova je odgovorila: "Ja, rekla sem 'ja'." 

Tina Gaber in Robert Golob v Parizu
Tina Gaber in Robert Golob v Parizu FOTO: Profimedia

 Namigovanja na poroko sicer za premierja niso novost - o tem smo ga povprašali že pred dvema letoma. Takrat je na vprašanje odgovoril: "No, ko bo prišel čas za to, bom o tem tudi verjetno spregovoril, ampak trenutno ne načrtujeva nič takega, ampak zakaj pa ne, prej ali slej prideva tudi do tja." 

In - za marsikoga v njunem ožjem krogu - kot kaže, ni bilo vprašanje ali, pač pa le kdaj se bosta poročila. Aprila je Gabrova na Instagramu namreč delila posnetek s poroke svojega najboljšega prijatelja. Pod objavo je Pina Weisseisen, dolgoletna prijateljica Tine Gaber, ki je sicer zaposlena tudi kot svetovalka v kabinetu predsednika vlade, komentirala: "Naslednja je pa vajina."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Koliko bo gostov, kje bo poroka potekala in ali bo ta javna in dostopna medijem ali bo izvedena v zasebnem krogu, smo danes neposredno preverjali pri predsedniku vlade Robertu Golobu, ki pa na naša vprašanja še ni odgovoril. Povprašali smo tudi kabinet predsednika vlade, kjer pa odgovarjajo, da zasebnih zadev premierja ne komentirajo. 

Robert Golob Tina Gaber poroka Zoran Janković
Naslednji članek

Šeškov agent Elvis Bašanović: Benjamin si to res zasluži

SORODNI ČLANKI

Ljubljanski šopek presenečenja za slavljenko Tino Gaber

Položaj v zameno za dopust predsedniku vlade Robertu Golobu?

Golob in Gabrova obiskala starostnike v Mariboru, prepeval jim je Alfi Nipič

Po proslavi ob dnevu državnosti vse oči uprte v Tino Gaber

Premier Golob ekskluzivno v oddaji Preverjeno: S Tino in otroki živimo skupaj

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Levi so barabe
13. 08. 2025 21.59
Ste dali to zadnji moment gor da ne bomo preveč komentiral
ODGOVORI
0 0
Po možganski kapi
13. 08. 2025 21.59
Velika večina Slovencev ceni Robija in Tino,ki je prava lepotica in ima lepe velike zobe.
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
13. 08. 2025 21.59
+0
Trump je povedal Golobu. Tudi jaz sem k.... seksal ampak okoli pa jih nisem vozil
ODGOVORI
1 1
Bolfenk2
13. 08. 2025 21.59
Kaj šele da bi se z eno poročil
ODGOVORI
0 0
Levi so barabe
13. 08. 2025 21.59
Kućan jih bo poročil. Janković bo za pričo
ODGOVORI
0 0
Monster_cat
13. 08. 2025 21.59
Nutrija...uspela v lajfu...
ODGOVORI
0 0
alkimistos
13. 08. 2025 21.58
+0
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH kaka novica HAHAHAHAHAHAHAAH Koga to briga HAHAHAHA
ODGOVORI
1 1
Monster_cat
13. 08. 2025 21.58
+2
🤣🤣🤣🤡
ODGOVORI
2 0
odpisani zasedli vlado
13. 08. 2025 21.58
+2
Čudež,da še golob ni bolj pogrizen kake zobe ima gaberca hahahaha.
ODGOVORI
2 0
ptuj.si
13. 08. 2025 21.58
Piar poteza.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089