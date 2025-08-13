Robert Golob in Tina Gaber naj bi se v kratkem poročila

Kot kaže, predsednika vlade Roberta Goloba čaka velik korak v zasebnem življenju, ki je zaradi opravljanja svoje funkcije seveda tudi pod drobnogledom javnosti. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah naj bi namreč Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber v začetku septembra, predvidoma 6. septembra, dahnila usodni da in približno tri leta zveze nadgradila s poroko. Po naših informacijah naj bi ju poročil Golobov najtesnejši politični podpornik, ljubljanski župan Zoran Janković. Seveda smo informacijo preverjali tudi pri predsedniku vlade.

V beli obleki smo Tino Gaber že večkrat videli, tudi ko jo je premier Robert Golob, kot svojo partnerko, na proslavi februarja 2023 prvič predstavil javnosti. A že čez dobre tri tedne takšen prizor ne utegne biti le običajen mimohod, obleka pa ne le bela. Bila naj bi namreč poročna.

Državna proslava pred kulturnim praznikom v Cankarjevem domu, februar 2023. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Že spomladi smo lahko brali naslove o tem, da naj bi se poročila, ampak tokrat naj bi res držalo. Premier Golob in Gabrova naj bi dahnila usodni da prvo soboto v septembru, torej 6. 9. To nam je potrdilo več med seboj nepovezanih virov, ki so vabilo na poroko že prejeli. Med njimi pa naj bi bil, ne le kot gost, pač pa tudi kot matičar, nihče drug kot Golobov tesni politični zaveznik, ki se dobro razume tudi s prvo damo, ljubljanski župan Zoran Janković, ki naj bi premierja in Gabrovo poročil.

Ljubljanski župan Zoran Janković FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Svoje načrte sta sicer dolgo in predvsem dobro skrivala. Gabrove denimo v javnosti ali na objavah družbenih omrežij, kjer je precej aktivna, nismo zasledili z zaročnim prstanom. Izbrskali smo le en posnetek, iz katerega naši viri ugibajo, da je lanskega decembra ob slavnostnem odprtju prenovljene pariške katedrale Notre Dame francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu in njegovi soprogi Gabrova veselo novico potrdila. Najprej lahko namreč vidimo nekaj šepetanja med slovenskim premierjem in francoskim predsednikom, pozdrave in - vsaj zdi se - tudi čestitke. Nato pa še pogovor med prvo damo Brigitte Macron in Gabrovo, ko jo je Macronova vprašala: "Ste rekli 'ja'?" In Gabrova je odgovorila: "Ja, rekla sem 'ja'."

Tina Gaber in Robert Golob v Parizu FOTO: Profimedia icon-expand

Namigovanja na poroko sicer za premierja niso novost - o tem smo ga povprašali že pred dvema letoma. Takrat je na vprašanje odgovoril: "No, ko bo prišel čas za to, bom o tem tudi verjetno spregovoril, ampak trenutno ne načrtujeva nič takega, ampak zakaj pa ne, prej ali slej prideva tudi do tja."

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Kabinet predsednika vlade

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja





Robert Golob in Tina Gaber na proslavi pred dnevom državnosti icon-picture-layer-2 1 / 4

In - za marsikoga v njunem ožjem krogu - kot kaže, ni bilo vprašanje ali, pač pa le kdaj se bosta poročila. Aprila je Gabrova na Instagramu namreč delila posnetek s poroke svojega najboljšega prijatelja. Pod objavo je Pina Weisseisen, dolgoletna prijateljica Tine Gaber, ki je sicer zaposlena tudi kot svetovalka v kabinetu predsednika vlade, komentirala: "Naslednja je pa vajina."

