Robert Golob in Tina Gaber naj bi se v kratkem poročila

V beli obleki smo Tino Gaber že večkrat videli, tudi ko jo je premier Robert Golob, kot svojo partnerko, na proslavi februarja 2023 prvič predstavil javnosti. A že čez dobre tri tedne takšen prizor ne utegne biti le običajen mimohod, obleka pa ne le bela. Bila naj bi namreč poročna.
Že spomladi smo lahko brali naslove o tem, da naj bi se poročila, ampak tokrat naj bi res držalo.
Premier Golob in Gabrova naj bi dahnila usodni da prvo soboto v septembru, torej 6. 9. To nam je potrdilo več med seboj nepovezanih virov, ki so vabilo na poroko že prejeli. Med njimi pa naj bi bil, ne le kot gost, pač pa tudi kot matičar, nihče drug kot Golobov tesni politični zaveznik, ki se dobro razume tudi s prvo damo, ljubljanski župan Zoran Janković, ki naj bi premierja in Gabrovo poročil.
Svoje načrte sta sicer dolgo in predvsem dobro skrivala. Gabrove denimo v javnosti ali na objavah družbenih omrežij, kjer je precej aktivna, nismo zasledili z zaročnim prstanom. Izbrskali smo le en posnetek, iz katerega naši viri ugibajo, da je lanskega decembra ob slavnostnem odprtju prenovljene pariške katedrale Notre Dame francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu in njegovi soprogi Gabrova veselo novico potrdila. Najprej lahko namreč vidimo nekaj šepetanja med slovenskim premierjem in francoskim predsednikom, pozdrave in - vsaj zdi se - tudi čestitke. Nato pa še pogovor med prvo damo Brigitte Macron in Gabrovo, ko jo je Macronova vprašala: "Ste rekli 'ja'?" In Gabrova je odgovorila: "Ja, rekla sem 'ja'."
Namigovanja na poroko sicer za premierja niso novost - o tem smo ga povprašali že pred dvema letoma. Takrat je na vprašanje odgovoril: "No, ko bo prišel čas za to, bom o tem tudi verjetno spregovoril, ampak trenutno ne načrtujeva nič takega, ampak zakaj pa ne, prej ali slej prideva tudi do tja."
In - za marsikoga v njunem ožjem krogu - kot kaže, ni bilo vprašanje ali, pač pa le kdaj se bosta poročila. Aprila je Gabrova na Instagramu namreč delila posnetek s poroke svojega najboljšega prijatelja. Pod objavo je Pina Weisseisen, dolgoletna prijateljica Tine Gaber, ki je sicer zaposlena tudi kot svetovalka v kabinetu predsednika vlade, komentirala: "Naslednja je pa vajina."
Koliko bo gostov, kje bo poroka potekala in ali bo ta javna in dostopna medijem ali bo izvedena v zasebnem krogu, smo danes neposredno preverjali pri predsedniku vlade Robertu Golobu, ki pa na naša vprašanja še ni odgovoril. Povprašali smo tudi kabinet predsednika vlade, kjer pa odgovarjajo, da zasebnih zadev premierja ne komentirajo.
