Poroštvenemu zakonu za drugi tir in tretjo razvojno os prva zelena luč

Predlog zakona za projekt drugega železniškega tira med Divačo in Koprom predvideva do 417 milijonov evrov poroštva, za dva odseka tretje razvojne osi – hitro cesto med Slovenj Gradcem in Velenjem ter med Novim mestom in Osredkom – pa do 360 milijonov evrov poroštva.

Podpora vseh poslanskih skupin, razen Levice

Z izjemo Levice so ga podprle vse poslanske skupine, so pa v največji opozicijski stranki SDS napovedali, da bodo pred drugo obravnavo med drugim vložili dopolnilo, s katerim bi iz zakona izločili poroštvo za projektno podjetje 2TDK. Tudi v opozicijski NSi so ob podpori napovedali, da bodo nadaljnjo parlamentarno pot zakona podrobno spremljali, saj imajo več zadržkov, med drugim niso prepričani, ali je smiselno za dva tako različna projekta sprejeti en zakon.

Še tretja opozicijska stranka, ki je zakonu v prvi obravnavi prižgala zeleno luč, SNS, je zakon označila za skropucalo, mu pa je prikimala "samo zaradi Korošcev in Dolenjcev".

Bratuškova je sicer v predstavitvi predloga zakona še izpostavila, da bo ta dokončno zaprl finančno konstrukcijo za dva zelo pomembna infrastrukturna projekta.

"Dejstvo je, da so posojila s poroštvom cenejša kot posojila brez poroštva države. Ocena je, da so cenejša za dve do tri odstotne točke. Če smo pesimistični in ocenimo dve odstotni točki, to pomeni približno 8,34 milijona evrov letno. Če je doba odplačila 20 in tudi 30 let, si lahko izračunate, kakšne milijonske prihranke bomo imeli," je poudarila.

2TDK: Drugi tir bo s poroštvom cenejši

Večinsko podporo poslancev po prvi obravnavi so pozdravili v 2TDK in izpostavili, da je uveljavitev poroštvenega zakona pomembna, saj bo drugi tir s poroštvom cenejši. "Samo vrednosti stroškov financiranja pri komercialnih bankah bi bile po grobi oceni brez poroštva za okvirno 50 odstotkov višje, poroštvo pa zahteva tudi Evropska investicijska banka," so zapisali.