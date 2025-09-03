Porsche Group Card praznuje 10 let – program zvestobe, ki je skozi desetletje postala zgodba o uspehu

Zametki programa so sprva temeljili na ideji plačilne kartice znotraj pooblaščene prodajno-servisne mreže, a je koncept sčasoma prerasel v dolgoročno usmerjen program zvestobe, ki bo uporabnikom skozi leta ponujal številne ugodnosti in podporo pri skrbi za njihovo mobilnost.
Danes, deset let kasneje, je Porsche Group Card sinonim za zvestobo, ugodnosti in kakovostno vsebino. Članstvo je brezplačno, člani pa lahko izkoriščajo:
- ugodne servisne pakete in posebne ponudbe dopolnilne opreme v okviru pooblaščene prodajno-servisne mreže,
- ekskluzivne popuste in ponudbe pri zunanjih partnerjih, povezanih z mobilnostjo in prostim časom,
- dostop do koristnih vsebin na spletni strani in mobilni aplikaciji, ki vključujejo nasvete za vzdrževanje vozil, ideje za izlete in nasvete za varno vožnjo,
- informacije o svojem vozilu ter zadnjem servisnem pregledu, lokacijah pooblaščenih prodajno-servisnih partnerjev, hiter dostop do Asistence Porsche Slovenija v primeru nezgode in še veliko več.
Septembra praznujemo skupaj z vami
Ob deseti obletnici pripravljamo posebno praznovanje, namenjeno prav vsem članom Porsche Group Card programa.
- Nagradna igra (1.–7. september 2025):
Vsi aktivni člani lahko sodelujejo v nagradni igri, v sklopu katere bo izžrebanih 5 srečnežev, ki bodo prejeli:
- vikend testno vožnjo z enim izmed vozil iz portfelja znamk, ki jih zastopa Porsche Slovenija,
- in ekskluzivno povabilo za dve osebi na zasebni Drive-in kino dogodek, ki bo potekal 19. septembra pred Centrom Vič v Ljubljani.
Nagradna igra poteka v mobilni aplikaciji Porsche Group Card.
- Ekskluzivni Drive-in kino dogodek (19. september 2025):
Dogodek bo namenjen izključno izbranim povabljencem. Poleg projekcije filma, ki ostaja zaenkrat še skrivnost, bo za udeležence pripravljeno družabno dogajanje s pogostitvijo, večer pa bo povezoval znani TV komentator, katerega identiteta prav tako ostaja presenečenje.
Na ta način se bomo simbolično zahvalili vsem, ki so na različne načine skupaj z nami gradili uspešno zgodbo Porsche Group Card programa.
- FOTO: Arhiv ponudnika
- FOTO: Arhiv ponudnika
- FOTO: Arhiv ponudnika
- FOTO: Arhiv ponudnika
- FOTO: Arhiv ponudnika
- FOTO: Arhiv ponudnika
Skupaj ustvarjamo prihodnost mobilnosti
Porsche Group Card ni le program zvestobe – je skupnost ljudi, ki cenijo kakovost, skrb za vozilo in predvsem izkušnjo mobilnosti, ki presega vsakodnevno vožnjo. Deset let je le začetek – z optimizmom in novimi idejami zremo v prihodnost.
Več informacij, člankov in aktualnih ugodnosti najdete na www.porsche-group-card.si.
Naročnik oglasne vsebine je Porsche.