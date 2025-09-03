Porsche Group Card praznuje 10 let – program zvestobe, ki je skozi desetletje postala zgodba o uspehu

Zametki programa so sprva temeljili na ideji plačilne kartice znotraj pooblaščene prodajno-servisne mreže, a je koncept sčasoma prerasel v dolgoročno usmerjen program zvestobe, ki bo uporabnikom skozi leta ponujal številne ugodnosti in podporo pri skrbi za njihovo mobilnost.

Danes, deset let kasneje, je Porsche Group Card sinonim za zvestobo, ugodnosti in kakovostno vsebino. Članstvo je brezplačno, člani pa lahko izkoriščajo:

- ugodne servisne pakete in posebne ponudbe dopolnilne opreme v okviru pooblaščene prodajno-servisne mreže,

- ekskluzivne popuste in ponudbe pri zunanjih partnerjih, povezanih z mobilnostjo in prostim časom,

- dostop do koristnih vsebin na spletni strani in mobilni aplikaciji, ki vključujejo nasvete za vzdrževanje vozil, ideje za izlete in nasvete za varno vožnjo,

- informacije o svojem vozilu ter zadnjem servisnem pregledu, lokacijah pooblaščenih prodajno-servisnih partnerjev, hiter dostop do Asistence Porsche Slovenija v primeru nezgode in še veliko več.