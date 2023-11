Portal za paciente ne deluje, ZD Ljubljana napako odpravlja

"Spoštovani uporabniki storitev ZD Ljubljana. Obveščamo vas, da se trenutno soočamo s težavami v delovanju našega informacijskega sistema. Naravo težav smo identificirali in jih že aktivno odpravljamo. Vsem uporabnikom storitev se opravičujemo za morebitne težave ter prosimo za razumevanje in potrpežljivost," se izpiše na vrhu spletne strani ZD Ljubljana in Portala za paciente.

Kaj je vzrok težav in ali so zaradi tega ogroženi osebni podatki pacientov, smo vprašali tudi ZD Ljubljana. Odgovorili so, da so v ponedeljek v okviru prenove omrežja zaznali napako, ki jo aktivno odpravljajo. "Tudi danes dopoldne dostop do portala še ni mogoč, zato pacientom svetujemo, naj nas pokličejo ali obiščejo osebno. Vsem se za morebitne nevšečnosti opravičujemo," so še sporočili in dodali, da osebni podatki pacientov niso ogroženi. Kdaj bo portal zopet deloval nam sicer niso odgovorili. Eden od bralcev nam je sporočil, da do portala ne mora dostopati že več dni.

Na spletni strani zdravstvenega doma piše, da je portal "nov in varnejši način elektronske komunikacije z ambulanto in nadomešča dosedanjo elektronsko pošto".

Uporabnik se mora pred uporabo registrirati, portal pa ponuja tudi možnost, da oseba, v kolikor ima narejeno pooblastilo, lahko dostopa do podatkov in komunicira tudi z osebnim zdravnikom družinskih članov.