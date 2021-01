Portal za poslovne subjekte Spot z novo podobo

"Portal Spot poleg nove vizualne podobe strani in člankov ponuja preglednejše vsebine ter hitrejši in preglednejši dostop do e-postopkov in storitev,"so zapisali na ministrstvu za javno upravo. Uporabniki se lahko seznanijo z različnimi dogodki s področja podjetništva, ki se odvijajo po Sloveniji, in spremljajo novice o novostih na portalu.