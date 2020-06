'Portoroška centralna plaža kljub covidu-19 maksimalno varna'

Direktor javnega podjetja je ob tem poudaril, da so navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o omejitvah zaradi covida-19 prejeli pravočasno in se nanje tudi pripravili. Tako za vsakim uporabnikom razkužujejo sanitarije, kopalci morajo v morju upoštevati varnostno razdaljo, za kar imajo na voljo tudi štiri reševalce iz vode, je naštel in poudaril, da bo centralna plaža "ponujala maksimalno udobje in varnost".

V Okolju Piran si tako nadejajo uspešne sezone in pozitivnega finančne rezultata v enoti plaže po tem, ko so zadnja štiri leta imeli v tem segmentu izgubo.

Del ponudbe centralne plaže predstavlja tudi plaža hotela Kempinski Palace. Ta bo prav tako odprta za vse obiskovalce, je izpostavil generalni direktor hotelov Kempinski v Istri Kai Behrens. Ob varnostnih ukrepih zaradi novega koronavirusa bo letos na delu plaže v njihovem upravljanju na voljo okoli 150 ležalnikov, v naslednjih treh letih pa načrtujejo skupno za pol milijona evrov investicij v plažno infrastrukturo.

Piranski župan Đenio Zadković je ob tem centralno plažo navedel kot primer dobrega sodelovanja med občino, upravljavcem javne površine in privatnim sektorjem, saj gre"za kakovostnejšo ureditev obalnega pasu, njegovo izrabo v poslovne ali rekreativne namene".Na občini si po njegovih besedah želijo še več tovrstnih investicij.

Centralna plaža je sicer že 23. leto pridobila modro zastavo. Kot je spomnil nacionalni koordinator programa Modra zastavaBoris Šušmak, je bila skupaj s Termami Krka to prva lokacija v Sloveniji, ki je prejela ta trajnostni znak."Mislim, da je to velika pohvala tako lokalni skupnosti kot seveda upravljavcu tega kopališča," je dodal.

Gašpar Mišič je napovedal tudi nadaljnja vlaganja v kopališča. Med drugim nameravajo pridobiti vodno pravico na območju piranske Punte pred hotelom Piran, kjer zdaj ni urejenega kopališča.

Potrdil je tudi, da so lastniki hotela Metropol poslali dopis, s katerim so izrazili željo, da občini vrnejo koncesijo za upravljanje s tistim delom plaže. Z njo bo po novem upravljalo Okolje Piran. Gre za veliko pridobitev, saj Metropolova plaža pomeni dodatnih 420 metrov obale, je pojasnil Gašpar Mišič.

Kot je dodal, so v Metropolu sicer obnovili tri pomole, kar je bil pogoj občine za vrnitev koncesije, so pa bili v občinskem podjetju o tej nameri obveščeni prepozno. Tako bodo v letošnjem letu lahko poskrbeli zgolj za redno čiščenje in vzdrževanje tega dela plaže, a bodo zato naredili vse, da bo to nova pridobitev v letu 2021.