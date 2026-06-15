Portoroška plaža v kopalno sezono z novostjo: obalni pas s soškim prodcem

Na našem največjem urejenem kopališču - Centralni plaži Portorož - se je uradno začela kopalna sezona. Sicer je plaža polna kopalcev že vsaj mesec dni, odslej pa bodo zanje skrbeli še reševalci iz vode in drugi zaposleni na plaži. Velika novost te kopalne sezone je povsem na novo urejenih 400 metrov obalnega pasu, na katerega so nasuli soški prodec. Investicija je skoraj milijonska.