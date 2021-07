Portoroška plaža zvečer zbirališče za mlade, zjutraj polna smeti

Portoroška plaža, na kateri se dnevno izmenja več tisoč obiskovalcev, zvečer postane priljubljeno zbirališče za mlade. To ni novost, vendar je v zadnjem času nekatere obiskovalce zmotil nered, ki jih je zjutraj pričakal na kopališču. Poleg pločevink piva, plastenk ter razbitih steklenic tudi poškodovana oprema. Predlog piranskega župana, da alkohola ne bi bilo dovoljeno uživati na javnih krajih, so občinski svetniki zavrnili. Na teren tako pošiljajo varnostnike, vprašanje pa je, ali bo to dovolj za zagotavljanje reda in miru.

