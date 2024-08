Portoroške noči 2024 – glasbeni spektakel ob morju z dobrodelno noto

Otvoritveni večer: Sredozemski plesni spektakel

Ne zamudite prave glasbene poslastice s koncertom priljubljene italijanske skupine The Kolors, ki bo 15. avgusta navdušila s svojo energijo in karizmo. Italijanska skupina je zaslovela s hiti, kot so Un ragazzo Una ragazza, Frida in lanskoletno uspešnico Italodisco, ki je dosegla prvo mesto v Italiji in se povzpela na vrh glasbenih lestvic v več evropskih državah.

Pred njimi bo oder zavzela mlada skupina Booom!, znana po svoji sveži in mladostni energiji. Večer se bo zaključil z elektronskimi ritmi Secret disco.