Portoroški Act-ION Hotel Neptun s kategorizacijo 5 koles

V LifeClassovem Act-ION Hotelu Neptun so to jesen svojo pestro ponudbo wellness in drugih storitev za športnike oplemenitili z novostmi, ki so namenjeni predvsem kolesarjem in za to prejeli prestižno kategorizacijo 5 koles. Investirali so v sodobno opremljeno kolesarnico za 40 koles s kletko za shranjevanje vrednejših koles in orodjem za popravilo, pralnico in sušilnico koles s funkcijo polnjenja zračnic, namestili so nova zunanja stojala za kolesa ter vzpostavili info točko z uporabnimi informacijami o kolesarskih poteh, izletih, hotelskem rekreacijskem programu in atrakcijah v bližini. Gostom štirizvezdičnega Act-ION Hotela Neptun je v brezplačno uporabo na voljo tudi sodobni fitness center LifeFit, ki olajša priprave na športna tekmovanja ali doprinese k izboljšanju osebnih rekordov.