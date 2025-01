Portoroški skakalci in plavajoči Dahavski pingvini

Na osrednji portoroški plaži so vstop v novo leto danes že tradicionalno proslavili s skoki v morje. Potapljači so pripravili 30. novoletni potop v Velenjsko jezero, s katerim tradicionalno nazdravijo varni potapljaški sezoni in novemu letu. V Celju se je v Savinjo pognalo 80 plavalcev. V Dupleku so skočili v Dravo, v Murski Soboti pa zaplavali v Soboškem jezeru in nagradili najbolj 'odštekano' kopalno opravo.

Najbolj množično so v vodo skakali na Obali. Letos so organizatorji zabeležili več kot 250 prijav, še zadnje so zbirali na licu mesta, udeleženci prihajajo iz številnih evropskih držav, poleg tega pa tudi iz Združenih držav Amerike.

Pomol na osrednji portoroški plaži so najprej zavzeli povabljenci in znane osebe. Po pozdravu organizatorja, ki je tudi prvi skočil v vodo, in temeljitem ogrevanju so skočili v vodo tudi drugi, nato pa od 14. ure naprej v manjših skupinah skoke po temeljitem ogrevanju ponavljali na 15 minut. Po skokih so bili obljubljeni še nagrade in ognjemet. Organizatorji so sicer opozarjali, da se udeleženci za skok odločijo na lastno odgovornost, zaradi česar sodelovanje priporočajo zdravim osebam brez zdravstvenih težav. Mlajši od 14 let lahko v morje skočijo le skupaj s staršem oziroma skrbnikom.

Novoletne skoke so v Portorožu prvič izpeljali leta 2005 pri rdečem svetilniku na Bernardinu, ko se je za skok odločila le skupina prijateljev. Priljubljenost prireditve se je skozi leta povečevala, zato so se morali dvakrat seliti na večjo lokacijo, najprej na plažo Meduza, potem pa na osrednjo portoroško plažo. Velenjčani pod vodo odprli penino Društvo za podvodne dejavnosti Jezero Velenje je ob 13. uri pripravilo 30. novoletni potop v Velenjsko jezero, s katerim tradicionalno nazdravijo varni potapljaški sezoni in novemu letu. V spomin na umrlega člana podvodne reševalne službe, dolgoletnega predsednika društva in enega izmed ustanoviteljev novoletnega potopa Benjamina Strozaka, so ga preimenovali v Benčev novoletni potop. Pod vodno gladino, kjer je trenutna temperatura sedem stopinj Celzija, so tako v Velenju nazdravili in si zaželeli varno potapljaško sezono. Posebnost prireditve je odpiranje penine, ki se pod vodno gladino prav tako sliši z glasnim pokom kot na kopnem. Z zdravico pod vodo potapljači od leta 1995 začenjajo potapljaško sezono na jezeru.

Novoletni potop v Velenjsko jezero je prerasel v pravo potapljaško tradicijo, ki se ga udeležijo potapljači iz celotne Slovenije. Med potapljači, ki se redno udeležujejo dogodka, so denimo pripadniki Podvodne reševalne službe Slovenije, ki so pripravljeni in usposobljeni tudi za posredovanje v ekstremnih razmerah v primeru nesreč ter drugih potreb. Začelo s prijateljskim podvigom Še bolj mrzla od Velenjskega jezera je Savinja. Trenutna temperatura se giblje okrog dveh stopinj Celzija, a vseeno so pričakovali okrog 80 plavalcev, kar je podobno kot zadnja leta. Letošnji skok je 16. zapored, začeli so pred 15 leti in to je postalo neka tradicija, ki se je prijela, veliko ljudi pride tudi pogledat plavalce, ko skačejo v mrzlo Savinjo, pojasnjujejo organizatorji. Na t. i. Vurberški plaži v občini Duplek pa je potekal sedmi novoletni skok v Dravo. Dogodek je dogodek zaživel pred sedmimi leti, ko so prvič zaplavali trije prijatelji. Letos ima voda okrog 2,5 stopinje Celzija. Iz stave se je rodil množičen dogodek Novoletno plavanje v Soboškem jezeru letos obeležuje deseto obletnico. Pripravlja ga ljubiteljska športna ekipa Dahavski pingvini. Dogodek je nastal spontano na podlagi stave in se nato razvil v priljubljeno tradicijo. Prvo leto je bilo le pet udeležencev: "Šlo je za stavo, pri kateri smo vsi zmagali. Nato pa smo ugotovili, da je to odlična priložnost za zabavo in druženje, zato smo dogodek ponovili vsako leto. Lani nas je plavalo že 79, letos pa si želimo doseči 100 udeležencev," je pred dogodkom povedal organizator Mihael Kardoš.

