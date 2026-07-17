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Portoroški zaliv se je izognil večji katastrofi, a kaj če bi bilo goriva več?

Portorož, 17. 07. 2026 19.47 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Jaka Vran
Plaža v Portorožu

Razlitje goriva v portoroškem zalivu, zaradi katerega sta bili dve plaži več ur zaprti, je pomembno opozorilo, ugotavljajo pristojni. Ob hitrem in usklajenem posredovanju različnih služb priznavajo, da so imeli tudi precej sreče, saj je bila količina razlite nafte majhna. Kaj pa, če bi v morje izteklo veliko več goriva? Smo na to pripravljeni?

Na portoroško plažo so se danes kopalci vrnili, bela zastava označuje, da je kopanje varno. Pretirane gneče sicer ni bilo, a to ne zaradi onesnaženja, pač pa zaradi vremena, pokazali so se namreč prvi sončni žarki po deževnem jutru.

Plaža je bila včeraj zaprta le nekaj ur, različne službe so usklajeno in hitro posredovale ob razlitju nafte v morje. "Uspeli smo v najkrajšem možnem času zaustaviti prelivanje te nafte, zelo hitro smo tudi uspeli sprazniti plažo, tako da uspešna akcija, bomo rekli," je potrdil direktor komunalnega podjetja Okolje Piran Neset Dulai.

Strinja se tudi Robert Škrokov iz Uprave za pomorstvo: "Z našega vidika smo bili zadovoljni, sigurno je prostor za izboljšave, vendar z vidika ukrepanja, sodelovanja, komunikacije in na koncu tudi komunikacije po dogodku lahko rečemo, da je bilo uspešno."

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Na delu je bilo več kot 20 ljudi petih različnih služb, Sektor za varovanje obalnega morja (SVOM) je aktiviral celotno ekipo. Pivniki so danes še vedno postavljeni, a nafta je izhlapela, pa tudi jutranja nevihta je naredila svoje.

Lastniku plovila, s katerega se je razlila nafta, je danes pomorska inšpekcija izdala globo. Ker gre za plovilo, s katerim lastnik opravlja dejavnost turističnih prevozov, znaša globa za pravno osebo 4000 evrov, za odgovorno osebo pa 600 evrov.

Ne glede na to, s katerega plovila je stekla nafta, privezna mesta tako blizu urejenim kopališčem ne sodijo, ugotavlja Dulai. "Mogoče je pa to signal, da pa to pristanišče ne paše sem in bi ga morali v prihodnosti postaviti kam drugam."

Čeprav sami upravljajo tako plaže kot tudi pristanišče, pa odločati o tem, kje bo kaj, ne morejo, ker to je, kot pravi Dulai, stvar občine.

Je pa razlitje tudi veliko opozorilo, lahko bi bilo tudi veliko hujše. "Sektor sam je pripravljen za večja onesnaževanja, tokrat je šlo za 60 litrov, pa že vidimo, kako je bila situacija težko obvladljiva. Z opremo, ki jo imamo mi na razpolago, skladiščeno tukaj v Kopru, bi lahko ukrepali pri situacijah do razlitja približno pet ton," je dodal Škrokov.

Če bi se razlila še večja količina goriva, pa bi morali zaprositi za mednarodno pomoč.

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