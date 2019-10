Portoroško letališče že desetletje čaka na posodobitev infrastrukture

Medtem ko se je po propadu Adrie hitro našla rešitev za popolnitev letalskih linij z Brnika, pa država že 10 let zavira normalno delovanje letališča Portorož. Želijo si 220 metrov daljšo stezo, ki bi omogočala pristajanje večjih letal in vzpostavitev rednih linij. Državni prostorski načrt je v izdelavi že 10 let, po beloočnem črvu in modrem hiacinu pa se je zdaj zapletlo s protipoplavno študijo.