Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?

Od Zadra in Istre vse do Ljubljane Stoja Trade s partnerji ustvarja vrhunske nepremičninske projekte, ki ponujajo visoko raven udobja, zasebnosti in svetlobe. FOTO: Stoja Trade icon-expand

Naš dom je prostor, kjer življenje teče v ravnovesju med naravo in mestom, udobjem in estetiko, sodobnostjo in trajnostjo. Prav to prinašajo novi projekti v različnih mestih po Sloveniji in ob hrvaški obali, kjer se prepletajo arhitekturna odličnost, trajnost in estetski izraz. Ta preplet postaja rdeča nit nepremičninskih projektov, ki jih v Sloveniji in na Hrvaškem razvija podjetje Stoja Trade skupaj s partnerji. Stoja Trade že več kot tri desetletja prepoznava in soustvarja sodobne bivanjske trende. Gre za premišljeno oblikovane projekte, v katerih se odraža spoštovanje do prostora, lokalnega konteksta in potreb sodobnega posameznika. Zdi se, da je vsak projekt drugačen, vendar jih povezuje skupna ambicija: ustvariti dom kot doživetje. Predstavljamo nabor aktualnih projektov – od sredozemskih vil do urbanih stanovanjskih rešitev, ki niso le odgovor na potrebe trga, temveč izraz vizije, kako naj bi bil videti dom prihodnosti. Stojini najnovejši projekti, od sredozemskih vil v Istri in Dalmaciji do elegantnih urbanih rešitev v Ljubljani in mirnih zelenih kotičkov v Škofji Loki, kažejo, kako se spreminja podoba sodobnega doma. Mediteransko razkošje: morje, sonce in intima V zadnjih letih si vse več Slovencev in tujcev želi košček Sredozemlja, naj bo to počitniški dom ali dobra investicija za prihodnost. Stoja Trade odgovarja s premišljeno zasnovanimi projekti.

Arhitektura projekta Kožino izhaja iz sredozemske estetike, ki jo nadgrajujejo sodobne linije, velike steklene površine in detajli v naravnih materialih. FOTO: Stoja Trade icon-expand

Kožino pri Zadru: med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj! V mirnem zaledju Zadra, tik ob obali, je na voljo izjemen projekt Kožino, ki navdušuje z značilnim mediteranskim slogom. Projekt Kožino z 12 moderno zasnovanimi dvoetažnimi apartmaji je zasnovan za tiste, ki želijo udobje in zasebnost v neposredni bližini morja, hkrati pa nočejo sklepati kompromisov glede kakovosti gradnje. Vsak apartma ima svoj lastni vhod, zasebni bazen in vrt. Notranji prostori v apartmajih so prilagojeni visokim bivalnim standardom. Projekt je skoraj razprodan, kar potrjuje, da tudi na Hrvaškem raste povpraševanje po ekskluzivnem, a skrbno dodelanem bivalnem okolju. Apartmaji so v celoti opremljeni in takoj vseljivi. Vse enote so štirisobne, vsaka ima tudi svoje parkirišče. Pogled na morje je velika prednost projekta, ki je zanimiv tako za osebno rabo kot za naložbo. Cena: od 425.000EUR do 575.000EUR (+ DPN) Velikost bivalnih prostorov: od 88,62 m2 do 115,57 m2 neto bivalne površine Zunanje površine: od 16,16 m2 do 222,90 m2 Lokacija: tri ure iz Ljubljane – idealno za počitnice in bivanje vse leto Oglejte si več informacij o apartmajih Kožino in rezervirajte svoj košček Sredozemlja.

Tip stanovanja Velikost (bruto) Cena (+ DPN) 4-sobno 136,97 m2 425.000 EUR 4-sobno 256,16 m2 525.000 EUR 4-sobno 338,47 m2 575.000 EUR

icon-expand FOTO: Stoja Trade

icon-expand FOTO: Stoja Trade

Vile Labinci v naselju Kaštelir med Novigradom in Porečem ponujajo udobje, ki zadovolji tudi najzahtevnejšega kupca. FOTO: Stoja Trade icon-expand

Vile Labinci: kamnita dediščina s sodobnim srcem – že naprodaj! Na istrskem griču, le nekaj minut od Poreča, nastaja naselje štirih vil, ki spoštujejo lokalno arhitekturo in zgodovinski kontekst kraja Labinci. Vile Labinci, obdane z oljkami in vinogradi, ponujajo čisti stik z naravo in tradicionalno istrsko estetiko. Tri vile so pritlične, ena pa je nadstropna. Vsaka enota ima zaseben ograjen vrt, ogrevan bazen, štiri spalnice z lastnimi kopalnicami in dodatnimi sanitarijami. Za popolno udobje je zunaj urejena tudi letna kuhinja z betoniranim žarom, ob bazenu so postavljeni ležalniki in senčniki. Vsaka vila ima zaseben bazen, teraso in razgled, ki jemlje dih. Z uporabo naravnih materialov, lokalnega kamna in premišljenega krajinskega oblikovanja se projekt popolnoma vklaplja v okolico. Notranjost vil je sodobna, odprta in svetla, zunanjost pa ustvarja pristno sredozemsko atmosfero. Vile Labinci so idealna kombinacija za dopustniško bivanje ali za dolgoročno naložbo. Zgrajene so leta 2025 in že opremljene s pohištvom po meri ter pametnimi tehnologijami za brezskrbno bivanje. Cena: od 1.625.000 EUR do 1.812.500 EUR Velikost bivalnih prostorov: od 234 m do 258 m bruto površine Velikost zemljišč: od 783 m do 1005 m Velikost bazenov: od 38 m do 40 m Lokacija: zahodna Istra (občina Kaštelir–Labinci), tri ure vožnje iz Ljubljane – idealna destinacija za počitnice in bivanje v katerem koli letnem času Doživite istrski slog v Vilah Labinci: preverite podrobnosti in cene.

icon-expand FOTO: Stoja Trade

icon-expand FOTO: Stoja Trade

Projekt Olea ponuja moderno, butično arhitekturo v naravnem zaledju istrske obale. FOTO: Stoja Trade icon-expand

Vila Olea*: butično bivanje ob morju Na eni najlepših lokacij nad Portorožem, na naslovu Cvetna pot, že nastaja tristanovanjska Vila Olea, ki bo združevala sodobno arhitekturo, trajnostno gradnjo in spektakularen pogled na morje. Poudarek je na naravni osvetlitvi, odprtem pogledu in popolni zasebnosti. Na voljo bodo različne velikosti stanovanj, od približno 89 do 106 kvadratnih metrov neto površine. V vsakem stanovanju sta po dve spalnici in dve kopalnici ter utiliti. Vsako od treh stanovanj bo imelo zunanje površine in dostop do skupnega prelivnega bazena ter vsaj dve parkirni mesti v garaži. Zasnova stanovanjskih enot sledi načelom trajnostne gradnje z uporabo kakovostnih materialov in nizkoenergetskimi rešitvami. Olea je namenjena tako za bivanje kot za oddajanje. VIDEO: Preverite, kako poteka gradnja Vile Olea v Portorožu Predvidena cena: od 1.286.954 EUR do 1.407.588 EUR (vključno z DDV) Predvidena velikost stanovanj: od 89,15 m2 do 106,94 m2 neto bivalne površine Predvidena velikost zunanjih površin: od 64,3 m2 do 78,69 m2 Predviden zaključek gradnje: začetek leta 2026 Projekt Vila Olea je trenutno v fazi načrtovanja in pridobivanja potrebnih dovoljenj. Raziščite sanjsko nepremičnino z razgledom. Projekt Olea vas čaka.*

Vila Olea FOTO: Stoja Trade icon-expand

V apartmajskem naselju Garden Palace Resort v Umagu se prepletata sodobno udobje in neposreden stik z morjem. FOTO: Stoja Trade icon-expand

Garden Palace Resort v Umagu: zadnja priložnost za ugoden nakup – 3.200 EUR za m2 Na eni najbolj iskanih lokacij v Istri – tik ob obali Umaga – se nahaja Garden Palace Resort, urejeno in zeleno apartmajsko naselje z vrhunsko infrastrukturo in neposrednim dostopom do plaže. Kompleks, ki vključuje restavracijo, bar ter negovan vrt z bazenom, je izjemno priljubljen med slovenskimi kupci in prava redkost je, da sta se na trgu ponovno pojavila dva ekskluzivna apartmaja – štirisobni penthouse z veliko teraso in pogledom na morje ter izjemno funkcionalno zasnovan dvosobni apartma. Penthouse, ki meri 121 m, je trenutno na voljo s posebnim popustom v višini 150.000 EUR, kar pomeni izjemno priložnost za vse, ki iščejo kakovostno obmorsko nepremičnino za bivanje, oddajanje ali investicijo. Cena za kvadratni meter znaša 3.200 EUR, kar je izjemna cena za tovrstno lokacijo. Oba apartmaja sta opremljena, pripravljena za takojšnje bivanje in nudita visoko raven zasebnosti ter udobja. Zaradi neposredne bližine slovenske meje, hitre dostopnosti iz Ljubljane in celovite ponudbe resorta je Garden Palace idealna izbira za vikend oddih, dolgoročno bivanje ali oddajanje v najem skozi vse leto. Kupec plača davek na promet nepremičnin v višini 3 % prodajne cene ter stroške overitve prodajne pogodbe. Ne zamudite te redke priložnosti ob morju – kontaktirajte Stoja Trade in rezervirajte ogled že danes.

Tip stanovanja Velikost (bruto) Cena Štirisobni penthouse 124,43 m2 447.000 EUR (cca. 3.200 EUR/m2) Dvosobni apartma 48,52 m2 315.000 EUR

icon-expand FOTO: Stoja Trade

icon-expand FOTO: Stoja Trade

Vila Aurelia in Vila Oliviera bosta s svojo umirjeno eleganco in funkcionalno zasnovo prava redkost na trgu. FOTO: Stoja Trade icon-expand

Vila Aurelia in Vila Oliviera: umik v eleganco Umaga Stoja Trade ima rešitve tudi za zahtevnejše okuse. V mirnem predelu blizu Umaga v hrvaški Istri stojita dve vili z arhitekturno zadržano, a sodobno podobo – Vila Aurelia in Vila Olivera. Zasnovani sta kot dvostanovanjski enoti s skupaj 12 ekskluzivnimi stanovanji in posebnim poudarkom na zasebnosti, lastnih vrtovih in garaži. Stanovanja s funkcionalnimi tlorisi, sodobno zasnovo in veliko naravne svetlobe bodo imela tudi prostorne zunanje površine. Spodnja stanovanja bodo imela atrije, druga pa balkone ali terase. Vsaka enota v tem projektu zagotavlja diskretnost, prostornost, vrhunsko izvedbo, dovolj intime, zelenja in svetlobe, hkrati pa omogoča neposreden stik z mestnim utripom. To ni le dom – to je življenjski slog. Obe vili sta v zaključni fazi in namenjeni izbranim kupcem, ki iščejo kakovostno bivanje na zahodni obali Istre. VIDEO: Oglejte si napredek projekta Vila Aurelia in Vila Oliviera Predvidena cena: od 4.950 EUR/m (vključno z DDV) Predvidena velikost: od 59 m do 124,52 m neto bivalne površine Lokacija: predmestje Umaga. Istra ostaja priljubljena tudi zunaj poletne sezone. Kakovost življenja v Istri privablja vse več slovenskih kupcev, ki so navdušeni nad bližino morja, slovensko-hrvaške meje in Ljubljane. Projekt Vila Aurelia in Vila Oliviera v Umagu bo končan predvidoma septembra 2026. Potencialne stranke trenutno obveščajo o projektu. Uradna prodaja in nakup bosta mogoča, ko bo investitor pridobil splošne pogoje prodaje. Preverite, kakšen umik v mir in eleganco bivanja ponujata Vila Aurelia in Vila Oliviera.

Tip stanovanja Velikost (bruto) Cena 2-sobno 120,78 m2 316.359 EUR 3-sobno 283,01 m2 492.063 EUR 4-sobno 222,82 m2 649.960 EUR

icon-expand FOTO: Stoja Trade

icon-expand FOTO: Stoja Trade

Vrhunsko zasnovana vila v Petrčanih ponuja odprt pogled na morje, prostornost in udobje v treh etažah. FOTO: Stoja Trade icon-expand

Petrčane: vila z razgledom na Jadran – sodobna arhitektura in eleganca v drugi vrsti ob morju Na izjemni lokaciji v kraju Petrčane pri Zadru stoji prestižna sodobna vila, umeščena v drugo vrsto ob morju, le nekaj korakov od obale. V treh etažah nudi izjemno razkošje bivanja – od prostorne dnevne sobe s panoramskimi okni in modernih spalnic do teras z neprekinjenim pogledom na Jadransko morje. Vila obsega skupno 400,70m bruto površine. V pritličju so odprt dnevni prostor s panoramskimi okni, jedilnica in moderna kuhinja, ena spalnica, kopalnica, shramba, pralnica ter garaža, ki je neposredno povezana z bivalnim delom. V nadstropju so tri spalnice in dve kopalnici, skupaj s čudovitimi odprtimi terasami in ložo, ki nudijo spektakularne poglede in veliko naravne svetlobe. V kleti je dodatna večnamenska soba, idealna za druženje, fitnes ali kotiček za sprostitev. VIDEO: Prestižna vila v drugi vrsti ob obali Jadrana

Arhitekturno gre za sodoben objekt z ravnimi linijami in odprto zasnovo, ki s svojo prostornostjo in izbranimi materiali ustreza najvišjim bivalnim standardom. Vsak detajl vile je zasnovan z mislijo na funkcionalnost in estetiko, celoten koncept pa omogoča mirno, a prestižno bivanje v neposredni bližini narave in morja. Cena: 2.250.000 EUR Velikost (bruto): 400.7 m2 Etaže: klet, pritličje, nadstropje Parcela: 700 m2 Vseljivo: po dogovoru Kupec plača davek na promet nepremičnin v višini 3 % prodajne cene Poglejte podrobnosti in fotografije vile v Petrčanih

icon-expand FOTO: Stoja Trade

icon-expand FOTO: Stoja Trade

Novi stanovanjski objekt v Novigradu bo ponujal svetla, prostorna stanovanja z zunanjimi površinami in pogledom na morje. FOTO: Stoja Trade icon-expand

Novigrad*: napovedujemo sodobna stanovanja blizu morja, z razgledom in atriji V priljubljenem Novigradu nastaja nov butični stanovanjski projekt Istra Maris Residence s petimi stanovanjskimi enotami. Projekt je v fazi začetka gradnje, saj je gradbeno dovoljenje že pridobljeno, kar pomeni, da so pogoji za nakup jasni in preverjeni. Dve pritlični stanovanji bosta imeli zasebna atrija, tri stanovanja v nadstropju pa bodo ponujala čudovit pogled na morje. Vsem enotam pripada lastno zunanje parkirno mesto in shramba v prvem nadstropju. Stanovanja so prostorna in funkcionalna, z neto površinami od 75 m2 dalje, kar omogoča udobno bivanje tako za pare kot družine. Lokacija je mirna, dostopna in le 1,5 kilometra od plaže, zato je odlična izbira za ljubitelje morskih destinacij in za vse, ki iščete vrhunsko priložnost za dobro investicijo. Velikost stanovanj: od 75 m2 neto površine Faza projekta: gradbeno dovoljenje pridobljeno Ne zamudite priložnosti za nakup sodobnega stanovanja v enem najbolj priljubljenih obmorskih mest v Istri.

Za več informacij o projektu Istra Maris Residence v Novigradu in možnostih nakupa kontaktirajte Stoja Trade.*

icon-expand FOTO: Stoja Trade

icon-expand FOTO: Stoja Trade

Vila La Residenza v Poreču je odlična priložnost za investicijski nakup za turistično oddajo ali za lastne potrebe. FOTO: Stoja Trade icon-expand

Luksuzna vila La Residenza v Poreču: vila z devetimi spalnicami in bazenom – idealna za turizem ali bivanje Stoja Trade posreduje pri prodaju luksuzne vile v Poreču. Gre za samostojno hišo na mirni lokaciji, le nekaj minut hoje od čudovitih plaž in starega dela Poreča, ki ponuja veliko možnosti za aktiven oddih, raziskovanje kulturnih znamenitosti in uživanje v istrski kulinariki. Prostorna vila obsega 683 m2 tlorisne površine na zasebni parceli velikosti 1753 m2. Vila je opremljena in je idealna tako za družinsko bivanje kot tudi za investicijo v turizem. Hiša je razdeljena na tri 4-sobne apartmaje. Skupaj ima kar devet spalnic, kar zagotavlja dovolj prostora za večjo družino ali goste. Klima v prostorih in rekuperator zagotavljajo energetsko učinkovitost in udobje skozi vse leto. V sklopu nepremičnine so tudi bazen, letna kuhinja, prostorno parkirišče za do osem vozil, terasa in dvorišče, ki so idealni za sproščanje in preživljanje prostega časa na prostem. Varnost je zagotovljena z video nadzorom. Cena: 2.299.000 EUR Velikost: 683 m2 bruto Velikost parcele: 1753 m2 Spalnice: 9 Stanovanjske enote: 3 apartmaji Lokacija: mirna okolica Poreča, v hoje od starega mestnega jedra in plaže Vseljivo: po dogovoru Za vse, ki iščete luksuzno bivanje ali donosno investicijo v osrčju Istre, rezervirajte ogled vile La Residenza.

icon-expand FOTO: Stoja Trade

icon-expand FOTO: Stoja Trade

Devana FOTO: Stoja Trade icon-expand

Urbano bivanje po meri sodobnega človeka v Ljubljani, Novi Gorici in Škofji Loki

Medtem ko živahno mestno okolje ponuja vse udobje, ki ga potrebujemo za aktivno življenje, se sodobni kupci vse bolj ozirajo po projektih, ki kombinirajo urbano in naravno okolje.

Devana Park II: sodobna rezidenca v zelenem zaledju Ljubljane – BREZ ČAKANJA, VSELJIVO TAKOJ! Na obrobju prestolnice, kjer se urbano okolje stika z naravnim, že stoji projekt Devana Park II – stanovanjski objekt z modernimi enotami, usmerjenimi k trajnostnemu bivanju. Zasnova vseh petih objektov projekta, kjer je skupaj 95 stanovanj, omogoča maksimalno izrabo naravne svetlobe, energetsko učinkovitost in visoko kakovost bivanja. Projekt je odlična izbira za tiste, ki si želijo miru, a želijo hkrati ostati povezani z mestom. Skoraj vsa stanovanja v projektu imajo atrij, ložo ali teraso, kjer lahko uživamo v razgledu na zelenje bližnjega Golovca. Nekajminutni sprehod do ljubljanske tržnice, mestnih kavarn in vsega, kar ponuja mestno središče, je tisto, zaradi česar stanovalci Devane obožujejo to lokacijo. Izkoristite izjemne popuste! Stanovanja v Devani so namenjena urbanim posameznikom, parom in družinam, ki iščejo dobro zasnovane tlorise, energetsko učinkovitost (razred A2) in dostopne cene. Na voljo so še zadnja 2-, 3- in 4-sobna stanovanja s parkirnimi mesti in shrambami. VIDEO: Kako je videti prava oaza sredi mesta? Cena: od 387.283 EUR do 1.165.946 EUR Razpon velikosti: od 82,45 m2 do 141,75 m2 Vseljivo: TAKOJ! Rezervirajte si zadnja prosta stanovanja v Devana Park II – BREZ ČAKANJA – VSELJIVO TAKOJ!

Tip stanovanja Velikost (bruto) Cena 2-sobno 82,45 m2 387.283 EUR 3-sobno 92,94 m2 558.297 EUR 4- sobno 141,75 m2 1.165.946 EUR

icon-expand FOTO: Stoja Trade

icon-expand FOTO: Stoja Trade

Vrstne hiše Niz8 z vrtom in garažo so v urbanem kontekstu prava redkost. FOTO: Stoja Trade icon-expand

Niz8: več kot polovica enot že prodanih – na voljo TAKOJ Na ljubljanskem Viču nastaja projekt nizkoenergijskih Niz8 z osmimi vrstnimi hiškami s terasami, vrtom in lastno garažo. Sodobne hiške se ponašajo z vsemi prednostmi urbanega življenja, hkrati pa ponujajo umirjen, skoraj podeželski življenjski slog sredi mesta. Vrstne hiše s 150 kvadratnimi metri bivalne površine so odlična izbira za vse družine ali posameznike, ki si želijo imeti svojo hišo sredi mesta. Celotna soseska je ograjena, vhod pa varovan z zapornico. Ne odlašajte z ogledom, saj je za hiške veliko zanimanja. Več kot polovica enot je že prodanih! Cena: od 497.000 EUR do 630.000 EUR Velikost prostorov: 150,50 m2 neto bivalne površine; 17,30 m2 garaže v hiši: 15,60 m2 dodatno parkirno mesto Velikost zunanjih površin: od 163,50 m2 do 197,60 m2 Možnost nakupa v III. podaljšani gradbeni fazi ali na ključ Vseljivo: TAKOJ Preverite, katera hiška Niz8 še čaka na vas!

icon-expand FOTO: Stoja Trade

icon-expand FOTO: Stoja Trade

Nica v Novi Gorici bo sodoben večstanovanjski objekt z luksuznimi stanovanji. FOTO: Stoja Trade icon-expand

Nica: prostornost in mir v Novi Gorici – na voljo še nekaj enot Poslovno-stanovanjski projekt Nica prinaša moderno oblikovano večstanovanjsko stavbo v mirnem delu Nove Gorice, le korak od središča mesta. V objektu bo 70 stanovanj z razgibanimi tlorisi, velikimi ložami, možnostjo panoramskega razgleda in podzemno garažo. Nekaj enot je še na voljo, stanovanja pa so namenjena tako parom kot družinam, ki iščejo mirno okolje z dobro infrastrukturo. V neposredni bližini so šola, trgovina, železniška postaja in zdravstveni dom. Stanovanjski objekt Nica omogoča mirno bivanje v zelenem delu Nove Gorice. Nakup nepremičnine v Novi Gorici prinaša številne prednosti, na voljo so različne vrste nepremičnin, od stanovanj in poslovnih apartmajev do poslovnih prostorov. VIDEO: Ne spreglejte priložnosti za nakup nepremičnine v Novi Gorici

Cena: od 291.150 EUR. Velikost: od 35 m2 do 77 m2 neto bivalne površine Vseljivo: december 2027 Privoščite si popoln mir in udobno bivanje v Nici v Novi Gorici.

Tip stanovanja Velikost (bruto) Cena 2-sobno 66,69 m2 298.397 EUR 3-sobno 77,24 m2 329.334 EUR poslovni apartma 67,45 m2 298.793 EUR garsonjera 37,88 m2 176.963 EUR

Nica FOTO: Stoja Trade icon-expand

Projekt Rezidence Kapucin v Škofji Loki bo ponujal dostopna stanovanja z razgledom na staro mestno jedro. FOTO: Stoja Trade icon-expand

Škofja Loka*: unikatna ponudba sredi zgodovinskega bisera in ob bujnem zelenju Pod okriljem Stoje v Škofji Loki nastaja prijetno urbano naselje Kapucin z dostopnimi, a kakovostnimi stanovanjskimi enotami za mlade družine ali posameznike, ki želijo bivati v bližini narave in zgodovinskega mestnega jedra. V dveh novih stanovanjskih blokih bo 60 sodobno zasnovanih stanovanj, ki jih je zasnoval arhitekturni studio Sono. Zasnova stavb sledi sodobnim arhitekturnim principom. Prostori so odprti, interierji so svetli, tlorisi pa premišljeni. Veliko zelenih površin spodbuja kakovostno skupnostno življenje. Energetsko učinkovit projekt Škofja Loka z dvigalom in garažo je zaradi dobro razvite lokalne infrastrukture idealna izbira za mlade družine. Pritlični poslovni prostori bodo imeli neto površino okoli 57 m2. Predvidena cena: 3.500 EUR/m2 neto površine (brez DDV) Predvidena velikost: od 50 m2 do 102 m2 neto bivalne površine Zaključek gradnje: v prihodnjih nekaj letih Spremljajte projekt Škofja Loka in se še danes dogovorite z agencijo Stoja Trade!*

icon-expand FOTO: Stoja Trade

icon-expand FOTO: Stoja Trade

Pod hribom je eden najbolj zaželenih projektov v Ljubljani. FOTO: Stoja Trade icon-expand

Pod hribom*: urbano, mirno, zeleno Projekt Pod hribom ob vznožju ljubljanskega Rožnika bo vključeval sedem večstanovanjskih stavb, blizu narave, a s hitro povezavo do centra. Po mnenju strank gre trenutno za najbolj zaželen projekt v Ljubljani, saj je naselje umeščeno v eno najbolj priljubljenih lokacij v Ljubljani, in sicer v Koseze. Projekt Pod hribom bo ponujal 111 stanovanj velikosti od približno 58 do 133 kvadratnih metrov neto površin. Vsa stanovanja bodo imela ložo, atrij ali teraso, v objektih bo tudi dvigalo, zunaj pa igrišče. V bližini so rekreacijski center Mostec, koseška tržnica, šola, javni prevoz in vsa druga infrastruktura. VIDEO: Nova stanovanja na ekskluzivni lokaciji v Ljubljani Velikost: od 58 m2 do 133 m2 neto bivalne površine Gradbeno dovoljenje je predvideno konec letošnjega leta, nato se začne podpisovanje pogodb. Ne zamudite priložnosti v enem najbolj zaželenih naselij v Ljubljani. Preverite projekt Pod hribom.*

icon-expand FOTO: Stoja Trade

icon-expand FOTO: Stoja Trade

*Potencialne stranke trenutno obveščamo o projektu. Uradna prodaja in nakup bosta mogoča, ko bo investitor pridobil splošne pogoje prodaje, torej ko bodo izpolnjeni zakonski pogoji za sklepanje prodajnih pogodb v smislu 5. člena ZVKSES, zato tudi cene posameznih stanovanj še niso objavljene. Vsi opisi in vizualizacije so informativne narave.

Arhitektura prihodnosti, ki prinaša več kot štiri stene in obljublja celostno izkušnjo doma

Rezidence Kapucin v Škofji Loki FOTO: Stoja Trade icon-expand

Skozi Stojine projekte je razvidno, da se spreminja definicija doma. V ospredje stopajo elementi, kot so svetloba, trajnost, kakovost materialov, estetska dovršenost in umeščenost v prostor.

Stojine številne novogradnje in rabljene nepremičnine tako po vsej Sloveniji kot tudi ob slovenski in hrvaški obali ne ponujajo le kvadratnih metrov, temveč izkušnjo bivanja – koncept, v katerem je vsaka podrobnost premišljena. Ker se vse več ljudi zaveda pomena prostora, ki je za nas dom, takšni pristopi postajajo nujni. Z mislijo na udobje, trajnost in identiteto prostora Stoja Trade gradi zgodbe, ki presegajo klasične nepremičninske okvire. Vabljeni k ogledu projektov na spletni strani Stoja Trade, kjer vsak od njih, naj bo ob morju, v mestu ali na podeželju, pripoveduje svojo zgodbo.

