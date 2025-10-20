Blindirane avtomobile po Portorožu vozili tudi policisti brez izkušenj varovanja državnikov

Predsednica evropske komisije, francoski in ciprski predsednik, hrvaški, španski, grški, portugalski in malteški premier ter jordanski kralj. Ne le politično prestižno, pač pa tudi varnostno zahtevno srečanje - po mnenju poznavalcev eno najzahtevnejših letos.
Toda, četudi na prvi pogled dodobra zavarovano območje, se o tem, ali je varovanje res na nivoju dogodka, sprašujejo kar policisti sami, ki želijo ostati anonimni. "Prvič v več kot 20-letni policijski karieri sem moral iti varovati tujega državnika. Nisem policist terenec, z varovanjem nimam nikakršnih izkušenj," je za oddajo 24UR povedal vir, zaposlen na Policiji.
"Vsekakor ne najbolj optimalna ali pa varnostno zagotovitvena odločitev. Ta dogodek je poseben varnostni izziv, bi pričakovali, da bodo to izvajali usposobljeni specialisti, policisti za varovanje oseb," opozarja tudi strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žaberl.
Ob tem pa so za volan glavnih vozil, ki med srečanjem, tudi v blindiranih, torej neprebojnih in več kot tri tone težkih avtomobilih prevažajo visoke tuje goste sedli ne varnostniki, pač pa policisti iz drugih enot. Med njimi naj bi bili iz ljubljanske, mariborske ali kranjske policijske uprave. Kar je med dolgoletnimi varnostniki sprožilo začudenje in ogorčenje.
"Za voznika blindiranega vozila je v dolgih letih uspešnega delovanja naše službe veljalo, da je bil to lahko predvsem nekdo, ki se je znotraj enote skozi leta izkazal kot voznik z nadpovprečnimi vozniškimi sposobnostmi. Marsikateri varnostnik se dolga leta ni smel dotakniti volana blindiranega avtomobila," opozori eden izmed varnostnikov Urada za zaščito in varovanje (UVZ).
Iz dokumenta, ki smo ga pridobili neuradno, z naslovom Akcija VIP Portorož 2025, je razvidno, da so nekateri vozniki vpoklicani iz kadrovske pomoči, za prevoz visokih tujih gostov v blindiranem vozilu pa so, kot gre sklepati iz dokumenta, včeraj imeli le dve oziroma eno uro usposabljanja.
"V tem varovanju so blindirana vozila vozili policisti, ki ne poznajo taktike delovanja varnostnih formacij in taktike vožnje," opozarja varnostnik.
"Voznik tega vozila ni zgolj policist voznik, ampak ponavadi tudi druga oseba, ki varuje varovano osebo," pravi tudi Žaberl.
Policija: Fizično so varovali le za to usposobljeni
Da fizično varovanje oseb izvajajo le za to usposobljeni varnostniki, da pa ob večjih varovanjih, denimo pri prevozih, pomoč res nudijo policisti iz drugih policijskih uprav, so nam pisno sporočili iz Policije, medtem ko pred kamero niso želeli. So pa dodali, da tisti policisti, ki vozijo blindirana vozila, opravljajo usposabljanja vsaki dve leti, včeraj pa da so se v uri oziroma dveh seznanili z vozili ter taktiko in metodiko varovanja.
Nekdanji vršilec dolžnosti šefa policije, ki je sicer prav po nesoglasijh s premierjem Robertom Golobom pri organiziranosti varovanja položaj zapustil, opozarja, da Policija improvizira tam, kjer prostora za napake ni: "Vedno se je gledalo, da so strokovna dela opravljali posamezniki, ki so imeli izkušnje s tega področja," je jasen Boštjan Lindav.
Varnostniki v Uradu za zaščito in varovanje težave pri organiziranju sicer vidijo predvsem zaradi novih razporeditev dela. A tudi številke so v rdečem - po štiriletnem trendu odhajanja iz policijskih vrst, se je stanje letos nekoliko izboljšalo, a je število zaposlenih še vedno nižje od optimalnega.
