Blindirane avtomobile po Portorožu vozili tudi policisti brez izkušenj varovanja državnikov

Predsednica evropske komisije, francoski in ciprski predsednik, hrvaški, španski, grški, portugalski in malteški premier ter jordanski kralj. Ne le politično prestižno, pač pa tudi varnostno zahtevno srečanje - po mnenju poznavalcev eno najzahtevnejših letos.

Toda, četudi na prvi pogled dodobra zavarovano območje, se o tem, ali je varovanje res na nivoju dogodka, sprašujejo kar policisti sami, ki želijo ostati anonimni. "Prvič v več kot 20-letni policijski karieri sem moral iti varovati tujega državnika. Nisem policist terenec, z varovanjem nimam nikakršnih izkušenj," je za oddajo 24UR povedal vir, zaposlen na Policiji.

"Vsekakor ne najbolj optimalna ali pa varnostno zagotovitvena odločitev. Ta dogodek je poseben varnostni izziv, bi pričakovali, da bodo to izvajali usposobljeni specialisti, policisti za varovanje oseb," opozarja tudi strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žaberl.

Ob tem pa so za volan glavnih vozil, ki med srečanjem, tudi v blindiranih, torej neprebojnih in več kot tri tone težkih avtomobilih prevažajo visoke tuje goste sedli ne varnostniki, pač pa policisti iz drugih enot. Med njimi naj bi bili iz ljubljanske, mariborske ali kranjske policijske uprave. Kar je med dolgoletnimi varnostniki sprožilo začudenje in ogorčenje.

"Za voznika blindiranega vozila je v dolgih letih uspešnega delovanja naše službe veljalo, da je bil to lahko predvsem nekdo, ki se je znotraj enote skozi leta izkazal kot voznik z nadpovprečnimi vozniškimi sposobnostmi. Marsikateri varnostnik se dolga leta ni smel dotakniti volana blindiranega avtomobila," opozori eden izmed varnostnikov Urada za zaščito in varovanje (UVZ).