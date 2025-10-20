Svetli način
Slovenija

Blindirane avtomobile po Portorožu vozili tudi policisti brez izkušenj varovanja državnikov

Portorož, Ljubljana, 20. 10. 2025 20.57 | Posodobljeno pred 14 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Kaja Kobetič
Komentarji
70

Znotraj policijskih vrst je bilo glede varovanja srečanja v Portorožu, kot smo neuradno izvedeli, tudi veliko pomislekov. "Prvič v več kot 20-letni policijski karieri sem moral varovati tujega državnika, čeprav ne delam na terenu in z varovanjem nimam nikakršnih izkušenj," nam je zaupal policist, ki želi ostati neimenovan. Na Policiji sicer zatrjujejo, da varovanje izvajajo usposobljeni kadri, hkrati pa priznavajo, da ob tako velikih dogodkih vpokličejo tudi dodatne policiste.

Predsednica evropske komisije, francoski in ciprski predsednik, hrvaški, španski, grški, portugalski in malteški premier ter jordanski kralj. Ne le politično prestižno, pač pa tudi varnostno zahtevno srečanje - po mnenju poznavalcev eno najzahtevnejših letos.

Preberi še Portorož politična prestolnica Sredozemlja, ostrostrelci na strehi hotela

Toda, četudi na prvi pogled dodobra zavarovano območje, se o tem, ali je varovanje res na nivoju dogodka, sprašujejo kar policisti sami, ki želijo ostati anonimni. "Prvič v več kot 20-letni policijski karieri sem moral iti varovati tujega državnika. Nisem policist terenec, z varovanjem nimam nikakršnih izkušenj," je za oddajo 24UR povedal vir, zaposlen na Policiji.

"Vsekakor ne najbolj optimalna ali pa varnostno zagotovitvena odločitev. Ta dogodek je poseben varnostni izziv, bi pričakovali, da bodo to izvajali usposobljeni specialisti, policisti za varovanje oseb," opozarja tudi strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žaberl.

Ob tem pa so za volan glavnih vozil, ki med srečanjem, tudi v blindiranih, torej neprebojnih in več kot tri tone težkih avtomobilih prevažajo visoke tuje goste sedli ne varnostniki, pač pa policisti iz drugih enot. Med njimi naj bi bili iz ljubljanske, mariborske ali kranjske policijske uprave. Kar je med dolgoletnimi varnostniki sprožilo začudenje in ogorčenje.

"Za voznika blindiranega vozila je v dolgih letih uspešnega delovanja naše službe veljalo, da je bil to lahko predvsem nekdo, ki se je znotraj enote skozi leta izkazal kot voznik z nadpovprečnimi vozniškimi sposobnostmi. Marsikateri varnostnik se dolga leta ni smel dotakniti volana blindiranega avtomobila," opozori eden izmed varnostnikov Urada za zaščito in varovanje (UVZ).

Vozila za spremstvo na vrhu MED9 v Portorožu
Vozila za spremstvo na vrhu MED9 v Portorožu FOTO: Aljoša Kravanja

Iz dokumenta, ki smo ga pridobili neuradno, z naslovom Akcija VIP Portorož 2025, je razvidno, da so nekateri vozniki vpoklicani iz kadrovske pomoči, za prevoz visokih tujih gostov v blindiranem vozilu pa so, kot gre sklepati iz dokumenta, včeraj imeli le dve oziroma eno uro usposabljanja.

"V tem varovanju so blindirana vozila vozili policisti, ki ne poznajo taktike delovanja varnostnih formacij in taktike vožnje," opozarja varnostnik. 

"Voznik tega vozila ni zgolj policist voznik, ampak ponavadi tudi druga oseba, ki varuje varovano osebo," pravi tudi Žaberl.

Policija: Fizično so varovali le za to usposobljeni

Da fizično varovanje oseb izvajajo le za to usposobljeni varnostniki, da pa ob večjih varovanjih, denimo pri prevozih, pomoč res nudijo policisti iz drugih policijskih uprav, so nam pisno sporočili iz Policije, medtem ko pred kamero niso želeli. So pa dodali, da tisti policisti, ki vozijo blindirana vozila, opravljajo usposabljanja vsaki dve leti, včeraj pa da so se v uri oziroma dveh seznanili z vozili ter taktiko in metodiko varovanja.

Preberi še Voditelji sredozemskih članic EU bi lovili vlak za inovacije

Nekdanji vršilec dolžnosti šefa policije, ki je sicer prav po nesoglasijh s premierjem Robertom Golobom pri organiziranosti varovanja položaj zapustil, opozarja, da Policija improvizira tam, kjer prostora za napake ni: "Vedno se je gledalo, da so strokovna dela opravljali posamezniki, ki so imeli izkušnje s tega področja," je jasen Boštjan Lindav

Varnostniki v Uradu za zaščito in varovanje težave pri organiziranju sicer vidijo predvsem zaradi novih razporeditev dela. A tudi številke so v rdečem - po štiriletnem trendu odhajanja iz policijskih vrst, se je stanje letos nekoliko izboljšalo, a je število zaposlenih še vedno nižje od optimalnega.

portorož mED9 varovanje varnostniki
KOMENTARJI (70)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Groucho Marx
20. 10. 2025 21.59
V golobizmu gre vse narobe.
ODGOVORI
0 0
jank
20. 10. 2025 21.59
+1
Ali si lahko predstavljamo npr. gasilca, ki bi šel na intervencijo in ko bi ugotovil, da se takšnega požara ni gasil in bi dejal, da zato ni mogel začeti z gašenjem?
ODGOVORI
1 0
DJ-Pero
20. 10. 2025 21.59
+1
Poden... totalen! Samo še "naša" Tinca se je manjkala, da se šopiri tam naokoli... 😡
ODGOVORI
1 0
MasteRbee
20. 10. 2025 21.57
-1
Naj jih vozijo Filipinci.
ODGOVORI
0 1
Rakete zemlja zrak
20. 10. 2025 21.57
+0
Zdaj,ko imamo urejeno zdravstvo in dolgotrajno oskrbo smo vsi dobro varovani.
ODGOVORI
1 1
Rakete zemlja zrak
20. 10. 2025 21.54
-3
Velika večina Slovencev je srečnih,da sta bila dobro varovana Robi in gospod Maljevc.
ODGOVORI
1 4
jank
20. 10. 2025 21.54
-3
Res je težko verjeti, da gre zares za policija, ki tako joka. Težko je najti policista brez ponosa. Ta policist, če je, je sebe polil z gnojnico bolj kot bi ga lahko kdorkoli drugi.
ODGOVORI
1 4
Ricola Swiss
20. 10. 2025 21.52
+1
Dobruška vas ne more verjeti, da se vrhunski menedžer vozi v avtu, kateri šofer ima 1 dan izobraževanja.
ODGOVORI
1 0
rogla
20. 10. 2025 21.49
+0
Nekomu (ve se, komu) ni po godu, da dogodek teče, kot je treba.
ODGOVORI
2 2
Ricola Swiss
20. 10. 2025 21.48
+0
Sramota, kakšno vlado imamo, celi svet nam zavida!
ODGOVORI
2 2
jank
20. 10. 2025 21.50
-1
A zaradi te vlade sramote so prišli tako imanentni voditelji???
ODGOVORI
1 2
Five -O
20. 10. 2025 21.47
+2
Močno dvomim, da bi tovrstne informacije ušle iz policije, to bi bila huda disciplinska kršitev!
ODGOVORI
2 0
Ricola Swiss
20. 10. 2025 21.46
+1
Golobnjak pravi, da nam pri takih bedarijah celi svet zavida.
ODGOVORI
4 3
polnjenapaprika
20. 10. 2025 21.46
+0
Makarona je pripeljal woltow dostvljalec
ODGOVORI
2 2
Jezna Jasna
20. 10. 2025 21.45
+0
Tale anonimna mevža ziher ni ničesar in nikogar varovala. V najboljšem primeru so ga posadili za volan kakšne limuzine. Gre za blatenje uspešno organiziranega dogodka in naše države.
ODGOVORI
2 2
StayALive
20. 10. 2025 21.45
+3
Off­shor računi in luksuzne nepremičnine Po razkritjih projekta Pandora Papers je bilo objavljeno, da je kralj Abdullah preko različnih podjetij in pooblastil kupil luksuzne nepremičnine v ZDA in Veliki Britaniji za več kot 100 milijonov USD. The Guardian +3 ICIJ +3 OCCRP +3 Po podatkih razkritja „Suisse Secrets“ naj bi imela kraljeva družina in sicer on in njegova žena Rania Al Abdullah vsaj šest bančnih računov pri švicarski banki Credit Suisse, eden izmed njih naj bi imel vrednost okoli 230 milijonov švicarskih frankov. The Guardian +1 Kritiki opozarjajo, da je takšna razsežna premoženjska dejavnost v času, ko ima Jordanija velike gospodarske težave (visoka brezposelnost, dolžniško breme, revščina), vzrok za javno zaskrbljenost in bes. The Guardian +1
ODGOVORI
3 0
StayALive
20. 10. 2025 21.46
+1
IN ake se vozi z blindiranimi vozili po Sloveneiji ? TO soborci kje so še tisti JNA snajpreji v gotenici ?
ODGOVORI
1 0
StayALive
20. 10. 2025 21.42
+1
Čeprav je Jordanija formalno ustavna monarhija, mnogi analitiki opozarjajo, da kralj Abdullah II vodi državo z značilnostmi avtoritarnega režima. Vladar ohranja oblast preko nadzora nad vojsko, obveščevalnimi službami in sodstvom, hkrati pa omejuje svobodo govora, združevanja in političnega izražanja. Dokumentirani primeri represije Aretacije aktivistov in novinarjev: Številni primeri (npr. leta 2020 in 2023) kažejo, da so novinarji in uporabniki družbenih omrežij pridržani zaradi objav, ki kritizirajo vlado ali kralja. Uporaba vojaških sodišč: V določenih primerih so civilisti obtoženi “žalitve monarhije” in sojeni pred vojaškimi sodišči, kar po mednarodnih standardih velja za hudo kršitev človekovih pravic. Zatiranje protestov: Med protesti v letih 2018 in 2021 so varnostne sile razgnale demonstracije, nekatere voditelje pa aretirale pod obtožbo “ogrožanja državne varnosti”. Primer princa Hamze: Leta 2021 so oblasti zadržale več deset ljudi, vključno s kraljevim polbratom, zaradi domnevne zarote proti monarhiji – dogodek je pokazal, da se oblast ne boji uporabiti izrednih ukrepov tudi znotraj kraljeve družine.
ODGOVORI
1 0
StayALive
20. 10. 2025 21.43
+1
NO kolesarjat ste ponsnni na vašega ptiča ? Je res ta pravi ptič !
ODGOVORI
2 1
2fast4
20. 10. 2025 21.42
+0
V tej greznici nihče skoraj noče več biti na terenu...
ODGOVORI
1 1
Tomy1
20. 10. 2025 21.40
+1
Ti Pajaci lahko igrajo zgolj in samo "Človek ne jezi se" , pravi ŠAH se igra drugje ! Tako da , tole je 'zguba časa in denarja, ki ga plačamo SLO državljani , za te "Nabasane" Pajace !!!
ODGOVORI
2 1
Zmaga Ukrajini
20. 10. 2025 21.36
+1
Naši preprosto niso vajeni takih dogodkov, zato nanje niso dobro pripravljeni. Torej so imeli več sreče kot "pameti" in se je vse dobro izšlo.
ODGOVORI
4 3
Uporabnik1935308
20. 10. 2025 21.34
+5
Anonimnost zame pomeni, da, ali se res noče izpostaviti, ali pa gre za novinarski konstrukt. Nobena anonimka zame ni verodostojna. Sem napisal zakaj. Če pa že ima probleme z varovanjem, zakaj ni zavrnil naloge? Vse za lase privlečeno.
ODGOVORI
5 0
