Portorož, Rovinj, Neum ali Tivat? Primerjava cen pokazala, da je Hrvaška najdražja

Na hrvaškem Jadranu so mnogi apartmaji in sobe prazne. Mnogi za takšno stanje krivijo visoke cene namestitev, pa tudi hrane in storitev v letoviščih. Trendi nakazujejo, da zaradi zasoljenih cen številni turisti za svoj dopust namesto Hrvaške izbirajo druge destinacije.

Portal net.hr je zato preveril, koliko bi turisti plačali za šest nočitev za dve odrasli osebi v obdobju med 7. in 13. avgustom v priljubljenih letoviščih v regiji. Primerjali so cene namestitev v Rovinju (Hrvaška), Portorožu (Slovenija), Tivatu (Črna Gora) in Neumu (Bosna in Hercegovina), ki jih ponujajo na spletni platformu Booking.com.