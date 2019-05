Portorož v prefinjenih odtenkih vrtnic in roséjev

PortoRose2 - Festival vrtnic in vin rosé bo 24. in 25. maja Portorož odel v rožnato. Vrtnico Portorož bo letos v gredico slavnih posadila Tanja Ribič.

24. in 25. maja se bo portoroški rožni vrt spremenil v eleganten vrtnični »lounge«, kjer bodo lahko obiskovalci ob spremljavi glasbe okušali vrhunska vina in penine rosé. Dogodek v organizaciji Turističnega združenja Portorož, Zavoda SloVino in Centra za gastronomijo in kulturo vina Univerze na Primorskem bo ponudil tudi vodeno pokušino roséjev ter obilo dobre glasbe in izbrane kulinarike. Častno pokroviteljstvo festivala je prevzela ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, dr. Aleksandra Pivec.

Rožni vrt se bo konec tedna prelevil v eleganten vrtnični lounge, kjer bo poskrbljeno za sproščeno vzdušje v družbi odličnih vin. (Foto: Alenka Slavinec)

Roséji slovijo kot nežna in lahkotna vina, a nemalokrat presenetijo tudi s kompleksnejšimi notami, primerna so kot osvežujoč poletni aperitiv ali kot odličen spremljevalec k številnim jedem. Obiskovalci bodo na festivalu lahko okušali mirna in peneča vina rosé iz kar 27-ih kleti. Slovenskim vinarjem, ki prihajajo iz vseh slovenskih vinorodnih dežel, se pridružujeta tudi vinarja iz Italije in Hrvaške. Predstavili se bodo: Istenič, Winery Mihelin, Vina Mastnak, Hiša pesmi in vina Sagmeister, Domačija Bizjak, Vina Ščurek, Vina Bordon, Posestvo Brič, Domačija Ražman, Vina Božič, Vina Ratoša, Vinakoper, Kmetija Jogan Damijan, Vinska klet Kralj, Družinska kmetija Leber Vračko, Ptujska klet, Radgonske gorice, Vina Senekovič, Vino Jamnik, Vino Kolar, Vina Bric, Vino Marc, Vipava 1894, Vino Kupljen, Albiana – vinska klet Žaren ter Serena wines 1881 (Italija) in Vina Rossi (Hrvaška).

PortoRose2 - Festival vrtnic in vin rosé bo ponudil mirna in peneča vina rosé iz kar 27-ih kleti. (Foto: Jaka Ivančič)

Poleg vrhunskih roséjev bo na prireditvi tudi priložnost za okušanje izbranih jedi, ki jih bo pripravil kuharski mojster iz portoroške Kantine Rikardo, in degustacijo ekološkega oljčnega olja Jenko, ki se ponaša s številnimi mednarodnimi nagradami in se umešča v družbo najprestižnejših oljčnih olj na svetu. Uradna voda festivala je Radenska Naturelle. Obiskovalci si bodo na dogodku lahko zagotovili tudi zelo iskano sadiko vrtnice Portorož, ki bo polepšala njihove vrtove s svojimi žareče oranžnimi cvetovi.

Cvetovi vrtnice Portorož so žareče oranžne barve, ki s cvetenjem spreminjajo barvo v rumeno in bledo rožnato.

Festival PortoRose2 se bo pričel v petek, 24. maja, ob 17. uri. Za glasbeno kuliso ob pokušanju izvrstnih rosèjev bodo poskrbeli skupina MC4 z odlično vokalistko Jeanette Korenčan in Duo Portorosé, ki ga sestavljata brata kitarista, Alen in Denis Mujkić. V soboto, 25. maja, se bo dogajanje v rožnem vrtu nadaljevalo, ob 18. uri pa bo pričel uraden program, ko bodo občinstvo nagovorili direktor Turističnega združenja Portorož mag. Igor Novel, vodja Centra za gastronomijo in kulturo vina Univerze na Primorskemdr. Aleš Gačnik, član kabineta ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RSMarjan Cukrov inžupan občine Piran Đenio Zadković. V njihovi družbi bo vrtnico Portorož letos v gredico slavnih,majhno različico hollywoodskega pločnika slavnih, posadila priljubljena igralka Tanja Ribič. Uradni del programa bodo popestrili trije izjemni vokalisti, Matjaž Robavs, Aljaž Farasin in Gregor Ravnik, ki sestavljajo Trio Vivere. Večer se bo nadaljeval ob ritmih izkušenega kitarista Tea Collorija s prijatelji.

Sprehodite se med elegantnimi vrtnicami in ob spremljavi lahkotne glasbe nazdravite z vrhunskimi vini rosé. (Foto: Alenka Slavinec)

Program bo oba dneva povezovala Irena Dolinšek, obiskovalce pa bosta nagovorili tudi vinska kraljica Slovenije Meta Frangežinvinska kraljica slovenske Istre Julija Jogan.Prizorišče dogodka bodo polepšali člani in članice društva Rosa Klementinav oblačilih z začetka 20. stoletja ter avtomobili starodobniki. Za še bolj romantično vzdušje pa se bodo v času festivala po Portorožu sprehajali poulični umetniki in mimoidočim delili vrtnice. Vstop v Rožni vrt bo brezplačen. Za pet evrov bodo obiskovalci prejeli degustacijski kozarec in dva degustacijska kupona. Na voljo bodo tudi dodati kuponi, in sicer paket petih kuponov za pet evrov. V soboto ob 14. uri bo v Boutique Hotelu Portorose potekala gala vodena pokušina Rosé Wine­s Masterclass PortoRose2. Vodeno pokušino mirnih in penečih vin rosé bosta vodili eni največjih poznavalk pri nas, prof. dr. Tatjana Košmerl in Tadeja Vodovnik Plevnik. Obeta se pokušina več kot 20-ih izbranih roséjev. Kotizacija za vodeno pokušino znaša 30 evrov. Število mest je omejeno, zato je obvezna predhodna prijava na info@rose.si.