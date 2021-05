Portugalski predsednik s Pahorjem o prihodnosti Evrope

Osrednja tema pogovorov med predsednikoma držav bo EU in izzivi, s katerimi se ta sooča v okrevanju po pandemiji covida-19 ter pri zelenem in digitalnem prehodu, napovedujejo v uradu predsednika RS Boruta Pahorja.

Pomembna tema pogovorov bo tudi konferenca o prihodnosti Evrope, ki se je začela v času portugalskega in se bo nadaljevala v času slovenskega predsedovanja Svetu EU. Slovenija bo namreč 1. julija predsedovanje prevzela od Portugalske, o čemer bosta govorila tudi Pahor in Marcelo Rebelo de Sousa.

Kot so zapisali v uradu, so odnosi med Slovenijo in Portugalsko zelo dobri in prijateljski, stiki pa zgoščeni in redni. Sodelovanje med državama se poglablja na vseh področjih - od gospodarstva, kulture, znanosti, digitalizacije, prometa, okoljevarstva do medparlamentarnega povezovanja.

Danes bo portugalskega predsednika na delovnem kosilu sprejel tudi premier Janez Janša, gost pa se bo srečal tudi s predsednikom državnega zbora Igorjem Zorčičem.

Rebelo de Sousa je sicer v Sloveniji že od nedelje, ko je Pahor gostil njega in nemškega predsednika Frank-Walterja Steinmeierja gostil na Brdu pri Kranju. Predsedniki so govorili o prihodnosti Evropske unije, pri čemer so izpostavili pomen njene enotnosti in evropske ideje.