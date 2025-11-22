Svetli način
Slovenija

Porušen most odstranili, začasnega bo postavila vojska

Vedrijan, 22. 11. 2025 18.56 | Posodobljeno pred 6 minutami

STA , T.H.
V Goriških Brdih še naprej intenzivno odstranjujejo posledice ponedeljkovega neurja, ki je sprožilo številne plazove. Tako so odstranili porušen most na cesti pod vasjo Snežeče proti Vedrijanu. Začeli so dela za pripravo temeljev, ki bodo osnova za postavitev začasnega mosta, ki ga bodo postavili pripadniki Slovenske vojske.

Kot je pojasnila tiskovna predstavnica Civilne zaščite Občine Brda Erika Koncut, pričakujejo, da jim bo temelje uspelo postaviti v kratkem, da bodo lahko most postavili že v začetku prihodnjega tedna.

Pod Snežečami bodo postavili začasni most
Pod Snežečami bodo postavili začasni most FOTO: Občina Brda

Intenzivno odstranjujejo tudi plazovino, ki je splazila na cesto Neblo–Kožbana in jo popolnoma zaprla. Kljub delu pri sanaciji plazu je cesta na tem območju še vedno zaprta za ves promet, dovoljenje za prehod imajo le interventna vozila. Tako odločitev je občinski štab civilne zaščite sprejel zaradi varnosti, saj je območje še vedno precej namočeno in zato lahko plaz ponovno zdrsne.

Številni plazovi so prizadeli tudi kmetijske površine, kjer bodo morali prav tako v kratkem začeti sanacijska dela, saj bo v nasprotnem primeru pridelava prihodnje leto izgubljena.

Sanacijska dela bodo intenzivno nadaljevali tudi v nedeljo.

Na briških cestah so blato in stroji
Na briških cestah so blato in stroji FOTO: Občina Brda

V civilni zaščiti pozivajo k strpnosti in previdnosti na prizadetih območjih. Ceste so blatne, veliko je strojne mehanizacije, so opozorili.

mackon08
22. 11. 2025 19.03
Ne vem kako je tam vendar bi vsak kraj morala imeti 2 dostopa, glih zaradi takšnih primerov.
