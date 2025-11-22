Porušen most odstranili, začasnega bo postavila vojska

Kot je pojasnila tiskovna predstavnica Civilne zaščite Občine Brda Erika Koncut , pričakujejo, da jim bo temelje uspelo postaviti v kratkem, da bodo lahko most postavili že v začetku prihodnjega tedna.

Intenzivno odstranjujejo tudi plazovino, ki je splazila na cesto Neblo–Kožbana in jo popolnoma zaprla. Kljub delu pri sanaciji plazu je cesta na tem območju še vedno zaprta za ves promet, dovoljenje za prehod imajo le interventna vozila. Tako odločitev je občinski štab civilne zaščite sprejel zaradi varnosti, saj je območje še vedno precej namočeno in zato lahko plaz ponovno zdrsne.

Številni plazovi so prizadeli tudi kmetijske površine, kjer bodo morali prav tako v kratkem začeti sanacijska dela, saj bo v nasprotnem primeru pridelava prihodnje leto izgubljena.

Sanacijska dela bodo intenzivno nadaljevali tudi v nedeljo.