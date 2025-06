Porušene stavbe, požari, veliko število poškodovanih: kako bi reševali?

Scenarij vaje Potres je predvideval, da je bilo porušenih veliko stavb, izbruhnili so požari, večje število ljudi je bilo poškodovanih, nekateri so pogrešani, poškodovana je bila infrastruktura. Vaja je zato predvidela 16 različnih delovišč, kjer so se reševalne ekipe usposabljale za različne težave, do katerih bi prišlo ob naravni nesreči takih razsežnosti.

Eno od delovišč je bilo tudi na Trgu Evropa, kjer so si reševanje iz porušene stavbe lahko ogledali tudi gledalci in gostje. Med njimi je bilo tudi veliko šolarjev, ki so si z zanimanjem ogledali tudi posebno gasilsko vozilo, ki omogoča preizkus simulacije gašenja, obenem pa spoznavali in se učili, kako se je treba odzvati na različne vrste začetnih požarov v domačem okolju.

Med gosti je bil tudi poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan. "Živimo na področju, ki je potresno ogroženo, tako na italijanski kot slovenski strani, vendar se tega včasih premalo zavedamo. Takšne vaje lahko samo pomagajo pri čimprejšnji odpravi posledic, če se kaj takšnega res zgodi. Verjamem, da imamo na obeh straneh meje zelo podobne poglede in podobne cilje," je dejal.