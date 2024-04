Porušili bodo (prvih) 20 hiš v Lučah in na Ljubnem ob Savinji

Vlada je s sklepom določila objekte za nujno odstranitev in ugotovitev javne koristi z namenom odstranitve nepremičnine in nadomestitev z eno izmed zakonskih možnosti, vključno z nadomestitvenim objektom, so pojasnili v sporočilu za javnost.

Kot so pojasnili, sklepi temeljijo na podlagi strokovnih mnenj, ki jih je na strokovnih podlagah strokovnjakov geološke in gradbene stroke pripravila državna tehnična pisarna in za katere strokovno ocenjuje, da "obstaja visoka ogroženost zaradi zemeljskega ali hribinskega plazu kot posledice poplav in plazov ter gre za znatno poškodovan objekt, katerega obnova ni mogoča ali ekonomsko smiselna in s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi".

Lastnike so s sklepi seznanili, je še povedal Arčon, ki je dodal, da bo vlada sklepe za naslednjih 17 objektov obravnavala v maju.