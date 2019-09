Zaposleni pred upravno zgradbo Adrie Airways izvedli simbolični protest

Danes ob 12. uri se je zgodil spontani protest zaposlenih v Adrii Airways, ki imajo dovolj ignorantskega odnosa lastnikov. Zbrali so se piloti in kabinsko osebje, najbolj jih moti to, da ne vedo, kaj se bo zgodilo s podjetjem in z njihovimi karierami.

Posadke se tako pritožujejo, da vodstvo z njimi ne komunicira in pravzaprav nič ne vedo, kaj se dogaja z letali, njihovimi razporedi ali prihodnostjo podjetja. Piloti so tako emocionalno vpleteni v celotno dogajanje, da so nam številni priznali, da jih je vse skupaj zelo prizadelo. Najhujše je, ker ne vedo kaj se bo zgodilo z njimi, njihovimi karierami in tudi družinami. Po naših informacijah osebje tudi pospešeno išče nove službe.

Shod pred upravno zgradbo Adrie Airways. FOTO: POP TV

Adria Airways se spoprijema s številnimi odpovedmi poletov, preklicane so tudi najemne pogodbe lizinških družb, ki so Adrii najemala letala. Po neuradnih podatkih prav tako kaže, da so na tleh že štiri letala. Agencija za civilno letalstvo je potrdila izbris Adrie Airways kot upravljavca dveh letal iz slovenskega registra zaradi odpovedi najemnih pogodb. Številni so nas klicali iz Prage, kjer so odpovedali let, in trdijo, da se nihče iz Adrie ni javljal na telefon. Tako so nekateri kar sami poskrbeli za prevoz, saj niso želeli ostati na letališču. Podobna sporočila smo dobili tudi z drugih letališč. Adrijino vodstvo se na novinarska vprašanja ne odziva, več naj bi sporočilo popoldne.

Adria Airways FOTO: Shutterstock