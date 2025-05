'Poscana' Zofka prinaša plohe in nevihte, ohladitev tudi za 10 stopinj

Ledeni možje so ta teden od ponedeljka do srede poskrbeli tudi za nekaj svežih temperatur, a večja ohladitev šele prihaja, pri čemer pa nevarnosti pozebe sadnega drevja ni.

"Danes pričakujemo precej spremenljivo vreme. Zjutraj in dopoldne bo še precej sončno, popoldne pa se bo že čutil vpliv hladne fronte, ki nas bo od severa prešla, in pričakujemo plohe in nevihte, da se bodo začele pojavljati najprej na severu, potem pa tudi na jugu. Zapihal bo kar okrepljen severni veter, ki bo prinesel ohladitev," je povedal prognostik na Agenciji RS za okolje Blaž Šter. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja.