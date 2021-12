Poseben čas leta, poseben…

Zdi se, da december pride takrat, ko ga vsi najbolj potrebujemo. Kaj pravzaprav loči december od preostalih mesecev? Hladno, a vznemirljivo vreme? Praznično vzdušje? Ulice in prizori naravnost iz ilustriranih knjig?

December je vedno nekaj posebnega, nekaj dobrega in veselega. Vse se lahko zgodi v decembru. En dan je toplo, naslednji dan pa smo v snežni deželi. Začne se stresno, a kmalu preide v mir. Vsa družina se zbere, pa čeprav le za kratek čas. Ne samo da je december čas božičnega vznemirjenja, daje nam tudi čas za razmislek ob zaključku leta. Tako, kot se prikrade v naša življenja, prav tako hitro mine. Zato mu dovolite, da v vaše življenje vnese vsaj malo čarovnije in lepih trenutkov, ki jih ovekovečite s prav tako posebnim, priljubljenim Martini Astijem. Že od svoje ustanovitve leta 1863 je podjetje Martini gojilo pionirski duh za razvoj edinstvenih izdelkov, ki predstavljajo najboljše v italijanski kakovosti in slogu. Iz hiše Martini prihaja elegantno sladko peneče vino Martini Asti. Eleganca in prefinjenost večkrat nagrajenega penečega vina Martini Asti temelji na več kot 150 letih odličnega okusa. Najdete ga v steklenicah ikonične oblike in trajnostnega dizajna. Kar še doprinaša k njegovi posebnosti, je njegova zgodovina, dediščina, skrbnost pri ustvarjanju in njegova domovina.

icon-expand Peneče in naravno sladko, primerno za vse priložnosti. FOTO: Arhiv ponudnika

Martini Asti je peneče vino, ki ima od leta 1993 status DOCG, kar je najvišja klasifikacija kakovosti za italijanska vina. Nastaja v regiji Asti v Italiji, ki spada na Unescov seznam svetovne dediščine. Strma pobočja Astija so težka mesta za gojenje vinske trte, vendar pa je edinstveno podnebje popolno za gojenje sladkega grozdja muškat. Asti je narejen po metodi Martinotti iz leta 1895 in je rezultat strogo nadzorovanega postopka fermentacije, v katerem se ohranja naravna sladkost grozdja sorte beli muškat ter vonj s pridihom melone in breskve. Čez celoten postopek se ohranja izjemna raven kakovosti. Izbrano je le najboljše grozdje iz osrčja regije Asti, prav ta vrsta grozdja pa je znana kot najstarejša udomačena sorta grozdja. Vse grozdje ročno obirajo že več generacij.

icon-expand Za popolno praznično mizo ga postrezite primerno ohlajenega. FOTO: Arhiv ponudnika

Asti ima nežno zlato barvo in je obogaten s sadnimi notami. Bogata aromatična harmonija vonja in okusa sveže breskve in melone mu dajeta lahkoten in nežen saden okus, zaradi česar je Martini Asti odlična kombinacija in čudovita poslastica po večerji. Poda se k sladki in prijetni sladici: slastnemu pecivu, jabolčni piti, hrustljavi torti, skledi zrelih breskev in marelic, lešnikovim sladicam, glaziranem sadju in sladoledu. V prazničnem času se to peneče vino odlično ujema s pudingom in pecivom iz citrusov. Popoln spremljevalec je, ker se ujema tudi s slanimi jedmi; s čudovitimi modrimi siri, kakršna sta gorgonzola in stilton, mesninami, slanimi oreščki in začinjeno azijsko hrano.

icon-expand Za nežen, sladek in sadni zaključek obroka. FOTO: Arhiv ponudnika