Prvič doslej ponovno glasovanje v DZ, opozicija ga je obstruirala, a uspela

Ob 13. uri se je v državnem zboru odvil ponoven sestanek vodjih poslanskih skupin in predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič . Na njem so govorili o zapletu pri glasovanju o uskladitvi amandmaja o socialnih transferjih, a tudi tokrat niso prišli do dogovora, kako naprej. Odločitev je tako padla na pleča Klakočar Zupančičeve, ki je sprejela precedenčno odločitev. Glasovanje v državnem zboru so tako namreč prvič v zgodovini že ponovili.

Podobno je poudaril tudi vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj , ki poudarja, da nedvoumnega dokaza o tem, da glasovalna naprava ob dotičnem glasovanju ne bi delovala oz. da bi prišlo do tehnične napake, nimajo. Dodal je, da je bila zaznala človeška napaka, ki pa ni tehnična . "Tudi generalna sekretarka državnega zbora je povedala, da je naprava namenjena uporabi in ne zlorabi. Če je prišlo do napake, je ta torej posledica človeškega faktorja," je dejal.

"Če bo predsednica državnega zbora predlagala ponovno glasovanje o že sprejetem amandmaju, bomo poslanci SDS glasovanje obstruirali. Pod vprašanje pa bomo postavili tudi že vsa nadaljnja glasovanja," je še pred ponovnim glasovanjem dejala Jelka Godec (SDS). Poudarila je tudi, da so glasovalne naprave delovale, a da je "zaradi povečanja nekaterih aktivnosti prišlo do anomalij".

Vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec je sporočil, da bo Levica odločitev predsednice državnega zbora spoštovala, sami pa bodo vztrajali pri odločitvi, ki so jo sprejeli pred glasovanjem v sredo. Takrat so sicer štirje njihovi poslanci med glasovanjem umaknili kartice, da bi na tak način zmanjšali kvorum glasovanja.

Dodal je, da je tudi v vmesnem poročilu razvidno, da je prišlo do povečanega števila "človeške aktivnosti". To je lahko, kot je naštel, odstranitev ali ponovna vložitev glasovalne kartice, večkratno ponavljanje le tega ali pa večkratno pritiskanje na gumb v času, ko poteka glasovanje. "Vsi indici trenutno kažejo, da je zaplet posledica človeškega faktorja," je dejal.

Tako kot poslanska skupina SDS je tudi poslanska skupina NSi napovedala, da bodo v primeru odločitve o ponovitvi glasovanje o amandmaju in zakonu o izvrševanju proračuna obstruirali. Strinja se tudi, da morebitna odločitev v ponovite odpira dvome tudi v ostala pretekla glasovanja, in dodaja, da zaplet kaže le na to, "da vodilna koalicijska stranka ni dorasla vodenju države".

Borut Sajovic (Svoboda) je medtem dejal, da so se težave pri glasovanju v preteklosti že pojavile, a so tudi vedno rešili na "pameten, razumljiv in vnaprej dogovorjen ter predpisan način". "Naprave za glasovanje so delovale, ampak Godčeva je pozabila omeniti, da so delovale nepravilno," je dejal. Analize strokovnih služb so po njegovih besedah pokazale, da je sistem deloval nepravilno, s to ugotovitvijo pa da se strinja tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora.