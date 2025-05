6-minutni test hoje z nosno ščipalko in slamico v ustih

Si predstavljate, da bi bilo že preoblačenje postelje za vas neverjeten napor? Da ne bi zmogli prehoditi niti nekaj stopnic ali dohajati otrok na sprehodu? S tem se namreč soočajo bolniki s pljučno hipertenzijo. Ker so simptomi precej splošni in se jih lahko pripiše več boleznim, gre za zadihanost, utrujenost, tiščanje v prsih, omotico in otekanje nog, je pot do diagnoze in zdravljenja pogosto predolga. Da bi ljudje izkusili, kako je dihati s pljuči takšnega bolnika in bolezen hitreje prepoznali, je Društvo za pljučno hipertenzijo v središču Kranja mimoidočim pripravilo poseben test.