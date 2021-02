Zakaj je bila posebna policijska enota na Metelkovi?

Policisti so po naših informacijah tudi poskušali izvesti nadzor gostinskih lokalov, vendar so bili ti zaprti. To nam je potrdil tudi Tomaževic.

Čeprav podobni obiski policistov PPE na Metelkovi doslej niso bili stalnica, pa Tomaževic ponavlja, da gre za čisto običajen postopek. "Več policistov lahko opravi kontrolo takšnih krajev. Sem spada kontrola gostinjskih lokalov, kontrola, če so kakšne operativno zanimive osebe." Povedal je, da so podobne nadozore v Ljubljani opravljali tudi v času petkovih kolesarjenj. Pa vendar doslej pripadnikov posebne enote ni bilo na Metelkovi.

Po koncu shoda so se udeleženci razšli, policija pa je nadaljevala z aktivnostmi v središču Ljubljane, predvsem na območju Metelkovi. Kot nam je povedal predstavnik za stiske z javnostmi PU Ljubljana Tomaž Tomaževic , so policisti posebne policijske enote (PPE) po shodu opravili še en nadzor lokacije. "Gre za običajno kontrolo. Policisti so opravljali varovanje, pri tem pa ni bilo hujših kršitev javnega reda in miru," je dejal. Po naših informacijah naj bi kontrolo izvajalo več deset pripadnikov PPE.

Pred Rogom se je na poziv članov Facebook skupine Ohranimo Tovarno Rog po oceni Sveta na Kanalu A zbralo približno 200 ljudi. Pred vhod Roga so prinesli cvetje, razne predmete, glasbila, umetnine in prižigali sveče. S tem simboličnim "pogrebnim" dejanjem, so kot pravijo, izrazili žalovanje za kulturo, ki naj bi jim jo Mestna občina Ljubljana pred dobrima dvema tednoma z rušenjem Roga vzela.

Kdo je aktiviral posebno enoto in kakšne so njene pristojnosti?

Posebno policijsko enoto lahko ali za izvajanja nalog ali za usposabljanje aktivira generalni direktor policije oz. direktor policijske uprave. Enota se lahko aktivira samo pod natančno določenimi pogoji, in sicer za opravljanje določenih, praviloma zahtevnejših nalog policije, ko je za izvedbo naloge potrebno usklajeno delovanje večjega števila policistov, ki nalogo izvajajo kot enota, pod enotnim vodstvom in s posebno opremo. Enoto se lahko aktivira tako za vnaprej načrtovane kot tudi za nenačrtovane in nepredvidljive situacije, ki zahtevajo takojšnjo reakcijo in sklic enote za izvajanje nalog.

PPE se praviloma aktivira za izvajanje policijskih nalog pri vzdrževanju in vzpostavljanju javnega reda in miru na javnih zbiranjih ter ob drugih napovedanih ali nenapovedanih dogodkih, kot so športne prireditve, demonstracije in protestni shod. Pa tudi pri hujših nasilnih kaznivih dejanjih, izvedbi varnostnih akcij ali poostrenih nadzorih s področja vzdrževanja javnega reda, varovanja državne meje in področja kaznivih dejanj, naravnih, ekoloških in drugih nesreč ter drugih aktvinostih, kot so obsežnejše iskalne akcije, blokade območja, asistence, hišne preiskave.

Do sedaj posebne policijske enote niso opravljale "običajnih" kontrol gostinskih lokalov.