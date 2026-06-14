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Slovenija

Posebna mesta za svetovanje in vloge za sanacijo v ujmi poškodovanih objektov

Ljubljana, 14. 06. 2026 14.38 pred 11 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
STA
Uničeni objekti v občini Komenda

Da bi pomagala pospešiti sanacijo nastale škode po ujmi, ki je prejšnji teden prizadela več delov države, vlada sprejema ukrepe za hitrejše urejanje dokumentacije brez birokratskih ovir. Med drugim bodo od petka na pristojnih upravnih enotah zagotovili posebna mesta za svetovanje in sprejem vlog za sanacijo poškodovanih objektov.

Ob tem, da je tudi brez prijave del mogoče nemudoma izvajati vsa nujna dela za preprečitev nadaljnje škode, bo ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo od 19. junija na pristojnih upravnih enotah zagotovilo posebna mesta za svetovanje in sprejem vlog za sanacijo poškodovanih objektov. Na teh mestih bodo uslužbenci nudili vso strokovno pomoč in svetovanje za vse potrebne postopke, so danes sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

"Vsi prizadeti, ki so utrpeli poškodbe na stanovanjskih hišah, kmetijskih in pomožnih objektih, bodo lahko pristopili k sanaciji objektov, ne da bi za to potrebovali gradbeno dovoljenje. To velja tudi za sanacijo huje poškodovanih objektov," so dodali.

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Vremenska ujma z močnim vetrom, nalivi in točo je prejšnji teden povzročila katastrofalne posledice na stanovanjskih, poslovnih in kmetijskih objektih ter na infrastrukturi in kmetijskih površinah. O največji škodi so v noči z 9. na 10. junij poročali najprej iz občine Žetale, v noči z 10. na 11. junij pa iz občin Komenda in Cerklje na Gorenjskem, kjer sta največ škode povzročila orkanski veter in toča, ter s Podravja, kjer je zaradi toče največ škode v kmetijstvu.

Predsednik vlade Janez Janša je po ogledu posledic neurja v Komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Napovedal je, da bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši.

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KOMENTARJI2

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bronco60
14. 06. 2026 17.39
Zelo hudo za prizadete, ne slišim pa nič o zavarovanju, a vsi vedno čakajo na državo?? Sam plačujem po 400€ zavarovanja za bajto.
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-2
0 2
JApajaDAja
14. 06. 2026 15.05
"nesrečna slo"...zadnje vlade ob menjavi oblasti fašejo kovid, goreči kras, povodenj, ujme.....kaj še sledi...?
Odgovori
+0
1 1
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