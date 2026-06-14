Posebna mesta za svetovanje in vloge za sanacijo v ujmi poškodovanih objektov

Ob tem, da je tudi brez prijave del mogoče nemudoma izvajati vsa nujna dela za preprečitev nadaljnje škode, bo ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo od 19. junija na pristojnih upravnih enotah zagotovilo posebna mesta za svetovanje in sprejem vlog za sanacijo poškodovanih objektov. Na teh mestih bodo uslužbenci nudili vso strokovno pomoč in svetovanje za vse potrebne postopke, so danes sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

"Vsi prizadeti, ki so utrpeli poškodbe na stanovanjskih hišah, kmetijskih in pomožnih objektih, bodo lahko pristopili k sanaciji objektov, ne da bi za to potrebovali gradbeno dovoljenje. To velja tudi za sanacijo huje poškodovanih objektov," so dodali.