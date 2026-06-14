Posebna mesta za svetovanje in vloge za sanacijo v ujmi poškodovanih objektov

Ob tem, da je tudi brez prijave del mogoče nemudoma izvajati vsa nujna dela za preprečitev nadaljnje škode, bo ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo od 19. junija na pristojnih upravnih enotah zagotovilo posebna mesta za svetovanje in sprejem vlog za sanacijo poškodovanih objektov. Na teh mestih bodo uslužbenci nudili vso strokovno pomoč in svetovanje za vse potrebne postopke, so danes sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.
"Vsi prizadeti, ki so utrpeli poškodbe na stanovanjskih hišah, kmetijskih in pomožnih objektih, bodo lahko pristopili k sanaciji objektov, ne da bi za to potrebovali gradbeno dovoljenje. To velja tudi za sanacijo huje poškodovanih objektov," so dodali.
Vremenska ujma z močnim vetrom, nalivi in točo je prejšnji teden povzročila katastrofalne posledice na stanovanjskih, poslovnih in kmetijskih objektih ter na infrastrukturi in kmetijskih površinah. O največji škodi so v noči z 9. na 10. junij poročali najprej iz občine Žetale, v noči z 10. na 11. junij pa iz občin Komenda in Cerklje na Gorenjskem, kjer sta največ škode povzročila orkanski veter in toča, ter s Podravja, kjer je zaradi toče največ škode v kmetijstvu.
Predsednik vlade Janez Janša je po ogledu posledic neurja v Komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Napovedal je, da bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši.
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