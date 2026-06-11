Predstavniki Knovsa na Policiji, ujeli smo jih ob prihodu

Knovs je posebno skupino oblikoval v sredo, teden dni po prvi seji v kletnih prostorih parlamenta. Za to so se odločili zaradi špekulacij nekaterih članov Knovsa in drugih v zvezi z dokazi v tej aferi, je včeraj pojasnjevala predsednica komisije Janja Sluga. Pri tem je imela v mislih poslanca SDS Žana Mahniča in njegovo izjavo, ki jo je dal po prvi seji: "Enega dokaza ni, kolegice in kolegi, enega dokaza ni, in to smo tisti, ki smo bili včeraj na Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb slišali, da je te posnetke posnela agencija Black Cube."
Takšne izjave so v ostrem nasprotju s stališči, ki so jih v času prejšnje vlade javno predstavljali nekateri predstavniki oblasti. Ti so zatrjevali, da razpolagajo z informacijami in celo slikovnim gradivom, ki naj bi kazalo na tuje vmešavanje v slovenske volitve, pri čemer naj bi šlo za delovanje tuje obveščevalne strukture, po vsej verjetnosti celo po naročilu iz Slovenije.
Sluga medtem vztraja, da se o Black Cubu na seji sploh niso pogovarjali. "Ni bilo na dnevnem redu nobenega konkretnega primera in tudi ne afere, o katerih so bile izrečene neke manipulacije, reinterpretacije," je dejala včeraj. Danes izjav ni dajala.
Seja Knovsa je bila zaradi občutljivih podatkov o delu varnostnih agencij zaprta za javnost. Zato se je med koalicijo in opozicijo vnel boj za interpretacijo, kaj je bilo na njej izrečeno. Prav to je bil razlog, da se je komisija odločila za nadzor na Policiji. "Imamo pooblastila preverjati vso dokumentacijo. Bomo šli v nadzor zato, da ta manipulacija, ki je zaokrožila, ne ostane in ne obvisi v javnosti," je v sredo dejala Sluga.
Mahnič ob tem vztraja pri svojih trditvah. "Bom tudi pozval direktorja Sove, da se iz vsega, kar se tiče Black Cube, umakne stopnja tajnosti, da boste vsi lahko videli in se prepričali ter tam sami presodili, kdo ima prav," je napovedal.
Kaj je pokazal nadzor na Policiji, za zdaj še ni znano. Več sledi v oddaji 24UR ob 19. uri.
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