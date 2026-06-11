Predstavniki Knovsa na Policiji, ujeli smo jih ob prihodu

Knovs je posebno skupino oblikoval v sredo, teden dni po prvi seji v kletnih prostorih parlamenta. Za to so se odločili zaradi špekulacij nekaterih članov Knovsa in drugih v zvezi z dokazi v tej aferi, je včeraj pojasnjevala predsednica komisije Janja Sluga. Pri tem je imela v mislih poslanca SDS Žana Mahniča in njegovo izjavo, ki jo je dal po prvi seji: "Enega dokaza ni, kolegice in kolegi, enega dokaza ni, in to smo tisti, ki smo bili včeraj na Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb slišali, da je te posnetke posnela agencija Black Cube."

Takšne izjave so v ostrem nasprotju s stališči, ki so jih v času prejšnje vlade javno predstavljali nekateri predstavniki oblasti. Ti so zatrjevali, da razpolagajo z informacijami in celo slikovnim gradivom, ki naj bi kazalo na tuje vmešavanje v slovenske volitve, pri čemer naj bi šlo za delovanje tuje obveščevalne strukture, po vsej verjetnosti celo po naročilu iz Slovenije.

Sluga medtem vztraja, da se o Black Cubu na seji sploh niso pogovarjali. "Ni bilo na dnevnem redu nobenega konkretnega primera in tudi ne afere, o katerih so bile izrečene neke manipulacije, reinterpretacije," je dejala včeraj. Danes izjav ni dajala.