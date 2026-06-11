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Slovenija

Predstavniki Knovsa na Policiji, ujeli smo jih ob prihodu

Ljubljana, 11. 06. 2026 13.18 pred 34 minutami 2 min branja 20

Avtor:
L.M. K.K. +1
Knovs na policiji

Posebna skupina Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) se je oglasila na Policiji, kjer je opravila nadzor v zvezi s podatki, predanimi tožilstvu, v zadevi Black Cube. Kot je v sredo povedala predsednica Knovsa Janja Sluga, so se za to odločili zaradi novih špekulacij, ki so se pojavile v javnosti.

Knovs je posebno skupino oblikoval v sredo, teden dni po prvi seji v kletnih prostorih parlamenta. Za to so se odločili zaradi špekulacij nekaterih članov Knovsa in drugih v zvezi z dokazi v tej aferi, je včeraj pojasnjevala predsednica komisije Janja Sluga. Pri tem je imela v mislih poslanca SDS Žana Mahniča in njegovo izjavo, ki jo je dal po prvi seji: "Enega dokaza ni, kolegice in kolegi, enega dokaza ni, in to smo tisti, ki smo bili včeraj na Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb slišali, da je te posnetke posnela agencija Black Cube."

Takšne izjave so v ostrem nasprotju s stališči, ki so jih v času prejšnje vlade javno predstavljali nekateri predstavniki oblasti. Ti so zatrjevali, da razpolagajo z informacijami in celo slikovnim gradivom, ki naj bi kazalo na tuje vmešavanje v slovenske volitve, pri čemer naj bi šlo za delovanje tuje obveščevalne strukture, po vsej verjetnosti celo po naročilu iz Slovenije.

Sluga medtem vztraja, da se o Black Cubu na seji sploh niso pogovarjali. "Ni bilo na dnevnem redu nobenega konkretnega primera in tudi ne afere, o katerih so bile izrečene neke manipulacije, reinterpretacije," je dejala včeraj. Danes izjav ni dajala.

Seja Knovsa je bila zaradi občutljivih podatkov o delu varnostnih agencij zaprta za javnost. Zato se je med koalicijo in opozicijo vnel boj za interpretacijo, kaj je bilo na njej izrečeno. Prav to je bil razlog, da se je komisija odločila za nadzor na Policiji. "Imamo pooblastila preverjati vso dokumentacijo. Bomo šli v nadzor zato, da ta manipulacija, ki je zaokrožila, ne ostane in ne obvisi v javnosti," je v sredo dejala Sluga.

Mahnič ob tem vztraja pri svojih trditvah. "Bom tudi pozval direktorja Sove, da se iz vsega, kar se tiče Black Cube, umakne stopnja tajnosti, da boste vsi lahko videli in se prepričali ter tam sami presodili, kdo ima prav," je napovedal.

Kaj je pokazal nadzor na Policiji, za zdaj še ni znano. Več sledi v oddaji 24UR ob 19. uri.

Knovs Black Cube policija Žan Mahnič Janja Sluga

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Zakaj so bila sredina neurja tako silovita?

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KOMENTARJI20

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JOSEPH HAYDN
11. 06. 2026 15.23
A o vsebini prisluhov pa se vedno niti besedice
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+1
1 0
biggbrader
11. 06. 2026 15.21
A nima Sluga že dovolj masla na glavi s tistim "podkupovanjem" in tragičnim dogodkom? Pa še kar rine in rine svoj nos !
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+0
1 1
Kardinal v Kristusu
11. 06. 2026 15.21
Trije črnokockarji nakupujejo v Lidlu blizu Trstenjakove.... Avtomatsko Janša kriv...
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-1
0 1
marker1
11. 06. 2026 15.10
Sodelovanju JJ z Black Cube je treba priti do konca. Ali je kaj na tem, ali pa ni nič? Če je, je treba JJ odstaviti, če pa ni, je pa treba vse vpletene v te laži obtožiti in obsoditi in odstraniti od financ in iz politike. To je treba razčistiti hitro do konca. Imam občutek, da se bo spet vleklo in ven privleklo v medije ob vsaki priliki.
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+4
6 2
robinhud
11. 06. 2026 15.15
brez veze se delaš lepega saj imaš kot zakrknjeni janšist mnenje že izdelano .
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-2
0 2
street45
11. 06. 2026 15.09
"Leta 2026 so ciprski organi preiskovali domnevno prikrito snemanje visokih uradnikov s strani operativcev Black Cube, ki so se predstavljali kot investitorji."..............."Leta 2016 sta bila dva operativca Black Cube aretirana zaradi vdora v elektronsko pošto oseb, povezanih z vodjo protikorupcijskega urada v Romuniji"........................Delovali so tudi v Kongu, Madžarska, Španija, Velika Britanija celo v ZDA, itd...........Res mislijo eni da smo tako naivni, da so SLUČAJNO bili 3x pri SDS-u?
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+4
8 4
Kardinal v Kristusu
11. 06. 2026 15.19
Pili so kavo, jedli rugelach in se pogovarjali o razmerah na Bližnjem vzhodu.
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+2
2 0
Hudi časi
11. 06. 2026 15.08
Direktorja SOVA so nedavno zamenjali in je iz istega pola. Ne bo ga težko prositi za umik tajnosti. Do takrat je pa vsaka informacija tajna. Tudi ta, da nimajo nobenih informacij.
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+2
3 1
nick73
11. 06. 2026 15.03
Parlamentarne komisije nimajo pooblastil, da kogarkoli obsodijo in pošljejo v zapor. Namenjene so izključno nabijanju politikov. Če daš skupaj Slugo in Mahniča, je prepir zagotovoljen.
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+1
3 2
MissYay
11. 06. 2026 15.00
Obtožb o zlorabi VOS Sova je utemeljeno osumljen prvak Svobode, ki jih je zlorabil v predvolilne namene in si s tem pridobil prednostno obravnavo in vpliv na zadnjih parlamentarnih volitvah, ki jih je posledično tudi zmagal. Vendar pa potem ni želel sprtejet odgovornosti za sestavo vlade? Specializirano državno tožilstvo bo v nadaljevanju sestavilo obtožnico.
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-4
4 8
Hudi časi
11. 06. 2026 15.10
Kolikor vem, je zmagala SDS, ki ima PV. Kdo je osumljen, tega pa ne vemo.
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-2
0 2
MissYay
11. 06. 2026 15.17
Tvoje vedenje je ničevo, saj je volitve zmagala Svoboda, za kar je Robert tud odprl šampanjc in proslavil zmago na volitvah. No v nadaljevanju pa je pol blo, kot je blo, Robi ni znal sestavit vlade, čeprav je imel šanso.
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0 0
MissYay
11. 06. 2026 15.20
Tud to lepo vemo, kdo je osumljen, tisti, ki je zmagal volitve in za to odpiral šampanjce.
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0 0
marker1
11. 06. 2026 14.59
Problem je v tem, da je Golob Janšo pred volitvami obtožil veleizdaje zaradi sodelovanja z Black Cube. Ker Sova nima nobenih dokazov o sodelovanju JJ in Black Cube, tega nočejo javno objaviti in se vlečejo ven, da je ta podatek tajnost. Če to pride ven, bo JJ tožil Goloba zaradi laganja in obrekovanja. Zato pa je Janja Sluga postavljena za predsednico v odbor za nadzor Sove, da bo ovirala in onemogočila razkritje resnice. Še dobro, da je v tem odboru tudi poslanec SDS Žan Mahnič, drugače bi ji še uspelo.
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+2
8 6
poper00
11. 06. 2026 15.10
Se pravi ti trdiš ,da Janša nima veze z Black cube in ,da ni nikoli slišal za njih kot je sam povedal.
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-3
0 3
blackwizard
11. 06. 2026 14.59
Končno bodo prišle umetne afere lažnivega golobizma v javnost
Odgovori
+2
8 6
lovely68
11. 06. 2026 15.01
Si zihr?
Odgovori
+3
5 2
lovely68
11. 06. 2026 15.02
Lepo, da je vaš desničar brezmadežen, čist in straaašnoooo pošten...
Odgovori
-1
4 5
marker1
11. 06. 2026 14.48
Sluga spet pametuje.
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+6
10 4
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