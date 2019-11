Posebna nagrada sempler v roke našemu Alešu Muhiču

Ustvarjalci so s projektom Odrekam se svojemu otroku javnost želeli ozavestiti o položaju LGBT-skupnosti. "S projektom želimo doseči zavedanje, da bi morala biti družina celica brezpogojne ljubezni in podpore. Eden izmed največjih strahov posameznikov v LGBT-skupnosti je zavrnitev v družbi, še posebej težko pa se je spopasti z zavrnitvijo lastnih staršev," sta glavni namen dela opisala snovalca kampanje McCann Beograd in Universal Media.

Najvišjo nagrado, veliki sempler, si je prislužil projekt Odrekam se svojemu otroku (I (Dis)own My Child). Za neprofitno organizacijo 'Da se zna' LGBT+NGO sta ga zasnovali oglaševalska agencija McCann Beograd in medijska agencija Universal Media.

Zlati kipec v kategoriji najboljši tehnološki pristop je dobila tudi akcija VR CHEF doživetje (VR CHEF experience). Za Atlantic Grupa / Droga Kolinska so jo zasnovali Luna TBWA, v sodelovanju z Media Publikum, CNJ, Unsanctioned media in Squareme.

Zlati sempler v kategoriji najboljša uporaba podatkov so za predvidljivo digitalno oglaševanje prejeli Zelenjavni namazi Argeta (Argeta Vegetable Spreads). Za Atlantic Grupo sta jo pripravila iPROM in Valicon.

V kategoriji najboljša akcija na družbenih omrežjih je zlati kipec prejel Youtube kanal NekiNeki, ki je za Telekom Slovenije prav tako nastal znotraj skupine Pristop, kjer so moči združile njihove agencije Pristop, Renderspace, Pristop Media in D'Agency.

V kategoriji najboljša uporaba vplivnostnega marketinga se je z zlatom okitila kampanja Sex tape, ki to ni bil (The stolen sex tape), ki jo je za Društvo OnkoMan pripravil Pristop.

V kategoriji strateška uporaba medijskega spleta je zlato nagrado prejela kampanja Zmagovalni servis (Winning service). Za Petrol so jo ustvarili Agencija 101 v sodelovanju z medijskimi partnerji Media Publikum, Bid Bid in GIG.

Naša država se je izkazala najbolje, saj je pobrala kar sedem zlatih kipcev. V kategoriji najboljša izraba digitalnega okolja ga je prejelo delo Prva slovenska GIFO.OTEKA (First Slovene GIFO.OTHEQUE). Za Pivovarno Laško Union so akcijo pripravili Agencija 101 in Media Publikum.

Kot je povedala predsednica žirije za nagrade sempler Eva Aljančič , izvršna direktorica pri HoT mobil in Ventocom.SI, je bila strokovna žirija pri imenovanju prejemnika velike nagrade enotna: "Gre za kreativno rešitev, za katero smo vsi člani žirije čutili, da izpolnjuje vse kriterije za najboljšo medijsko strategijo leta, kar se je z vsakim krogom glasovanja dodatno potrjevalo." Sicer pa je žirija pri ocenjevanju del oziroma preučevanju rezultatov kampanj posebno pozornost posvetila tudi okolju, iz katerega delo prihaja. "Rezultatov kampanj v posamezni kategoriji, pa tudi širše, se ne da med seboj neposredno primerjati. Gre namreč za različno velika in nenazadnje tudi kulturno različna tržišča," je izpostavila Aljančičeva.

Ostali kipci v Srbijo in na Hrvaško

Oglaševalska agencija McCann Beograd je ob velikem semplerju, ki ga je prejela za kampanjo Odrekam se svojemu otroku, prejela tudi dva zlata semplerja, in sicer za že omenjeno delo tudi v kategoriji inovativna uporaba komunikacijskega kanala. V kategoriji najboljša PR-strategija ali promocija pa so zlati sempler prejeli za delo Dojenček izbere, kje (Baby Chooses Where), ki so ga skupaj z medijsko agencijo Universal Media zasnovali za naročnika The Coca-Cola Company.

V Srbijo je odšla še ena zlata nagrada, in sicer v kategoriji najboljša ciljna akcija. Za VIP mobile so kampanjo z naslovom Intarifa – klepetalni intervjuji (Intarifa – Chat Interviews) zasnovali oglaševalska agencija Fullhouse Ogilvy v sodelovanju z medijsko agencijo OMD.

Dva zlata kipca sta romala tudi na Hrvaško. V kategoriji najboljša izkustvena akcija sta kampanjo z naslovom Spomenik neizklesanemu telesu (Monument to the unchiseled) za PIPI beverages pripravili agenciji Imago Ogilvy in Drap. V kategoriji najboljša uporaba mobilnega okolja pa si je zlato prislužila kampanja Narodni radio na Viberju (Narodni radio on Viber). Za Narodni radio sta jo pripravila Mediacor in All Market Media.

Posebni nagradi TOP SEMPL

Na večerni prireditvi – po koncu prvega dne 21. konference medijskih trendov SEMPL – sta bili podeljeni še dve posebni nagradi TOP SEMPL. Nagrado za medijskega menedžerja leta 2019 je dobil Aleš Muhič, član vodstva in direktor trženja pri podjetju PRO PLUS, nagrado za medijsko zvezdo prihodnosti 2019 pa je prejela Darja Mravinec, digitalna medijska načrtovalka, Futura DDB.