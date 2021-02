Posebna policijska enota na Metelkovi: so preverjali lokale ali varovali shod?

Na kulturni praznik so se protestniki sprehodili od Metelkove proti središču mesta, pri nekdanji tovarni Rog pa je okoli 200 ljudi 'simbolično pokopalo kulturo'. Ko se je shod že zaključil, pa so na območje Metelkove prispeli pripadniki posebne policijske enote.

Policijski inšpektor PU Ljubljana Boštjan Skrbinšek pa pravi, da so imeli policisti informacije, da bi lahko bil na tem shodu huje kršen javni red in mir, zato so pri varovanju sodelovali tudi policisti posebne policijske enote.

"Tiste informacije, da naj bi pripadniki te iste enote trkali na vrata in pritiskali na kljuke, izhajajo iz tega, da naj bi preverjali koronavirusne odloke, kar se tiče zaprtosti lokalov. To se mi pa ne zdi, da je naloga pripadnikov posebne policijske enote," pojasnuje.

Protokol je sicer jasen. Za sklic posebne policijske enote morajo biti izpolnjeni pogoji, podan mora biti utemeljen sum, da bi lahko prišlo do nasilnih izgredov. Vrata naših ateljejev pa so bila zaprta, zakaj torej razbijanje, se sprašujejo na Metelkovi.

"Po našem mnenju to ni varovanje nikakršnih shodov," še dodaja sociologinja Hudejeva. "Seveda lahko to prebivalci ali pa uporabniki tega območja potem upravičeno štejejo kot neko obliko zastraševanja," pa pravi Žaberl.

Le nekaj dni prej so Metelkovo obiskali tudi člani neonacistične skupine Rumeni jopiči in s transparentom pozivali k rušenju, kar so ostro obsodili tudi na ljubljanski občini in zagotovili, da Metelkova brezpogojno ostaja zatočišče alternativne kulture v prestolnici.