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Slovenija

Prvi na kraju nesreče: 12-letni Lan za en dan postal policist

Kranj, 10. 06. 2026 08.29 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
N.L.
Lan med policisti

Kot smo že poročali, je v nedeljo zvečer na odseku med Nemškim Rovtom in Soriško planino s ceste zdrsnil avto z dvema potnikoma, ki sta se v nesreči lažje poškodovala. Prvi je na pomoč priskočil komaj 12-letni Lan, ki je ponesrečencu oskrbel krvavečo rano. Za pogumno in mirno reakcijo so se dečku zahvalili tudi na Policijski upravi Kranj, kjer so Lanu omogočili, da je za en dan postal njihov sodelavec. Pogumnemu 12-letniku se je zahvalil tudi moški, ki mu je deček pomagal.

Ko so na kraj nesreče še hiteli reševalci, policisti in gasilci, je prvo pomoč že nudil 12-letni Lan, ki se je v bližini nesreče nahajal z družino. "Ko je opazil, da je ena od oseb vidno poškodovana, ni okleval. Iz vozila je vzel komplet prve pomoči, pristopil do poškodovanega udeleženca in mu oskrbel krvavečo rano. Svoji mami pa mirno naročil, naj takoj pokliče številko 112, kar je tudi storila," so mirno, hitro in premišljeno reakcijo dečka opisali na PU Kranj. "V trenutku, ko bi marsikdo obstal, je Lan ravnal odgovorno, pogumno in srčno."

Herojsko dejanje ni naključje, saj je Lan takšne situacije pred tem vadil na gasilskih vajah v PGD Zbilje in tudi pri pouku, je povedal policistom, ki so se dečku za nesebično pomoč zahvalili in mu omogočili, da se jim je za en dan pridružil na terenu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Pozno zvečer nas je razveselilo še sporočilo, ki nam ga je poslal ponesrečeni udeleženec in nas zaprosil za kontakt Lana oziroma njegove družine, da se mu tudi on osebno zahvali za nudeno prvo pomoč. Njegovo željo smo poslali naprej in mu zaželeli čim hitrejše okrevanje in vse dobro na njegovi poti. Je lahko še kaj lepšega v tej zgodbi?" so zgodbo nesebičnosti opisali na PU Kranj, kjer so priznali, da jim bo dan, tako kot Lanu, večno ostal v lepem spominu.

Preberi še Herojski 12-letni Lan: skočil po prvo pomoč in sam oskrbel krvavečo rano

Nesreča se je zgodila v nedeljo okoli 18.30, ko je 24-letni voznik z avtomobilom v levem nepreglednem ovinku zapeljal s ceste, trčil v drevo in z avtomobilom zdrsel po brežini ter ostal prevrnjen na bok.

Po posredovanju so policisti vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,81 mg/l. Voznik je rezultatu oporekal, zato so mu odredili strokovni pregled.

Oba udeležena sta se v nesreči lahko telesno poškodovala, zato so ju odpeljali v bolnišnico na Jesenice. Zoper voznika policisti vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.

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KOMENTARJI3

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FRPuma
10. 06. 2026 09.45
Vsa čast malemu, da je sploh ustavil. Marsikdo bi se kar mimo peljal.
Odgovori
+1
2 1
bojst
10. 06. 2026 09.40
Bravo poba, kapo dol. Evo, taksnih ljudi pri nas precej manjka
Odgovori
+3
4 1
gas-112
10. 06. 2026 08.58
kje so starši, na piru
Odgovori
-3
2 5
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