Prvi na kraju nesreče: 12-letni Lan za en dan postal policist

Ko so na kraj nesreče še hiteli reševalci, policisti in gasilci, je prvo pomoč že nudil 12-letni Lan, ki se je v bližini nesreče nahajal z družino. "Ko je opazil, da je ena od oseb vidno poškodovana, ni okleval. Iz vozila je vzel komplet prve pomoči, pristopil do poškodovanega udeleženca in mu oskrbel krvavečo rano. Svoji mami pa mirno naročil, naj takoj pokliče številko 112, kar je tudi storila," so mirno, hitro in premišljeno reakcijo dečka opisali na PU Kranj. "V trenutku, ko bi marsikdo obstal, je Lan ravnal odgovorno, pogumno in srčno."
Herojsko dejanje ni naključje, saj je Lan takšne situacije pred tem vadil na gasilskih vajah v PGD Zbilje in tudi pri pouku, je povedal policistom, ki so se dečku za nesebično pomoč zahvalili in mu omogočili, da se jim je za en dan pridružil na terenu.
"Pozno zvečer nas je razveselilo še sporočilo, ki nam ga je poslal ponesrečeni udeleženec in nas zaprosil za kontakt Lana oziroma njegove družine, da se mu tudi on osebno zahvali za nudeno prvo pomoč. Njegovo željo smo poslali naprej in mu zaželeli čim hitrejše okrevanje in vse dobro na njegovi poti. Je lahko še kaj lepšega v tej zgodbi?" so zgodbo nesebičnosti opisali na PU Kranj, kjer so priznali, da jim bo dan, tako kot Lanu, večno ostal v lepem spominu.
Nesreča se je zgodila v nedeljo okoli 18.30, ko je 24-letni voznik z avtomobilom v levem nepreglednem ovinku zapeljal s ceste, trčil v drevo in z avtomobilom zdrsel po brežini ter ostal prevrnjen na bok.
Po posredovanju so policisti vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,81 mg/l. Voznik je rezultatu oporekal, zato so mu odredili strokovni pregled.
Oba udeležena sta se v nesreči lahko telesno poškodovala, zato so ju odpeljali v bolnišnico na Jesenice. Zoper voznika policisti vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.
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