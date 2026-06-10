Prvi na kraju nesreče: 12-letni Lan za en dan postal policist

Ko so na kraj nesreče še hiteli reševalci, policisti in gasilci, je prvo pomoč že nudil 12-letni Lan, ki se je v bližini nesreče nahajal z družino. "Ko je opazil, da je ena od oseb vidno poškodovana, ni okleval. Iz vozila je vzel komplet prve pomoči, pristopil do poškodovanega udeleženca in mu oskrbel krvavečo rano. Svoji mami pa mirno naročil, naj takoj pokliče številko 112, kar je tudi storila," so mirno, hitro in premišljeno reakcijo dečka opisali na PU Kranj. "V trenutku, ko bi marsikdo obstal, je Lan ravnal odgovorno, pogumno in srčno."

Herojsko dejanje ni naključje, saj je Lan takšne situacije pred tem vadil na gasilskih vajah v PGD Zbilje in tudi pri pouku, je povedal policistom, ki so se dečku za nesebično pomoč zahvalili in mu omogočili, da se jim je za en dan pridružil na terenu.