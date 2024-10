Posebna ponudba: Office 2021 Pro Plus za vse življenje - 32,15€! Windows 11 Pro za 13,66€!

Za samo 32,15 EUR (redna cena 299 EUR) v akciji Keysoff PC Software Promotion lahko dobite doživljenjsko licenco za ključne programe, ki jih uporabljate vsak dan - Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Teams in Access - brez skrbi glede stroškov podaljšanja ali povišanja cen. Za razliko od paketa Office 365, za katerega je treba plačevati mesečno ali letno naročnino, vam ta različica omogoča vsa orodja, ki jih potrebujete, v enem cenovno ugodnem enkratnem nakupu. Doživljenjska licenca Microsoft Office 2021 je popolna rešitev za tiste, ki želijo izboljšati svojo produktivnost in ne želijo plačevati dodatnih nepotrebnih stroškov. Ne glede na to, ali ste študent ali poslovnež, doživljenjska licenca zagotavlja, da so aplikacije, ki jih potrebujete za učinkovito delo, vedno na voljo. Če ne potrebujete vseh najnovejših funkcij, si oglejte ponudbo za MS Office 2019 Professional, ki stane le 20,45 EUR in ponuja vse enake funkcije razen Teams.