Posebna ponudba: Vrhunska krema proti gubam skoraj 50 % ceneje!

Uspešnica v svetu nege kože

Za razliko od običajnih krem, ki delujejo le na površini, Lux-Factor 4D Hyaluron ciljno odpravlja glavni vzrok staranja kože: izgubo vlage, čvrstosti in elastičnosti.

Zaradi različnih velikosti molekul prodira tako v površinske kot globlje plasti kože, kjer poskrbi za intenzitvno navlaženost, regeneracijo in učvrstitev.

Njegova ključna sestavina je večmolekularna hialuronska kislina evropskega porekla – izjemno čista, varna in brez škodljivih dodatkov.

Rezultat?

- Vidno bolj navlažena, gladka in napeta koža.

- Do 80 % manj vidnih gub.

Evropski standard kakovosti

Takšen kriterij ni zgolj detajl – je bistvena razlika, ki vpliva na dejansko učinkovitost in varnost izdelka.

- Dokazano čisto in stabilno formulo s klinično preverjenimi sestavinami.

Vsaka faza – od izbire sestavin do nastanka končnega izdelka – poteka pod strogim nadzorom, kar zagotavlja:

Strokovno potrjeno: "Kremo uporabljam tudi sama."

Tudi sama za nego obraza uporabljam izključno to kremo – in jo z veseljem priporočam vsem, ki si želite zdrav, mladosten videz kože ."

Zato se gube opazno zmanjšajo že v nekaj tednih in koža postane bolj zdrava. Ob redni uporabi je koža lepo zglajena, njen tonus pa vidno izboljšan.

Magistrica farmacije in priznana strokovnjakinja za dermokozmetiko, Nina Šurbek Fošnarič, brez zadržkov potrjuje učinkovitost kreme Lux-Factor 4D Hyaluron:

OPOZORILO: Ponaredki na spletu

Zaradi izjemne priljubljenosti in povpraševanja so se na spletu pojavili ponaredki izdelka, ki niso klinično testirani, vsebujejo sestavine vprašljivega izvora in lahko povzročijo neprijetne kožne reakcije.

