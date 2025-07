Francesca Albanese v Sloveniji, ZDA proti njej uvedle sankcije

Na obisku v Sloveniji je posebna poročevalka ZN za zasedena palestinska ozemlja Francesca Albanese. Na srečanju s premierjem Robertom Golobom se je zahvalila Sloveniji za njeno držo in iskrena stališča, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Italijansko pravnico bo v okviru obiska v Sloveniji sprejela tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Prav med obiskom Slovenije so proti Albanesejevi ZDA so uvedle sankcije, je sporočil ameriški državni sekretar Marco Rubio. Kot razlog je navedel spodbujanje Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) k ukrepanju proti ZDA in Izraelu.

Posebna poročevalka ZN stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Francesca Albanese je Robertu Golobu predstavila glavna sporočila njenega nedavnega poročila z naslovom Od ekonomije okupacije do ekonomije genocida, ki govori o koristih velikih mednarodnih korporacij od nezakonite izraelske okupacije in dejanj izraelske vlade. Premierju se je zahvalila za korake in držo Slovenije, predvsem pa za iskrenost v njenih stališčih, so zapisali v kabinetu predsednika vlade.

Dotaknila sta se tudi pridružitvenega sporazuma EU - Izrael in jasnih kršitev nekaterih njegovih določil. Golob je pri tem izpostavil, da je odziv EU pomanjkljiv. Dodal je, da bodo posamezne države članice unije, vključno s Slovenijo in nekaterimi podobno mislečimi državami, proti Izraelu ukrepale same, če EU ne bo sposobna sprejeti konkretnih ukrepov. Posebno poročevalko ZN za Palestino bo danes sprejela tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. Albanese v okviru obiska v Sloveniji, ki ga je začela v torek, gostuje tudi na več pogovorih in predavanjih. "Kljub grožnjam, ki jih prejema, brez prestanka opozarja na razsežnosti zločinov in prizadevala si bom, da jo bo Slovenija še bolj podprla," je po srečanju na omrežju X zapisala Pirc Musarjeva, ki je z Albenesejevo tudi vnovič pozvala k premirju v Gazi, rekoč da se le tako lahko upa na rešitev bližnjevzhodnega konflikta ter miren in varen soobstoj Izraela in Palestine. Pred tem se je Albanesejeva srečala tudi z državnim sekretarjem na zunanjem ministrstvu Markom Štucinom, ki je v pogovoru poudaril zavezanost Slovenije prizadevanjem za mir v Gazi in rešitvi izraelsko-palestinskega konflikta v obliki dveh držav, so sporočili z ministrstva. V torek je imela predavanje na mariborski pravni fakulteti, zvečer je potekalo še srečanje z njo v Lutkovnem gledališču Maribor. Danes popoldan je predavala na ljubljanski pravni fakulteti, v Slovenski filharmoniji pa se ravnokar začenja javna razprava, kjer se bo med drugim osredotočila na vlogo zasebnega sektorja v izraelskih kršitvah človekovih pravic na zasedenih ozemljih. Med obiskom v Mariboru je med drugim dejala, da Slovenija kljub svoji relativni majhnosti deluje bolj načelno kot številne druge evropske države, poroča časnik Večer. Ob tem je podprla državljanske pozive slovenski vladi, naj Slovenija razmisli o neposrednih sankcijah proti Izraelu in se pridruži haaški skupini. Ta skupina držav globalnega juga je bila januarja letos ustanovljena z namenom zaščite in uveljavljanja odločb mednarodnih sodišč v zvezi z izraelsko-palestinskim konfliktom. Albanesejeva položaj posebne poročevalke ZN za Palestino zaseda od maja 2022. Izrael ji je zaradi njenega dela prepovedal vstop v državo.

ZDA uvedle sankcije proti posebni poročevalki ZN za Palestino

"Danes uvajam sankcije proti posebni poročevalki ZN za človekove pravice Francesci Albanese zaradi njenih nezakonitih in sramotnih prizadevanj, da bi spodbudila ICC k ukrepanju proti ameriškim in izraelskim uradnikom, podjetjem in vodstvenim delavcem," je na družbenem omrežju X zapisal Marco Rubio. Po njegovih besedah je "kampanja politične in gospodarske vojne" posebne poročevalke proti ZDA in Izraelu. "Vedno bomo podpirali naše partnerje v njihovi pravici do samoobrambe," je zagotovil. Napovedal je še, da bodo še naprej sprejemali vse ukrepe, ki se jim bodo zdeli potrebni, v odgovor na zlorabo prava in z namenom zaščite suverenosti ZDA in njenih zaveznikov. Kot posebna poročevalka ZN je Albanese zadolžena za poročanje o stanju spoštovanja človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih, kar vključuje tako Gazo kot Zahodni breg z vzhodnim Jeruzalemom. Od začetka izraelske ofenzive v Gazi oktobra 2023 velja za načelno in odkrito zagovornico mednarodnega prava, zaradi česar si je prislužila občudovanje med podporniki pravic Palestincev in nakopala jezo Izraela, ki ji skupaj z zavezniki iz ZDA očitajo antisemitizem.

Albanesejeva brez odgovora

Nimam odgovora, saj sem zelo zaposlena s tem, da poskušam ustaviti genocid, je danes v odzivu na ameriške sankcije za STA povedala posebna poročevalka Združenih narodov za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Albanesejeva.

Francesca Albanese v Sloveniji FOTO: Bobo icon-expand

"Resnično upam na boljšo prihodnost za ZDA in tamkajšnje prebivalce," je še dejala po javni razpravi v Slovenski filharmoniji in dodala, da je zelo vesela, da je na obisku v Sloveniji.

