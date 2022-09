Posebna reševalna vaja: trk avtobusa in vlaka, tavajoči poškodovanci

Smo pripravljeni? Voznik avtobusa med vožnjo navzdol po Gaštejskem klancu izgubi nadzor nad vozilom, to prebije varovalno ograjo na mostu čez železniško progo in pade na tire v trenutku, ko mimo pripelje kombinirani potniški vlak. No, vsaj tako narekuje scenarij posebne reševalne vaje, ki je v soboto potekala na železniški postaji Kranj.

V hudi nesreči se poškoduje več oseb v avtobusu, vagonu in na železniški postaji. Zaradi suma, da je nekaj potnikov zaradi stresa zapustilo mesto nesreče, pa se preišče tudi okolica železniške postaje (v smeri Stražišča) in del struge reke Save. Tu so jim na pomoč priskočili statisti, ki so nosili oštevilčene odsevne jopiče ter s tem sporočali, da so vključeni v vajo.

Namen vaje je bilo preveriti in okrepiti usposobljenost za ukrepanje ob nesreči na železnici vseh nosilcev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v gorenjski regiji. Na njej se je urilo prek 300 pripadnikov vseh struktur zaščite, reševanja in pomoči – profesionalne in prostovoljne gasilske enote, policijske enote, službe nujne medicinske pomoči (triaža in psihološka pomoč), intervencijske skupine Slovenskih železnic, gorski reševalci, potapljači, jamarji, vodniki reševalnih psov, helikopter Slovenske vojske, medobčinsko redarstvo, Center za socialno delo Gorenjske, druge enote civilne zaščite in drugi.

Zaradi vaje pa tudi prosto gibanje z izjemo sodelujočih na območju vaje ni bo dovoljeno. Tudi na sami železniški postaji je veljal poseben prometni režim, na območju vaje in okolici pa je bila prepovedana uporaba brezpilotnih zrakoplovov.