Posebna tablica slepe in slabovidne samostojno vodi po učni poti Čebelarske zveze

Življenje bi moralo biti sladko za vse, pravijo slovenski čebelarji. In ni jim dovolj, da ga le sladijo z medom, hočejo ga izboljšati tudi na druge načine. V njihovem centru so zato vso okolico od učne poti do restavracije prilagodili tako, da lahko tudi slepi in slabovidni neovirano raziskujejo čebele in uživajo v njihovem pridelku. To lahko storijo s pomočjo tablice feel-it, ki je izum slovenskega podjetja in je ustvarjena zato, da bi slepim spremenila življenje.