Posebna zahvala za dežurne policiste in gasilce: Imejte mirno noč in lepo leto 2023

Policistkam in policistom se je posebej zahvalila za pomembno poslanstvo, ki ga opravljajo na področju preventivnih dejavnosti, s katerimi spodbujajo varnost v prometu in nasploh.

Nataša Pirc Musar je policistom in gasilcem, ki bodo zadnjo noč v letu preživeli na delovnem mestu in poskrbeli, da bodo ljudje dobili pomoč, če jo bodo potrebovali, na silvestrski večer namenila poseben obisk.

Gasilkam in gasilcem pa se je zahvalila za izjemno delo, ki so ga opravili v času gašenja poletnih požarov, so sporočili iz pisarne predsednice države. "Res hvala za vse, kar ste naredili. Ostanite takšni, s srcem," je dejala in dodala: "Imejte mirno, mirno noč in lepo leto 2023."

Dotaknila se je tudi požara na Krasu in poudarila, da se zaveda, kako težko delo so imeli gasilci v letošnjem letu. Prav tako je izpostavila, kako pomembno je, da je gasilstvo v Sloveniji dobro razvito. "Upam, da bomo v novem letu ostali srčni in solidarni, a ne le takrat, ko se zgodi kakšna katastrofa," je še dejala.